Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak

Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.

Összesen 600 ezer lejért pályázott az Országos Helyreállítási Terv programban (PNRR) a kányádi önkormányzat, hogy közösségi házzá alakíthassák a régi polgármesteri hivatalt. Nem sokkal később a helyi iskola munkatársai jelezték, hogy szükség lenne egy napköziotthonra a községben, ahol 21. századi körülményeket biztosíthatnak a gyerekeknek.

A kérésnek eleget téve, az önkormányzat a korábban megnyert pályázat terveit úgy módosította, hogy az épület alkalmas legyen a napköziotthon befogadására.

Hátráltató tényezők

Az említett tervmódosítások miatt meglehetősen lassan haladtak a kivitelezéssel, hiszen minden változtatást ellenőriztetni kellett, ami sok időt vett igénybe, és az áfaemelés miatt teljesen újra kellett számolni a gazdasági mutatókat.