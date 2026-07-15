Tűzesetekhez, áradáshoz és közúti balesethez is riasztották a tűzoltókat az elmúlt napokban

Az elmúlt hat napban összesen 55 sürgősségi beavatkozást hajtottak végre a Hargita megyei hivatásos tűzoltók. Tűzesetekhez, közlekedési balesetekhez és árvízi károk elhárításához is vonultak az egységek.

Székelyhon 2026. július 15., 17:192026. július 15., 17:19 2026. július 15., 17:252026. július 15., 17:25

A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a SMURD mentőcsapatai 47 személynek nyújtottak elsősegélyt,

a beavatkozások során két ember életét sikerült megmenteniük.

A vizsgált időszakban két tűzesethez is riasztották a tűzoltókat. Az egyik szombat reggel történt a ó Felsősófalván, ahol egy családi ház udvarán álló fatároló gyulladt ki. Hirdetés Mire a hivatásos egységek a helyszínre érkeztek, az önkéntes tűzoltóknak már sikerült körülhatárolniuk a lángokat.

A tűz következtében a melléképület két fala károsodott és mintegy két köbméter tűzifa semmisült meg.

Az előzetes vizsgálatok szerint a tüzet egy meghibásodott elektromos vezeték okozta rövidzárlat idézhette elő. korábban írtuk Egy tömbházlakás konyhájában csaptak fel a lángok Székelyudvarhelyen Több személyt kellett megelőzési céllal kimenekíteni egy székelyudvarhelyi tömbházból hétfőn délután, miután lángok csaptak fel az egyik lakrész konyhájában. A tűz anyagi kárral járt – közli a Hargita megyei tűzoltóság. A másik tűzeset hétfő este történt Székelyudvarhelyen, egy tömbház első emeleti lakásában. A lángok a konyhában csaptak fel, feltehetően azért, mert a tűzhelyet felügyelet nélkül hagyták. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését, majd kiszellőztették a füsttel telítődött lakást és lépcsőházat. A tűzesetben személyi sérülés nem történt. A tűzoltók emellett egy árvízi bevetésen is jelen voltak.

Zeteváralján lépett ki a patak a medréből. Itt egy elöntött udvarból távolították el a veszélyeztetett javakat.