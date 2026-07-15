Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon

Fotó: Pál Lajos/Facebook
Megrongálta az aszfaltutat és fákat döntött ki a szerda délutáni vihar Székelyvarságon.
2026. július 15., 19:192026. július 15., 19:19
2026. július 15., 20:032026. július 15., 20:03
Mint arról Pál Lajos, a település polgármestere Facebook-oldalán beszámolt, az esőzés következtében elmosta az aszfaltutat a víz Székelyvarság bejáratánál.
Mint részletezte, időközben egy sávon már haladhat a forgalom az érintett útszakaszon, a sofőröket pedig óvatos közlekedésre kéri.
Fotó: Pál Lajos/Facebook
A további károkat részletezve a polgármester arra is kitért, hogy a település nagykúti részén kidőlt fák szakították el a villanyvezetékeket. A károkat jelentették a hatóságoknak.
Az elöljáró mindenki türelmét és megértését kéri a nehézkes közlekedés és az elhárításra váró árvízkárok miatt.
Fotó: Pál Lajos/Facebook
A helyszínre Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke is kiszállt, aki rövid videóban összegezte a keletkezett károkat.
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