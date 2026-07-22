Új aszfalt kerül az árvízben megrongálódott útra Székelyvarság bejáratánál

Napokon belül leterítik az új aszfaltot
Fotó: Olti Angyalka
Napokon belül újraaszfaltozzák a 138B jelzésű megyei út megrongálódott szakaszát Székelyvarság bejáratánál, miközben a község több útján is zajlanak az árvíz utáni helyreállítás munkák. A károk értékét mintegy 600 ezer lejre becsülik a településen.
Kevés nyoma maradt az elmúlt héten keletkezett árvízkároknak Székelyvarságon, ahol javában zajlanak a helyreállítási munkálatok.
Megbénította Székelyvarság több részét a szerdai vihar: fák dőltek ki, megszűnt az áramszolgáltatás, leállt a telefonhálózat és az internet, több tanyarész elszigetelődött, a településre vezető 138B megyei út egyik szakasza pedig járhatatlanná vált.
A település bejáratánál, ahol 50–60 méteren rongálódott meg a 138B jelzésű megyei út – miután a Boros-patak kiöntött és hordalékkal töltötte meg azt –, már nagy erőkkel dolgoztak a Hargita Megye Tanácsa (HMT) által létrehozott útkezelő vállalat munkatársai.
Feltörték a megrongálódott aszfaltot, és igyekeztek elegyengetni a talajt. Bíró Barna Botond megyei tanácselnök lapunknak elmondta,
Az útkezelő vállalat munkatársai hétfőn kezdték el a munkát, ezen a héten pedig mindenképp újraaszfaltozzák a problémás útszakaszt.
Fotó: Olti Angyalka
A tisztségviselő megjegyezte, szerencséjük volt, hiszen a víz nem tett kárt az út alapjában, így kollégáik egyszerűbben megoldhatják a gondokat.
Pál Lajos, a község polgármestere a Székelyhonnak elmondta, több helyen megrongálódott a 143-as községi út, de azt saját és bérelt gépeikkel mostanra sikerült rendbe hozni.
Fotó: Olti Angyalka
Az elkövetkező időszakban a Sólyomkőre vezető 141-es úton és annak mellékutcáin zajlanak majd javítások. A tört követ és a gépeket az önkormányzat biztosítja, de azt szeretnék, ha a helyreállítások közmunkában, a lakókkal összefogva végeznék el.
– magyarázta az elöljáró. Hozzátette, a felsoroltakon kívül más mellékutak is megrongálódtak az árvíz során, de azokat már csak ősszel tudják rendbe hozni.
Fotó: Olti Angyalka
Ottjártunkkor a Forrásköze nevű részhez vezető út nagykúti szakaszán a helyi közbirtokosság munkatársai végezték a sáncok újraásását, illetve a villanyszolgáltató szakemberei is dolgoztak még a megrongálódott oszlopoknál.
Pál arról is beszélt, hogy valószínűleg kalákát szerveznek a megrongálódott megyei útnál maradt ágak elszállítására is, ugyanakkor
Egyúttal felkéri a hétvégi házak tulajdonosait, hogy rendezzék a meder közelében lévő építményeiket úgy, hogy azok ne gátolják a víz elfolyását.
Fotó: Olti Angyalka
A község vezetőségének munkatársai felmérték az árvíz során keletkezett károkat, és a javítási költségeket 600 ezer lejre becsülik – közölte Pál Lajos, hozzátéve, hogy ebbe nincs beleszámolva a megyei út rendbetétele.
„Reméljük, hogy most már nem lesz több árvíz, hiszen már egyszer járt kint nálunk ilyen ügyben idén a kárfelmérő bizottság. Akkor 350 ezer lejes kárt állapítottak meg, bízunk benne, hogy azt is megkapjuk” – osztotta meg a polgármester.
Továbbra is gondot jelentenek a medvék Székelyudvarhelyen. Noha a Rózsa és a Szentimre utcák környéken végzett területtisztítások segítettek, a Széldombon és Kadicsfalván még mindig feltűnnek a nagyvadak.
Közel tíz kilométeren terítettek le aszfaltot Homoródszentmárton községben, így több falu megközelíthetősége is javult. A 13 millió lej értékű beruházás önrésze azonban jelentős, az önkormányzat csak hitelből tudja törleszteni az összeget.
Harmadfokú (vörös jelzésű) azonnali viharriasztást adott ki több udvarhelszéki településre vasárnap délután az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Megható ünnepséggel köszönt el vasárnap a nyikómalomfalvi közösség Daniel Ernő-András plébánostól, aki nyugdíjba vonulása előtt utolsó szentmiséjét mutatta be a település templomában.
Járművével nekiütközött egy híd korlátjának, majd a helyszínen megtagadta az alkoholszondás vizsgálatot szombaton este egy férfi Szentegyházán – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Nem lehetett kinyitni egy harmadik emeleti lakás bejárati ajtaját szombaton, így a székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai segítettek bejutni
Megbénította Székelyvarság több részét a szerdai vihar: fák dőltek ki, megszűnt az áramszolgáltatás, leállt a telefonhálózat és az internet, több tanyarész elszigetelődött, a településre vezető 138B megyei út egyik szakasza pedig járhatatlanná vált.
Több házkutatást tartottak Hargita megyében csempészet gyanúja miatt szerdán. A rendőrök pirotechnikai eszközöket foglaltak le, több tízezer lejes bírságot szabtak ki, és mintegy 35 tonna szabálytalanul tárolt fémhulladékot is találtak.
Hat év és számos bonyodalom után megépült az óvoda Homoródszentmártonban, ahol egy előkészítő osztály és egy napközis évfolyam is helyet kapott. Bár konyha nincs az épületben, az étkeztetésre is találtak megoldást.
Teljesen le lesz zárva a gépjárműforgalom elől július 16-án, csütörtökön 9 és 16 óra között a székelyudvarhelyi Iskola utca, munkálatok miatt.
szóljon hozzá!