Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának

Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.

A Recorder helyszíni riportjában a székelyföldi településen veszi számba a bányakatasztrófa hatásait.

• Videó: Recorder

Elhangzik: a sóbánya működésekor még évente százezrek által látogatott Hargita megyei településen ma már csak egyetlen szálloda tart nyitva, a panziók, más

szálláshelyek és a turizmushoz kapcsolódó, közétkeztetéssel, szuvenír-árusítással foglalkozó kisvállalkozások is bezártak.

A parajdi sóbánya elárasztásának – melyet később a Kis-Küküllőn ökológiai katasztrófa követett –, továbbra sem nevezték meg a felelőseit. A Salrom a rábízott sürgősségi munkálatokat sem végezte el teljesen. Ezek közül csak a Korond-patak vízét a bánya fölött átvezető csőrendszer készült el hat hónap késéssel. A patak medrének lebetonozása, mellyel a jövőbeli szivárgásokat kívánják megelőzni, várat magára – olvasható az MTI szemléjében. A Korond-patakon megépítendő árvízvédelmi rendszer,

a védőgát és záportározó munkálatai a tervek szerint idén kezdődhetnek el.

Míg a tavaly májusi katasztrófa után a nemzetközi szakértők részvételével tartott megbeszéléseken a tárnákat elöntő víz kiszivattyúzásának lehetőségeiről is szó esett, mára ez már egyáltalán nincs napirenden – hangzik el a riportban. A hétfőn este bemutatott riportban a Recorder felidézi a miniszterelnök ellenőrző testületének jelentését, mely szerint a Salrom évek óta tudott a veszélyről, ennek ellenére

nem végezte el a szükséges beruházásokat, holott pénzforrásai is voltak.

Constantin Dan Dobrea igazgató jelenleg is hivatalban van, bár Radu Miruta korábbi gazdasági miniszter többször is kérte a lemondását. Miruta elmondta: a román korrupcióellenes ügyészséghez (DNA) fordult a bányakatasztrófa ügyében, és lecserélte a vállalat igazgatótanácsát, melynek az igazgató felelősségét is ki kellett volna elemeznie. Constatin Dan Dobrea a portálnak elmondta: az árvízvédelmi munkálatok nem tartoztak a Salrom hatáskörébe, és a hatályos törvények szerint a vállalat mindent megtett, ami módjában állt, hogy elejét vegye a katasztrófának. Sorin Randasu, a vízügyi hatóság vezetője azt állítja:

a vízügyesek azért nem tudtak beavatkozni, mivel nem kaptak elegendő információt a Salromtól a helyzet súlyosságáról.

Zsombori Csaba, a parajdi sóbánya könyvelője a portálnak elmondta: a 131 alkalmazottból 60-61 hat hónapos kényszerszabadságon van. A bányakatasztrófa nyomán munkanélkülivé vált parajdiaknak olyan régióban kell munkát találni, ahol amúgyis korlátozottak a munkalehetőségek – állapítja meg a Recorder. A riportban több környezetvédelmi szakember eleveníti fel a sóbányánál végzett munkálatok nyomán bekövetkezett ökológiai katasztrófát. A Kis-Küküllő vízének megnövekedett sókoncentrációja miatt a térségben jelentős számú faj pusztult ki, és több mint 40 ezer ember fél évre ivóvíz nélkül maradt.

Az ügyben bűnvádi eljárás indult,

mely még az előkészítés szakaszában van a Hargita megyei ügyészségen, míg környezetvédők a legfőbb ügyészségen is bűnvádi feljelentést tettek. A portál az Európai Unió Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központja tavaly májusi küldöttségének vezetőjét, Gerhard Winters holland hidrológust is megszólaltatta, aki szerint a veszély nem múlt el, nehéz megjósolni, mikor következhet be egy beomlás, egyéb esemény. A felszín alatti nagy mennyiségű sós víz miatt

a Korond-patakkal érintkező folyóvizek sótartalma bármikor megnőhet, ami a mezőgazdaságra, a természetre, az ivóvízellátásra is negatív hatással lesz.