Bolojan: 4,5 milliárd euró vissza nem térítendő uniós forráshoz juthat Románia

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó törvények elfogadása létfontosságú Románia számára.

Székelyhon 2026. július 15., 17:092026. július 15., 17:09

Ugyanakkor az ügyvivő miniszterelnök szerint az Európai Bizottsággal (EB) egyeztetett jogszabályok

csak a Brüsszel által jóváhagyott formában számítanak teljesített vállalásnak.

Hirdetés Bolojan Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy a szóban forgó törvények elfogadásával Románia több mint 4,5 milliárd euró vissza nem térítendő uniós forráshoz juthat, amelyet

autópályák és vasutak építésére, új kórházakra, iskolák korszerűsítésére, energetikai beruházásokra és lakóépületek hőszigetelésére fordíthat.

Az ügyvivő kormányfő szerint a helyreállítási források a gazdasági növekedés motorját jelentik. Úgy vélte, ezek lehívása nélkül romolhat az ország hitelminősítői és befektetői megítélése, ami az állam, a vállalkozások és a lakosság hitelfelvételi költségeinek emelkedéséhez vezethet. Hozzátette:

az idén még lehívható uniós források a GDP mintegy egy százalékát teszik ki, és a beruházások jelentős részének finanszírozását biztosítják.

Bolojan rámutatott, a PNRR-t 2021 óta valamennyi kormány felvállalta, és emlékeztetett, hogy az uniós források lehívásának feltétele a vállalt reformok végrehajtása. Szerinte

a könnyebben teljesíthető intézkedések megvalósultak, míg a nehezebb vagy politikailag kényes reformokat éveken át halogatták.

Az ügyvivő miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a parlament elé kerülő törvénytervezetek nem a kormány vagy egy-egy miniszter elképzeléseit tükrözik, hanem az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések eredményei.

A vállalás csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a parlament által elfogadott jogszabályt az Európai Bizottság is megfelelőnek minősíti”