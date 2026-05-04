Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak

Fotó: Olti Angyalka
Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.
Összesen 600 ezer lejért pályázott az Országos Helyreállítási Terv programban (PNRR) a kányádi önkormányzat, hogy közösségi házzá alakíthassák a régi polgármesteri hivatalt. Nem sokkal később a helyi iskola munkatársai jelezték, hogy szükség lenne egy napköziotthonra a községben, ahol 21. századi körülményeket biztosíthatnak a gyerekeknek.
A kérésnek eleget téve, az önkormányzat a korábban megnyert pályázat terveit úgy módosította, hogy az épület alkalmas legyen a napköziotthon befogadására.
Az említett tervmódosítások miatt meglehetősen lassan haladtak a kivitelezéssel, hiszen minden változtatást ellenőriztetni kellett, ami sok időt vett igénybe, és az áfaemelés miatt teljesen újra kellett számolni a gazdasági mutatókat.
Tavaly ősszel ugyanakkor már látványos volt a haladás: egyebek mellett
Akkor György Sándor polgármester abban bízott, hogy néhány hónapon belül sikerül befejezni a beruházást, és átadhatják az iskolának a megújult és átalakított épületet.
Újbóli megkeresésünk az elöljáró elmondta, a nehézségek ellenére tavaly év végéig sikerült befejezni az építkezést. A helyszínen mutatta be a megújult épületet, amely egyáltalán nem emlékeztet már a régi, szűkös községházára. A munka során sok falat eltávolítottak, így
Már bútorok is vannak a tanintézményben, amelyeket egy másik, Hargita Megye Tanácsával közös pályázat részeként vásárolták meg.
Hangsúlyozta, noha korábban azt tervezték, hogy eleinte óvodaként fogják üzemeltetni a létesítményt, most már mindenképp napköziben gondolkodnak. Ehhez azonban be kell szerezniük a törvény által előírt engedélyeket.
György Sándor rámutatott, az udvaron még lesznek kisebb munkálatok, hiszen játékelemeket szeretnének elhelyezni a gyerekek számára. Emellett fontos az ott lévő fahulladék elszállítása és egy fából készült melléképület biztonságossá tétele is. Ezeknek a munkáknak nyomban nekilátnak, amint sikerül elfogadni a 2026-os költségvetést.
