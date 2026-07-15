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„Elnézést, hogy nem szóltunk előre” – ironikus üzenet házkutatás idején

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi minisztert ironizáló üzenetet tett közzé szerdán a Facebookon a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).

Székelyhon

2026. július 15., 15:042026. július 15., 15:04

2026. július 15., 15:252026. július 15., 15:25

„Ma (szerda – szerk. megj.) a nyugdíjpénztárnál vagyunk; elnézést, hogy nem szóltunk előre” – idéz az Agerpres hírügynökség a DIICOT üzenetéből.

Ennek hátterében az áll, hogy az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság (ANPDPD) leváltott elnöke, Alexandra Zară július 8-i sajtótájékoztatóján kijelentette, azért menesztették, mert nem tájékoztatta Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi minisztert a DIICOT által a Bihar megyei illlegális otthonoknál végzett június 30-i házkutatásokról.

A menesztett intézményvezető közölte, hogy

a nyomozó hatóságok titoktartásra kötelezték az ügyben, ezért ha előzetesen tájékoztatta volna a minisztert, bűncselekményt követett volna el.

A DIICOT ügyészei szerdán házkutatást tartanak a bukaresti nyugdíjpénztár egyik alkalmazottjának irodájában egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben. A gyanú szerint az érintett egy olyan bűnszervezet tagja, amely hamisított adatok alapján állított ki nyugdíjmegállapító határozatokat több mint 860 személy számára.

Hivatalos források szerint az ügyben egy igazságügyi szakértő és egy volt munkaügyi felügyelőségi alkalmazott is érintett.

Hogyan működött a rendszer?

Az ügyben bűnszervezet létrehozása, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, különösen jelentős kárt okozó csalás, nem a nyilvánosságnak szánt információk felhasználása és ezek arra nem felhatalmazott személlyel való megosztásának gyanújával vizsgálódnak.

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Az ügyészek szerint a bűnszervezetet 2018-ban hozták létre Bukarestben, majd a tevékenységet kiterjesztették több megyére.

A szervezetnek hét alaptagja van, akik közül ketten közalkalmazottak.

A DIICOT szerint a bűnszervezet tagjai valótlan adatokat rögzítettek az Országos Adóhatóság (ANAF) adatbázisában, olyan hamis D112-es adóbevallások benyújtásával, amelyek fiktív munkaviszonyt igazoltak. Az illetékes nyugdíjpénztárak ezek alapján adják ki a nyugdíjmegállapító határozatokat.

Belföld Bűnügy
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