Bolojan: 4,5 milliárd euró vissza nem térítendő uniós forráshoz juthat Románia

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Fotó: Borbély Fanni
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó törvények elfogadása létfontosságú Románia számára.
Ugyanakkor az ügyvivő miniszterelnök szerint az Európai Bizottsággal (EB) egyeztetett jogszabályok
Bolojan Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy a szóban forgó törvények elfogadásával Románia több mint 4,5 milliárd euró vissza nem térítendő uniós forráshoz juthat, amelyet
Az ügyvivő kormányfő szerint a helyreállítási források a gazdasági növekedés motorját jelentik. Úgy vélte, ezek lehívása nélkül romolhat az ország hitelminősítői és befektetői megítélése, ami az állam, a vállalkozások és a lakosság hitelfelvételi költségeinek emelkedéséhez vezethet. Hozzátette:
Bolojan rámutatott, a PNRR-t 2021 óta valamennyi kormány felvállalta, és emlékeztetett, hogy az uniós források lehívásának feltétele a vállalt reformok végrehajtása. Szerinte
Az ügyvivő miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a parlament elé kerülő törvénytervezetek nem a kormány vagy egy-egy miniszter elképzeléseit tükrözik, hanem az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések eredményei.
– fogalmazott, hozzátéve, hogy az ország hitelességének megőrzéséhez elengedhetetlen a vállalások teljesítése, a költségvetési fegyelem és a kiszámíthatóság.
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