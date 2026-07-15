Tűzesetekhez, áradáshoz és közúti balesethez is riasztották a tűzoltókat az elmúlt napokban

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Fotó: Tuchiluș Alex
Az elmúlt hat napban összesen 55 sürgősségi beavatkozást hajtottak végre a Hargita megyei hivatásos tűzoltók. Tűzesetekhez, közlekedési balesetekhez és árvízi károk elhárításához is vonultak az egységek.
2026. július 15., 17:192026. július 15., 17:19
2026. július 15., 17:252026. július 15., 17:25
A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a SMURD mentőcsapatai 47 személynek nyújtottak elsősegélyt,
A vizsgált időszakban két tűzesethez is riasztották a tűzoltókat. Az egyik szombat reggel történt a ó Felsősófalván, ahol egy családi ház udvarán álló fatároló gyulladt ki.
Mire a hivatásos egységek a helyszínre érkeztek, az önkéntes tűzoltóknak már sikerült körülhatárolniuk a lángokat.
Az előzetes vizsgálatok szerint a tüzet egy meghibásodott elektromos vezeték okozta rövidzárlat idézhette elő.
Több személyt kellett megelőzési céllal kimenekíteni egy székelyudvarhelyi tömbházból hétfőn délután, miután lángok csaptak fel az egyik lakrész konyhájában. A tűz anyagi kárral járt – közli a Hargita megyei tűzoltóság.
A másik tűzeset hétfő este történt Székelyudvarhelyen, egy tömbház első emeleti lakásában. A lángok a konyhában csaptak fel, feltehetően azért, mert a tűzhelyet felügyelet nélkül hagyták. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését, majd kiszellőztették a füsttel telítődött lakást és lépcsőházat. A tűzesetben személyi sérülés nem történt.
A tűzoltók emellett egy árvízi bevetésen is jelen voltak.
A közlekedésbiztonsági beavatkozások között három közúti baleset szerepelt. A mentőegységek a 15-ös országúton, Maroshévízen, Zeteváralján, valamint a 578-as európai úton, Gyergyószentmiklóson biztosították a tűzvédelmi intézkedéseket.
A RO-ALERT rendszeren keresztül hat figyelmeztető üzenetet is kiküldtek ebben az időszakban. A riasztások a települések közelében felbukkanó medvék miatt voltak szükségesek Farkaslakán, Alsóboldogfalván és Újtusnád térségében.
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