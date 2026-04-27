Pénzt még nem kaptak, de zajlik a felújítás a legsűrűbben lakott székelykeresztúri lakótelepen

A végéhez közeledik a tavaly elkezdett munka
Folytatódik, sőt bővült is a felújítás a székelykeresztúri Kossuth Lajos negyedben, noha az önkormányzat továbbra sem kapta meg a megnyert pályázati támogatást. A munkálatokat egyelőre saját költségvetésből finanszírozzák.
Összesen 7,1 millió lejért pályázott a székelykeresztúri önkormányzat, hogy felújításokat végezhessen a város legsűrűbben lakott részén, a Kossuth Lajos negyedben. Az összegből nemcsak járdákat, utakat, köztereket és parkolókat korszerűsítenek a helyszínen, hanem a zöldövezeteket is rendezik.
Nem volt egyszerű a kivitelezés elkezdése, hiszen tavaly nyáron olyan költségvetési szigorításokat vezetett be a kormány, amelyekből egyértelművé vált, hogy abban az évben már biztosan nem utalnak pénzt a projektre. A helyi önkormányzat azonban nem szeretett volna várni, ezért a bejáratok szerint öt részre osztotta fel az építkezést, majd
Így tavaly ősszel elkezdődött a kivitelezés a lakótelep katolikus templom mögötti részén.
Tavaly valamivel több mint 300 ezer lej értékben végzett el korszerűsítéseket a kivitelező, amit saját költségvetéséből fizetett ki az önkormányzat – tudtuk meg Koncz Hunor János polgármestertől. Mint mondta, ezt a pénzt már visszaigényelték a pályáztatótól, de még nem kapták meg.
Ettől függetlenül nem álltak le a kivitelezéssel, sőt, idén tavasszal kiterjesztették azt. A katolikus templom mögötti részen zajló munkálatok jól haladnak, már elhelyezték a törtkőréteget az úton, és csak „kisebb simítások” maradtak hátra az aszfaltburkolat leterítéséig.
Időközben pedig elkezdődött az építkezés a negyed ellentétes, azaz a sportcsarnok felőli részén, ráadásul egy közbeeső szakaszon is dolgoznak. Ha minden jól halad, akkor
Koncz hangsúlyozta, remélik, hogy mihamarabb törleszteni fog a tárca, hiszen nem tervezik az építkezés leállítását. Egyelőre az évek alatt megspórolt költségvetési többletük jelent némi biztonságot számukra, de azt nem szeretnék mind felhasználni egy eleve támogatást nyert beruházásra. Azt tervezik, hogy a felújítási munkák legvégén fognak aszfaltozni, hiszen jelenleg is használhatók az utcarészek, ahol leterítették a törtkőréteget. A burkolás azonban jelentős összegbe fog kerülni.
Kiderült egyébként, hogy a beruházás végeztével a közlekedési szabályok is változni fognak a tömbházak között, lesznek például olyan utcák, amelyeket egyirányúsítanak. A beruházást év végéig kell lezárni, de bíznak benne, hogy ez már ősszel megtörténik.
A helyszínen is jól megfigyelhető, hogy az építkezés alatt sok fát kivágott a kivitelező, ami nem mindenkinek tetszik. Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta, a veszélyes, sérült fákat távolították el, ami teljesen legálisan, környezetvédelmi engedéllyel, illetve erdészeti együttműködéssel zajlik.
Fákat is kivágnak a munkálatok során, de ültetnek másokat helyettük
„Sajnos többnyire olyan fák vannak a helyszínen, amelyek nem lakónegyedbe valók” – magyarázta.
amelyeket egyszerűbb lesz kezelni a kertészeti munkák során. Nem kis facsemetékről van szó, hanem olyanokról, amelyek egy-két éven belül már virágozni fognak.
Végezetül hozzátette, ők is fontosnak tartják a zöldövezeteket, ezért a most zajló felújítás során például gyeprácsos parkolókat is kialakítanak. „Nem az a cél, hogy csak beton és kő legyen a lakónegyedben, hanem egy szép környezet létrehozása” – szögezte le.
