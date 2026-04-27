Pénzt még nem kaptak, de zajlik a felújítás a legsűrűbben lakott székelykeresztúri lakótelepen

A végéhez közeledik a tavaly elkezdett munka

A végéhez közeledik a tavaly elkezdett munka

Fotó: Olti Angyalka

Folytatódik, sőt bővült is a felújítás a székelykeresztúri Kossuth Lajos negyedben, noha az önkormányzat továbbra sem kapta meg a megnyert pályázati támogatást. A munkálatokat egyelőre saját költségvetésből finanszírozzák.

Fülöp-Székely Botond

2026. április 27., 15:142026. április 27., 15:14

Összesen 7,1 millió lejért pályázott a székelykeresztúri önkormányzat, hogy felújításokat végezhessen a város legsűrűbben lakott részén, a Kossuth Lajos negyedben. Az összegből nemcsak járdákat, utakat, köztereket és parkolókat korszerűsítenek a helyszínen, hanem a zöldövezeteket is rendezik.

Nem volt egyszerű a kezdés

Nem volt egyszerű a kivitelezés elkezdése, hiszen tavaly nyáron olyan költségvetési szigorításokat vezetett be a kormány, amelyekből egyértelművé vált, hogy abban az évben már biztosan nem utalnak pénzt a projektre. A helyi önkormányzat azonban nem szeretett volna várni, ezért a bejáratok szerint öt részre osztotta fel az építkezést, majd

saját büdzséjéből finanszírozta az első szakasz felújítását, ezáltal megelőlegezve a fejlesztési minisztérium által ígért támogatást.

Így tavaly ősszel elkezdődött a kivitelezés a lakótelep katolikus templom mögötti részén.

Utalásra várnak

Tavaly valamivel több mint 300 ezer lej értékben végzett el korszerűsítéseket a kivitelező, amit saját költségvetéséből fizetett ki az önkormányzat – tudtuk meg Koncz Hunor János polgármestertől. Mint mondta, ezt a pénzt már visszaigényelték a pályáztatótól, de még nem kapták meg.

Ettől függetlenül nem álltak le a kivitelezéssel, sőt, idén tavasszal kiterjesztették azt. A katolikus templom mögötti részen zajló munkálatok jól haladnak, már elhelyezték a törtkőréteget az úton, és csak „kisebb simítások” maradtak hátra az aszfaltburkolat leterítéséig.

Időközben pedig elkezdődött az építkezés a negyed ellentétes, azaz a sportcsarnok felőli részén, ráadásul egy közbeeső szakaszon is dolgoznak. Ha minden jól halad, akkor

a városvezetés hamarosan újabb összeg elszámolását fogja kérni a fejlesztési tárcától.

Koncz hangsúlyozta, remélik, hogy mihamarabb törleszteni fog a tárca, hiszen nem tervezik az építkezés leállítását. Egyelőre az évek alatt megspórolt költségvetési többletük jelent némi biztonságot számukra, de azt nem szeretnék mind felhasználni egy eleve támogatást nyert beruházásra. Azt tervezik, hogy a felújítási munkák legvégén fognak aszfaltozni, hiszen jelenleg is használhatók az utcarészek, ahol leterítették a törtkőréteget. A burkolás azonban jelentős összegbe fog kerülni.

Kiderült egyébként, hogy a beruházás végeztével a közlekedési szabályok is változni fognak a tömbházak között, lesznek például olyan utcák, amelyeket egyirányúsítanak. A beruházást év végéig kell lezárni, de bíznak benne, hogy ez már ősszel megtörténik.

Fákat vágnak ki

A helyszínen is jól megfigyelhető, hogy az építkezés alatt sok fát kivágott a kivitelező, ami nem mindenkinek tetszik. Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta, a veszélyes, sérült fákat távolították el, ami teljesen legálisan, környezetvédelmi engedéllyel, illetve erdészeti együttműködéssel zajlik.

Fákat is kivágnak a munkálatok során, de ültetnek másokat helyettük

„Sajnos többnyire olyan fák vannak a helyszínen, amelyek nem lakónegyedbe valók” – magyarázta.

A kivágott egyedek helyett a zöldövezetekbe gömbkoronájú facsemetéket (körte, alma és japán cseresznye stb.) fognak ültetni,

amelyeket egyszerűbb lesz kezelni a kertészeti munkák során. Nem kis facsemetékről van szó, hanem olyanokról, amelyek egy-két éven belül már virágozni fognak.

Végezetül hozzátette, ők is fontosnak tartják a zöldövezeteket, ezért a most zajló felújítás során például gyeprácsos parkolókat is kialakítanak. „Nem az a cél, hogy csak beton és kő legyen a lakónegyedben, hanem egy szép környezet létrehozása” – szögezte le.

A rovat további cikkei

2026. április 27., hétfő

Kiszáradt fa dőlt egy autóra Székelyudvarhelyen

Vélhetően az erős szél következtében dőlt rá a kiszáradt fa egy a Nicolae Bălcescu utcában parkoló autóra hétfőre virradóra – erősítette meg lapunknak a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

Kiszáradt fa dőlt egy autóra Székelyudvarhelyen
Kiszáradt fa dőlt egy autóra Székelyudvarhelyen
2026. április 27., hétfő

Kiszáradt fa dőlt egy autóra Székelyudvarhelyen
2026. április 25., szombat

Egy hónap haladékot kaptak, nyár végéig elkészülhet a székelymagyarosi kultúrotthon

Dolgoznak a székelymagyarosi kultúrotthon és a vele egybeépített régi iskola energiahatékonysági felújításán. A kivitelezést július 31-ig be kell fejezni, különben vissza kell fizetni a pályázaton nyert támogatást.

Egy hónap haladékot kaptak, nyár végéig elkészülhet a székelymagyarosi kultúrotthon
Egy hónap haladékot kaptak, nyár végéig elkészülhet a székelymagyarosi kultúrotthon
2026. április 25., szombat

Egy hónap haladékot kaptak, nyár végéig elkészülhet a székelymagyarosi kultúrotthon
2026. április 23., csütörtök

Sofőrök figyelmébe: pénteki útlezárások Székelyudvarhelyen

Két helyszínen is útlezárásra kell számítani Székelyudvarhelyen péntektől, a közúti infrastruktúra fejlesztése miatt.

Sofőrök figyelmébe: pénteki útlezárások Székelyudvarhelyen
Sofőrök figyelmébe: pénteki útlezárások Székelyudvarhelyen
2026. április 23., csütörtök

Sofőrök figyelmébe: pénteki útlezárások Székelyudvarhelyen
2026. április 23., csütörtök

Haldokló turizmus: újabb elbocsátás körvonalazódik Parajdon

A helyi idegenforgalom helyzete és az általános gazdasági nehézségek miatt újabb csoportos leépítés körvonalazódik Parajdon. A bányakatasztrófa óta a turizmus életben tartásáért küzdő település egyik turisztikai egysége került most nehéz helyzetbe.

Haldokló turizmus: újabb elbocsátás körvonalazódik Parajdon
Haldokló turizmus: újabb elbocsátás körvonalazódik Parajdon
2026. április 23., csütörtök

Haldokló turizmus: újabb elbocsátás körvonalazódik Parajdon
2026. április 22., szerda

Írói naplók titkai tárulnak fel Székelyudvarhelyen

Megnyitották a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Írói naplókat bemutató vándorkiállítását szerdán délután Székelyudvarhelyen, a Haáz Rezső Múzeumnak otthont adó Haberstrumf-villában.

Írói naplók titkai tárulnak fel Székelyudvarhelyen
Írói naplók titkai tárulnak fel Székelyudvarhelyen
2026. április 22., szerda

Írói naplók titkai tárulnak fel Székelyudvarhelyen
2026. április 22., szerda

Már internetről rendelik a szintetikus drogokat a fiatalok

Ijesztő tények láttak napvilágot a Hargita Megyei Területi Közrendi Hatóság udvarhelyi ülésén: a fiatalok sokszor internetről rendelik az ellenőrizetlen összetételű szintetikus drogokat. Az áru önkiszolgáló csomagautomatákba érkezik, onnan veszik át.

Már internetről rendelik a szintetikus drogokat a fiatalok
Már internetről rendelik a szintetikus drogokat a fiatalok
2026. április 22., szerda

Már internetről rendelik a szintetikus drogokat a fiatalok
2026. április 22., szerda

Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra

Kerékpáros felvonulással, előadásokkal, filmvetítésekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a székelyudvarhelyi majálison, amely idén is a Szejkefürdőn lesz április 30-án és május 1-jén.

Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra
Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra
2026. április 22., szerda

Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra
2026. április 20., hétfő

Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban

Megnyitják az írói naplókat bemutató vándorkiállítást, amely április 22-én érkezik Székelyudvarhelyre, a Haáz Rezső Múzeumba.

Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban
Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban
2026. április 20., hétfő

Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban
2026. április 19., vasárnap

Módosul a 4-es busz útvonala és menetrendje Székelyudvarhelyen

Megváltozik a 4-es autóbusz útvonala és menetrendje április 20-tól, a járat mindkét irányban érinti a Riverside lakóparkot Székelyudvarhelyen

Módosul a 4-es busz útvonala és menetrendje Székelyudvarhelyen
Módosul a 4-es busz útvonala és menetrendje Székelyudvarhelyen
2026. április 19., vasárnap

Módosul a 4-es busz útvonala és menetrendje Székelyudvarhelyen
2026. április 17., péntek

Könyvtári érdekességeket mutat be Róth András Lajos

Róth András Lajos nyugalmazott könyvtárőr tart előadást április 23-án, csütörtökön Székelyudvarhelyen.

Könyvtári érdekességeket mutat be Róth András Lajos
Könyvtári érdekességeket mutat be Róth András Lajos
2026. április 17., péntek

Könyvtári érdekességeket mutat be Róth András Lajos
