Perzselő hőség, heves zivatarok – kettészakad az ország időjárása

Fotó: Tamás Attila
Kánikulára vonatkozó figyelmeztetést, valamint viharriasztásokat is kiadott szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföldön légköri instabilitásra és jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani a következő napokban.
Az előrejelzés szerint szerda déltől szombat estig az ország időjárását egy hőhullám határozza meg, amely fokozatosan kiterjed és erősödik. A hőérzet egyre kellemetlenebbé válik a nyugati, déli és délkeleti régióiban, helyenként pedig a központi országrészben is. Ezeken a területeken a hőmérséklet–páratartalom mutató eléri, sőt meghaladja a kritikusnak számító 80-as értéket.
Csütörtökön és pénteken a Körösvidéken, a Bánságban és Olténia nyugati részén kánikulára kell számítani, szombaton pedig a forróság kiterjed Olténia síkvidéki területeinek többi részére, valamint Havasalföld nyugati, középső és déli vidékeire is.
Az ország nyugati és déli részén az éjszakák trópusiak lesznek: a legalacsonyabb hőmérsékletek általában 20–21 Celsius-fok körül alakulnak.
A meteorológusok szerint szerdán 12 és 23 óra között a hegyvidéki térségekben (Hargita, Kovászna és Maros megyében is), Máramarosban, Olténia északkeleti, Havasalföld északi, valamint Erdély délnyugati részén felhőszakadások, villámlások, 50–70 km/órás széllökések, elszigetelten pedig viharos szél és jégeső várható.
A légköri instabilitásra jellemző jelenségek elszórtan az ország többi részén is előfordulhatnak.
Csütörtökön 12 és 22 óra között egy újabb sárga jelzésű figyelmeztetés lép érvénybe, amely a hegyvidék nagy részére, Máramarosra, Erdély keleti és délkeleti térségeire (Hargita, Kovászna és Maros megyére is), Olténia északi és keleti részére, valamint Havasalföld nyugati és északi vidékeire vonatkozik.
Az ismétlődő csapadék következtében 15–25 liter, egyes helyeken pedig 30–40 liternél is több eső hullhat négyzetméterenként.
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