Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval

Medvebocs haladt át Székelyudvarhely központján – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Dávid Endre alpolgármester, hozzátéve, hogy a területet a hajnali órákban biztosították. Kéréssel fordult a városlakókhoz.

Medvebocs tévedt be vasárnapra virradóan Székelyudvarhely központjába, az esettel kapcsolatban az alpolgármester arra kéri a lakókat, hogy ha a Varga-patak mentén medvebőgést hallanak vagy medvét látnak, haladéktalanul értesítsék a hatóságokat, hogy mielőbb be tudjanak avatkozni.

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„Egy medvebocs jelenléte azt is jelentheti, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik, ami fokozott veszélyt jelent. Soha ne közelítsék meg az állatot, ne próbálják etetni, fényképezni vagy követni!” – hívja fel a figyelmet az alpolgármester, arra biztatva az udvarhelyieket, hogy minden esetben jelentsék a 112-n, ha medvét látnak.