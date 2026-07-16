Csempészet miatt tartottak házkutatásokat Hargita megyében

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Fotó: Tuchiluș Alex
Több házkutatást tartottak Hargita megyében csempészet gyanúja miatt szerdán. A rendőrök pirotechnikai eszközöket foglaltak le, több tízezer lejes bírságot szabtak ki, és mintegy 35 tonna szabálytalanul tárolt fémhulladékot is találtak.
A házkutatások során a rendőrök 38 darab P1-es és F3-as kategóriájú pirotechnikai eszközt foglaltak le.
Az intézkedések során egy 51 éves férfit két alkalommal is megbírságoltak a lőfegyverek tárolására és szállítására vonatkozó szabályok megsértése miatt. A bírságok összértéke 4002 lej, emellett pedig visszavonták a fegyvertartási, -viselési és -használati jogát is.
A hatóságok a környezetvédelmi előírások betartását is ellenőrizték, ennek során
amelyet a jogszabályoknak nem megfelelően tároltak.
A feltárt szabálytalanságok miatt a környezetőrség 30 ezer lejre bírságolta az 51 éves férfit – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Hat év és számos bonyodalom után megépült az óvoda Homoródszentmártonban, ahol egy előkészítő osztály és egy napközis évfolyam is helyet kapott. Bár konyha nincs az épületben, az étkeztetésre is találtak megoldást.
Teljesen le lesz zárva a gépjárműforgalom elől július 16-án, csütörtökön 9 és 16 óra között a székelyudvarhelyi Iskola utca, munkálatok miatt.
Másodszor is kullancsirtást végeznek Székelyudvarhely több zöldövezetében. A munkálatok július 16-án, csütörtökön este kezdődnek, amennyiben az időjárás kedvez a beavatkozásnak.
Lezárják a 132-es megyei út egy szakaszát Szentegyházán a városnapok idején. A forgalom elterelésére több útvonalat is biztosítanak.
Több mint 9600 jelentkező vehet részt idén a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáján, amelyet kedden tartanak meg az erre kijelölt 42 vizsgaközpontban – tájékoztatott az oktatási minisztérium.
Valószínűleg egy több mint nyolcvanéves, azóta eltömítődött fúrásból szivároghatnak a gázok és a víz a Szejkefürdőn, amelyek már a felújításra váró mofettában is kárt tettek. Újabb szakembereket várnak a helyszínre a további elemzések elvégzéséhez.
Több százezer lejt különített el a székelyudvarhelyi önkormányzat hétfőn az Orbán Balázs Általános Iskola szerkezeti megerősítésére, ugyanakkor az ivó- és szennyvízhálózat fejlesztésével kapcsolatban is fontos határozatot hoztak.
Hamarosan elkezdik a Sziget utcai háziorvosi rendelők energetikai felújítását Székelyudvarhelyen, a munkálatok idejére pedig a nemrég korszerűsített Villanytelep utcai régi fogászat épületébe költöztetik át a családorvosokat.
Ingyenes ivartalanítást biztosít a Hargita Megye Tanácsa által indított program. A kutyatartó gazdák jelentkezéseket a székelyudvarhelyi városháza várja.
Személyautó és motorkerékpár ütközött össze Székelyudvarhelyen, vasárnap délelőtt, a motoros megsérült.
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