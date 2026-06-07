Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval

Medvebocs a Szentimre utcában. Beszaladt lapelődünk, az Udvarhelyi Híradó egykori székhelyére is
Fotó: Dávid Endre Facebook-oldala
Medvebocs haladt át Székelyudvarhely központján – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Dávid Endre alpolgármester, hozzátéve, hogy a területet a hajnali órákban biztosították. Kéréssel fordult a városlakókhoz.
2026. június 07., 10:052026. június 07., 10:05
2026. június 07., 10:062026. június 07., 10:06
Medvebocs tévedt be vasárnapra virradóan Székelyudvarhely központjába, az esettel kapcsolatban az alpolgármester arra kéri a lakókat, hogy ha a Varga-patak mentén medvebőgést hallanak vagy medvét látnak, haladéktalanul értesítsék a hatóságokat, hogy mielőbb be tudjanak avatkozni.
„Egy medvebocs jelenléte azt is jelentheti, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik, ami fokozott veszélyt jelent. Soha ne közelítsék meg az állatot, ne próbálják etetni, fényképezni vagy követni!” – hívja fel a figyelmet az alpolgármester, arra biztatva az udvarhelyieket, hogy minden esetben jelentsék a 112-n, ha medvét látnak.
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