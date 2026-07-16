Csempészet miatt tartottak házkutatásokat Hargita megyében

Több házkutatást tartottak Hargita megyében csempészet gyanúja miatt szerdán. A rendőrök pirotechnikai eszközöket foglaltak le, több tízezer lejes bírságot szabtak ki, és mintegy 35 tonna szabálytalanul tárolt fémhulladékot is találtak.

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A házkutatások során a rendőrök 38 darab P1-es és F3-as kategóriájú pirotechnikai eszközt foglaltak le.

Az intézkedések során egy 51 éves férfit két alkalommal is megbírságoltak a lőfegyverek tárolására és szállítására vonatkozó szabályok megsértése miatt. A bírságok összértéke 4002 lej, emellett pedig visszavonták a fegyvertartási, -viselési és -használati jogát is.

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A hatóságok a környezetvédelmi előírások betartását is ellenőrizték, ennek során