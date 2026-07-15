Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon

• Fotó: Pál Lajos/Facebook

Fotó: Pál Lajos/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megrongálta az aszfaltutat és fákat döntött ki a szerda délutáni vihar Székelyvarságon.

Székelyhon

2026. július 15., 19:192026. július 15., 19:19

2026. július 15., 20:032026. július 15., 20:03

Mint arról Pál Lajos, a település polgármestere Facebook-oldalán beszámolt, az esőzés következtében elmosta az aszfaltutat a víz Székelyvarság bejáratánál.

Mint részletezte, időközben egy sávon már haladhat a forgalom az érintett útszakaszon, a sofőröket pedig óvatos közlekedésre kéri.

Hirdetés
• Fotó: Pál Lajos/Facebook Galéria

Fotó: Pál Lajos/Facebook

A további károkat részletezve a polgármester arra is kitért, hogy a település nagykúti részén kidőlt fák szakították el a villanyvezetékeket. A károkat jelentették a hatóságoknak.

Az elöljáró mindenki türelmét és megértését kéri a nehézkes közlekedés és az elhárításra váró árvízkárok miatt.

• Fotó: Pál Lajos/Facebook Galéria

Fotó: Pál Lajos/Facebook

A helyszínre Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke is kiszállt, aki rövid videóban összegezte a keletkezett károkat.

Udvarhelyszék Székelyvarság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Perzselő hőség, heves zivatarok – kettészakad az ország időjárása
Súlyosan beteg fiatal lány családjának szeretnének segíteni
Az Untold nem engedett, ezért költözik Sepsiszentgyörgyre a Kolozsvári U
Elmarad idén az alternatív Tusványosnak szánt tábor, amelyen tavaly Magyar Péter is részt vett
Visszahozzák a rájátszást a romániai hokibajnokságba
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Perzselő hőség, heves zivatarok – kettészakad az ország időjárása
Székelyhon

Perzselő hőség, heves zivatarok – kettészakad az ország időjárása
Súlyosan beteg fiatal lány családjának szeretnének segíteni
Székelyhon

Súlyosan beteg fiatal lány családjának szeretnének segíteni
Az Untold nem engedett, ezért költözik Sepsiszentgyörgyre a Kolozsvári U
Székely Sport

Az Untold nem engedett, ezért költözik Sepsiszentgyörgyre a Kolozsvári U
Elmarad idén az alternatív Tusványosnak szánt tábor, amelyen tavaly Magyar Péter is részt vett
Krónika

Elmarad idén az alternatív Tusványosnak szánt tábor, amelyen tavaly Magyar Péter is részt vett
Visszahozzák a rájátszást a romániai hokibajnokságba
Székely Sport

Visszahozzák a rájátszást a romániai hokibajnokságba
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Nőileg

Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 15., szerda

Bicskával támadt áldozatára egy férfi akinek két fogát is kiütötte és az arccsontját is eltörte

Harminc napos előzetes letartóztatásba helyezte a kézdivásárhelyi bíróság azt a 30 éves férfit, aki a gyanú szerint féltékenységből brutálisan bántalmazott egy 20 éves nőt. Az ügyészség tájékoztatása szerint az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett.

Bicskával támadt áldozatára egy férfi akinek két fogát is kiütötte és az arccsontját is eltörte
Bicskával támadt áldozatára egy férfi akinek két fogát is kiütötte és az arccsontját is eltörte
2026. július 15., szerda

Bicskával támadt áldozatára egy férfi akinek két fogát is kiütötte és az arccsontját is eltörte
Hirdetés
2026. július 15., szerda

Románia sereghajtó az EU-ban: a fiatalok alig fele rendelkezik alapvető digitális készségekkel

Az Európai Unióban a 16–24 évesek csaknem háromnegyede rendelkezik legalább alapszintű digitális készségekkel, Románia azonban továbbra is az utolsók között szerepel: csak Bulgáriát előzi meg az Eurostat friss felmérése szerint.

Románia sereghajtó az EU-ban: a fiatalok alig fele rendelkezik alapvető digitális készségekkel
Románia sereghajtó az EU-ban: a fiatalok alig fele rendelkezik alapvető digitális készségekkel
2026. július 15., szerda

Románia sereghajtó az EU-ban: a fiatalok alig fele rendelkezik alapvető digitális készségekkel
2026. július 15., szerda

Július 20-án indul a roncsautóprogram magánszemélyeknek – akár 18 500 lejes támogatás is igényelhető

Július 20-ától jelentkezhetnek a magánszemélyek a 2026-os roncsautóprogramra, amelynek keretében állami támogatással vásárolhatnak új gépkocsit. A program idei költségvetése 300 millió lej.

Július 20-án indul a roncsautóprogram magánszemélyeknek – akár 18 500 lejes támogatás is igényelhető
Július 20-án indul a roncsautóprogram magánszemélyeknek – akár 18 500 lejes támogatás is igényelhető
2026. július 15., szerda

Július 20-án indul a roncsautóprogram magánszemélyeknek – akár 18 500 lejes támogatás is igényelhető
2026. július 15., szerda

Ketten is jogosítvány nélkül vezettek, egyikük ivott is

Két jogosítvány nélküli sofőrt is kiszűrtek a közúti forgalomból kedden a Hargita megyei rendőrök, egyikük ráadásul jelentős mennyiségű alkoholt is fogyasztott vezetés előtt.

Ketten is jogosítvány nélkül vezettek, egyikük ivott is
Ketten is jogosítvány nélkül vezettek, egyikük ivott is
2026. július 15., szerda

Ketten is jogosítvány nélkül vezettek, egyikük ivott is
Hirdetés
2026. július 15., szerda

Tűzesetekhez, áradáshoz és közúti balesethez is riasztották a tűzoltókat az elmúlt napokban

Az elmúlt hat napban összesen 55 sürgősségi beavatkozást hajtottak végre a Hargita megyei hivatásos tűzoltók. Tűzesetekhez, közlekedési balesetekhez és árvízi károk elhárításához is vonultak az egységek.

Tűzesetekhez, áradáshoz és közúti balesethez is riasztották a tűzoltókat az elmúlt napokban
Tűzesetekhez, áradáshoz és közúti balesethez is riasztották a tűzoltókat az elmúlt napokban
2026. július 15., szerda

Tűzesetekhez, áradáshoz és közúti balesethez is riasztották a tűzoltókat az elmúlt napokban
2026. július 15., szerda

Bolojan: 4,5 milliárd euró vissza nem térítendő uniós forráshoz juthat Románia

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó törvények elfogadása létfontosságú Románia számára.

Bolojan: 4,5 milliárd euró vissza nem térítendő uniós forráshoz juthat Románia
Bolojan: 4,5 milliárd euró vissza nem térítendő uniós forráshoz juthat Románia
2026. július 15., szerda

Bolojan: 4,5 milliárd euró vissza nem térítendő uniós forráshoz juthat Románia
2026. július 15., szerda

Jócskán elmarad az ajánlott szinttől a gyermekek átoltottsága Romániában

2025-ben is az ajánlott szint alatt maradt a gyermekek átoltottsága Romániában, az UNICEF és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán közzétett jelentése szerint.

Jócskán elmarad az ajánlott szinttől a gyermekek átoltottsága Romániában
Jócskán elmarad az ajánlott szinttől a gyermekek átoltottsága Romániában
2026. július 15., szerda

Jócskán elmarad az ajánlott szinttől a gyermekek átoltottsága Romániában
Hirdetés
2026. július 15., szerda

„Elnézést, hogy nem szóltunk előre” – ironikus üzenet házkutatás idején

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi minisztert ironizáló üzenetet tett közzé szerdán a Facebookon a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).

„Elnézést, hogy nem szóltunk előre” – ironikus üzenet házkutatás idején
„Elnézést, hogy nem szóltunk előre” – ironikus üzenet házkutatás idején
2026. július 15., szerda

„Elnézést, hogy nem szóltunk előre” – ironikus üzenet házkutatás idején
2026. július 15., szerda

Országos leállás: nem működik a telekkönyvi rendszer

Súlyos informatikai hiba miatt kedd óta nem működnek az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (ANCPI) informatikai rendszerei. Emiatt az e-Terra telekkönyvi alkalmazás sem érhető el, és várhatóan a hét végéig nem is lesz használható.

Országos leállás: nem működik a telekkönyvi rendszer
Országos leállás: nem működik a telekkönyvi rendszer
2026. július 15., szerda

Országos leállás: nem működik a telekkönyvi rendszer
2026. július 15., szerda

OLT PART – Köss ki nálunk! Egy új család- és kutyabarát fesztivál születik Csíkszeredában
OLT PART – Köss ki nálunk! Egy új család- és kutyabarát fesztivál születik Csíkszeredában
OLT PART – Köss ki nálunk! Egy új család- és kutyabarát fesztivál születik Csíkszeredában
2026. július 15., szerda

OLT PART – Köss ki nálunk! Egy új család- és kutyabarát fesztivál születik Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!