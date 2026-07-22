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Új aszfalt kerül az árvízben megrongálódott útra Székelyvarság bejáratánál

Napokon belül leterítik az új aszfaltot

Napokon belül leterítik az új aszfaltot

Fotó: Olti Angyalka

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Napokon belül újraaszfaltozzák a 138B jelzésű megyei út megrongálódott szakaszát Székelyvarság bejáratánál, miközben a község több útján is zajlanak az árvíz utáni helyreállítás munkák. A károk értékét mintegy 600 ezer lejre becsülik a településen.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 22., 07:532026. július 22., 07:53

Kevés nyoma maradt az elmúlt héten keletkezett árvízkároknak Székelyvarságon, ahol javában zajlanak a helyreállítási munkálatok.

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Új aszfaltot terítenek az útra

A település bejáratánál, ahol 50–60 méteren rongálódott meg a 138B jelzésű megyei út – miután a Boros-patak kiöntött és hordalékkal töltötte meg azt –, már nagy erőkkel dolgoztak a Hargita Megye Tanácsa (HMT) által létrehozott útkezelő vállalat munkatársai.

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Feltörték a megrongálódott aszfaltot, és igyekeztek elegyengetni a talajt. Bíró Barna Botond megyei tanácselnök lapunknak elmondta,

segítséget kaptak a vízügyi hatóság szakembereitől, így sikerült némileg rendbe hozni a Boros-patak medrét.

Az útkezelő vállalat munkatársai hétfőn kezdték el a munkát, ezen a héten pedig mindenképp újraaszfaltozzák a problémás útszakaszt.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A tisztségviselő megjegyezte, szerencséjük volt, hiszen a víz nem tett kárt az út alapjában, így kollégáik egyszerűbben megoldhatják a gondokat.

Kalákába hívják a lakókat

Pál Lajos, a község polgármestere a Székelyhonnak elmondta, több helyen megrongálódott a 143-as községi út, de azt saját és bérelt gépeikkel mostanra sikerült rendbe hozni.

Nemcsak újrakövezték a problémás szakaszokat, hanem az eltömített sáncokat is újraásták.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Az elkövetkező időszakban a Sólyomkőre vezető 141-es úton és annak mellékutcáin zajlanak majd javítások. A tört követ és a gépeket az önkormányzat biztosítja, de azt szeretnék, ha a helyreállítások közmunkában, a lakókkal összefogva végeznék el.

Idézet
Szerencsére nálunk még nem ment ki divatból, hogy a lakók lapátot ragadjanak a közért, így most is bízunk a segítségükben”

– magyarázta az elöljáró. Hozzátette, a felsoroltakon kívül más mellékutak is megrongálódtak az árvíz során, de azokat már csak ősszel tudják rendbe hozni.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Ottjártunkkor a Forrásköze nevű részhez vezető út nagykúti szakaszán a helyi közbirtokosság munkatársai végezték a sáncok újraásását, illetve a villanyszolgáltató szakemberei is dolgoztak még a megrongálódott oszlopoknál.

Pál arról is beszélt, hogy valószínűleg kalákát szerveznek a megrongálódott megyei útnál maradt ágak elszállítására is, ugyanakkor

már egyeztetett a vízügyi hatóság munkatársaival a Boros-patak medrének kitakarítása érdekében.

Egyúttal felkéri a hétvégi házak tulajdonosait, hogy rendezzék a meder közelében lévő építményeiket úgy, hogy azok ne gátolják a víz elfolyását.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

600 ezer lejbe kerül a javítás

A község vezetőségének munkatársai felmérték az árvíz során keletkezett károkat, és a javítási költségeket 600 ezer lejre becsülik – közölte Pál Lajos, hozzátéve, hogy ebbe nincs beleszámolva a megyei út rendbetétele.

Hamarosan terepszemlét tart a törvény által előírt bizottság, majd benyújthatják kártérítési igényüke t a kormánynak
.

„Reméljük, hogy most már nem lesz több árvíz, hiszen már egyszer járt kint nálunk ilyen ügyben idén a kárfelmérő bizottság. Akkor 350 ezer lejes kárt állapítottak meg, bízunk benne, hogy azt is megkapjuk” – osztotta meg a polgármester.

Udvarhelyszék Székelyvarság
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