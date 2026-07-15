Július 20-án indul a roncsautóprogram magánszemélyeknek – akár 18 500 lejes támogatás is igényelhető

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Július 20-ától jelentkezhetnek a magánszemélyek a 2026-os roncsautóprogramra, amelynek keretében állami támogatással vásárolhatnak új gépkocsit. A program idei költségvetése 300 millió lej.
A Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) szerdai tájékoztatása szerint a jelentkezés kizárólag online történik, az intézmény honlapján elérhető informatikai platformon keresztül. A pályázás megkönnyítése érdekében az AFM egy útmutató videót is közzétett a jelentkezés menetéről – írja az Agerpres.
A támogatás összege a megvásárolni kívánt jármű típusától függ:
az új elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás autók esetében 18 500 lejes,
a plug-in hibridek és elektromos motorkerékpárok esetében 15 ezer lejes,
a hibrideknél 12 ezer lejes,
míg a belső égésű motorral felszerelt új személygépkocsik és motorkerékpárok esetében 10 ezer lejes ökoutalvány igényelhető.
A magánszemélyeknek a következő dokumentumokat kell feltölteniük a platformra:
a honlapról letöltött, számítógéppel kitöltött, aláírás nélküli támogatási kérelem;
a kérelem benyújtásakor érvényes személyazonosító okmány;
pénzügyminisztériumi adóigazolás; a helyi adókra és illetékekre vonatkozó önkormányzati adóigazolás.
Az AFM közlése szerint
vagyis két új jármű vásárlásához igényelhet támogatást, járművenként egyet.
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