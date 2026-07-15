Július 20-án indul a roncsautóprogram magánszemélyeknek – akár 18 500 lejes támogatás is igényelhető

Július 20-ától jelentkezhetnek a magánszemélyek a 2026-os roncsautóprogramra, amelynek keretében állami támogatással vásárolhatnak új gépkocsit. A program idei költségvetése 300 millió lej.

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A Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) szerdai tájékoztatása szerint a jelentkezés kizárólag online történik, az intézmény honlapján elérhető informatikai platformon keresztül. A pályázás megkönnyítése érdekében az AFM egy útmutató videót is közzétett a jelentkezés menetéről – írja az Agerpres.

A támogatás összege a megvásárolni kívánt jármű típusától függ:

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az új elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás autók esetében 18 500 lejes,

a plug-in hibridek és elektromos motorkerékpárok esetében 15 ezer lejes,

a hibrideknél 12 ezer lejes,

míg a belső égésű motorral felszerelt új személygépkocsik és motorkerékpárok esetében 10 ezer lejes ökoutalvány igényelhető.

A magánszemélyeknek a következő dokumentumokat kell feltölteniük a platformra:

a honlapról letöltött, számítógéppel kitöltött, aláírás nélküli támogatási kérelem;

a kérelem benyújtásakor érvényes személyazonosító okmány;

pénzügyminisztériumi adóigazolás; a helyi adókra és illetékekre vonatkozó önkormányzati adóigazolás.

Az AFM közlése szerint