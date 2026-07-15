Jócskán elmarad az ajánlott szinttől a gyermekek átoltottsága Romániában

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2025-ben is az ajánlott szint alatt maradt a gyermekek átoltottsága Romániában, az UNICEF és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán közzétett jelentése szerint.
A jelentés szerint az országban
A diftéria, tetanusz és szamárköhögés (DTP) elleni oltás első adagját a gyermekek 85 százaléka kapta meg, ami azt jelenti, hogy mintegy 27 ezer gyermeket nem oltottak be. A kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni (MMR) vakcina első dózisának átoltottsága mindössze 66 százalék volt, tehát megközelítőleg 60 ezer gyermeket nem immunizáltak.
Az ötéves korban beadott második adag átoltottsága 68 százalékra tehető. A WHO és a UNICEF arra is figyelmeztetett, hogy világszerte lassan javulnak az átoltottsági mutatók. 2025-ben a csecsemők 90 százaléka kapta meg a DTP-oltás első adagját,
A két szervezet szerint a fegyveres konfliktusok és a szegénység mellett
ami növeli a járványok – köztük a kanyarójárvány – kialakulásának kockázatát. A WHO és a UNICEF az országok által szolgáltatott adatok alapján készíti el a gyermekek átoltottságáról átfogó képet adó jelentést. A 2025-ös jelentés 185 ország adataira épül.
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