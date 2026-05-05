Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának

Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.

2026. május 05., 20:332026. május 05., 20:33

A Recorder helyszíni riportjában a székelyföldi településen veszi számba a bányakatasztrófa hatásait.

Elhangzik: a sóbánya működésekor még évente százezrek által látogatott Hargita megyei településen ma már csak egyetlen szálloda tart nyitva, a panziók, más

szálláshelyek és a turizmushoz kapcsolódó, közétkeztetéssel, szuvenír-árusítással foglalkozó kisvállalkozások is bezártak.

A parajdi sóbánya elárasztásának – melyet később a Kis-Küküllőn ökológiai katasztrófa követett –, továbbra sem nevezték meg a felelőseit. A Salrom a rábízott sürgősségi munkálatokat sem végezte el teljesen. Ezek közül csak a Korond-patak vízét a bánya fölött átvezető csőrendszer készült el hat hónap késéssel. A patak medrének lebetonozása, mellyel a jövőbeli szivárgásokat kívánják megelőzni, várat magára – olvasható az MTI szemléjében.

A Korond-patakon megépítendő árvízvédelmi rendszer,

a védőgát és záportározó munkálatai a tervek szerint idén kezdődhetnek el.

Míg a tavaly májusi katasztrófa után a nemzetközi szakértők részvételével tartott megbeszéléseken a tárnákat elöntő víz kiszivattyúzásának lehetőségeiről is szó esett, mára ez már egyáltalán nincs napirenden – hangzik el a riportban.

A hétfőn este bemutatott riportban a Recorder felidézi a miniszterelnök ellenőrző testületének jelentését, mely szerint a Salrom évek óta tudott a veszélyről, ennek ellenére

nem végezte el a szükséges beruházásokat, holott pénzforrásai is voltak.

Constantin Dan Dobrea igazgató jelenleg is hivatalban van, bár Radu Miruta korábbi gazdasági miniszter többször is kérte a lemondását. Miruta elmondta: a román korrupcióellenes ügyészséghez (DNA) fordult a bányakatasztrófa ügyében, és lecserélte a vállalat igazgatótanácsát, melynek az igazgató felelősségét is ki kellett volna elemeznie.

Constatin Dan Dobrea a portálnak elmondta: az árvízvédelmi munkálatok nem tartoztak a Salrom hatáskörébe, és a hatályos törvények szerint a vállalat mindent megtett, ami módjában állt, hogy elejét vegye a katasztrófának. Sorin Randasu, a vízügyi hatóság vezetője azt állítja:

a vízügyesek azért nem tudtak beavatkozni, mivel nem kaptak elegendő információt a Salromtól a helyzet súlyosságáról.

Zsombori Csaba, a parajdi sóbánya könyvelője a portálnak elmondta: a 131 alkalmazottból 60-61 hat hónapos kényszerszabadságon van. A bányakatasztrófa nyomán munkanélkülivé vált parajdiaknak olyan régióban kell munkát találni, ahol amúgyis korlátozottak a munkalehetőségek – állapítja meg a Recorder.

A riportban több környezetvédelmi szakember eleveníti fel a sóbányánál végzett munkálatok nyomán bekövetkezett ökológiai katasztrófát. A Kis-Küküllő vízének megnövekedett sókoncentrációja miatt a térségben jelentős számú faj pusztult ki, és több mint 40 ezer ember fél évre ivóvíz nélkül maradt.

Az ügyben bűnvádi eljárás indult,

mely még az előkészítés szakaszában van a Hargita megyei ügyészségen, míg környezetvédők a legfőbb ügyészségen is bűnvádi feljelentést tettek.

A portál az Európai Unió Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központja tavaly májusi küldöttségének vezetőjét, Gerhard Winters holland hidrológust is megszólaltatta, aki szerint a veszély nem múlt el, nehéz megjósolni, mikor következhet be egy beomlás, egyéb esemény. A felszín alatti nagy mennyiségű sós víz miatt

a Korond-patakkal érintkező folyóvizek sótartalma bármikor megnőhet, ami a mezőgazdaságra, a természetre, az ivóvízellátásra is negatív hatással lesz.

A parajdi sóbányát 2025. május 6-án zárták be vízszivárgás miatt, melyet a megelőző napok heves esőzései okoztak, a tűzoltók nagy kapacitású szivattyúval próbálták a vizet kiszivattyúzni. A parajdi vészhelyzeti bizottság május 8-án hirdetett a településen vészhelyzetet, amelyet azóta havonta meghosszabbítottak.

A sóbányába 2025. május 27-én már ömlött a víz, miután az esőzések nyomán megduzzadt a Korond-patak, és megsérült a medrét védő geofólia. Két napra rá fel kellett adni a föld alatti védekezést, a víz teljesen elöntötte a létesítményt.

A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.

2026. május 05., kedd

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt

Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.

2026. május 05., kedd

Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban

Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.

2026. május 05., kedd

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál

Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.

2026. május 04., hétfő

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak

Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.

2026. május 04., hétfő

Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen

Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél, így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt.

2026. május 02., szombat

Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé

Túlzónak tartják a korábban elkészített terveket, ráadásul pénz sem lenne azok megvalósítására, így beruházás helyett a karbantartási munkálatok részeként szeretné rendbe hozni a polgármesteri hivatal a városközponti közvécét.

2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. április 29., szerda

Biciklilopás miatt vettek őrizetbe egy férfit Székelyudvarhelyen

Biciklit lopott egy férfi Székelyudvarhelyen, őrizetbe vette a rendőrség kedden.

2026. április 29., szerda

Elhalasztják a Magyar Film Napját és a szejkei majálist Székelyudvarhelyen

Az április 30-ára tervezett Magyar Film Napja, valamint a Szejkén meghirdetett majális is elmarad Székelyudvarhelyen, a kedvezőtlennek ígérkező időjárás miatt – olvasható a városháza közleményében.

2026. április 27., hétfő

Lakóház égett le Szentegyházán

Kigyulladt lakóházhoz riasztották a tűzoltókat Szentegyházán a Turista utcába hétfőn délután. Az épület megsemmisült a tűz következtében.

