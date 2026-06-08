Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot

Ismét megjelent Székelyudvarhelyen a medvebocs, amelyet szombaton rögzítettek a város térfigyelő kamerái – jelenleg a helyszínen keresik a vadat a hatóságok, hogy elaltassák, majd elszállítsák.

Ismét medve jelenlétére figyelmeztette a székelyudvarhelyieket hétfőn délután a Ro-Alert riasztórendszer: ezúttal a Rózsa utcában jelent meg a medvebocs, amely vasárnap a városközpontban kóborolt.

korábban írtuk Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval Medvebocs haladt át Székelyudvarhely központján – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Dávid Endre alpolgármester, hozzátéve, hogy a területet a hajnali órákban biztosították. Kéréssel fordult a városlakókhoz.

Dávid Endre alpolgármester, aki jelenleg is a helyszínen van, lapunknak elmondta: valószínűleg elszakadt az anyjától a magányosan kóborló bocs, amelyet ezúttal egy fán pillantottak meg. Onnan ugyan lemászott, de