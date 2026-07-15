Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon

Megrongálta az aszfaltutat és fákat döntött ki a szerda délutáni vihar Székelyvarságon.

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Mint arról Pál Lajos, a település polgármestere Facebook-oldalán beszámolt, az esőzés következtében elmosta az aszfaltutat a víz Székelyvarság bejáratánál.

Mint részletezte, időközben egy sávon már haladhat a forgalom az érintett útszakaszon, a sofőröket pedig óvatos közlekedésre kéri.