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Jócskán elmarad az ajánlott szinttől a gyermekek átoltottsága Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Képünk illusztráció

Fotó: 123RF

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2025-ben is az ajánlott szint alatt maradt a gyermekek átoltottsága Romániában, az UNICEF és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán közzétett jelentése szerint.

Székelyhon

2026. július 15., 16:282026. július 15., 16:28

A jelentés szerint az országban

több tízezer gyermek nem kapta meg például a kanyaró, a diftéria, a tetanusz vagy a szamárköhögés elleni védőoltást.

A diftéria, tetanusz és szamárköhögés (DTP) elleni oltás első adagját a gyermekek 85 százaléka kapta meg, ami azt jelenti, hogy mintegy 27 ezer gyermeket nem oltottak be. A kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni (MMR) vakcina első dózisának átoltottsága mindössze 66 százalék volt, tehát megközelítőleg 60 ezer gyermeket nem immunizáltak.

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Az ötéves korban beadott második adag átoltottsága 68 százalékra tehető. A WHO és a UNICEF arra is figyelmeztetett, hogy világszerte lassan javulnak az átoltottsági mutatók. 2025-ben a csecsemők 90 százaléka kapta meg a DTP-oltás első adagját,

a globális átoltottság azonban még mindig elmarad a világjárvány előtti szinttől.

A két szervezet szerint a fegyveres konfliktusok és a szegénység mellett

az oltásokkal szembeni bizalmatlanság is hozzájárul az alacsony átoltottsághoz,

ami növeli a járványok – köztük a kanyarójárvány – kialakulásának kockázatát. A WHO és a UNICEF az országok által szolgáltatott adatok alapján készíti el a gyermekek átoltottságáról átfogó képet adó jelentést. A 2025-ös jelentés 185 ország adataira épül.

Belföld Egészségügy
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