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Július 20-án indul a roncsautóprogram magánszemélyeknek – akár 18 500 lejes támogatás is igényelhető

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Július 20-ától jelentkezhetnek a magánszemélyek a 2026-os roncsautóprogramra, amelynek keretében állami támogatással vásárolhatnak új gépkocsit. A program idei költségvetése 300 millió lej.

Székelyhon

2026. július 15., 18:072026. július 15., 18:07

A Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) szerdai tájékoztatása szerint a jelentkezés kizárólag online történik, az intézmény honlapján elérhető informatikai platformon keresztül. A pályázás megkönnyítése érdekében az AFM egy útmutató videót is közzétett a jelentkezés menetéről – írja az Agerpres.

A támogatás összege a megvásárolni kívánt jármű típusától függ:

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  • az új elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás autók esetében 18 500 lejes,

  • a plug-in hibridek és elektromos motorkerékpárok esetében 15 ezer lejes,

  • a hibrideknél 12 ezer lejes,

  • míg a belső égésű motorral felszerelt új személygépkocsik és motorkerékpárok esetében 10 ezer lejes ökoutalvány igényelhető.

A magánszemélyeknek a következő dokumentumokat kell feltölteniük a platformra:

  • a honlapról letöltött, számítógéppel kitöltött, aláírás nélküli támogatási kérelem;

  • a kérelem benyújtásakor érvényes személyazonosító okmány;

  • pénzügyminisztériumi adóigazolás; a helyi adókra és illetékekre vonatkozó önkormányzati adóigazolás.

Az AFM közlése szerint

egy magánszemély legfeljebb két ökoutalványra jogosult,

vagyis két új jármű vásárlásához igényelhet támogatást, járművenként egyet.

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