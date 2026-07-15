Perzselő hőség, heves zivatarok – kettészakad az ország időjárása

Kánikulára vonatkozó figyelmeztetést, valamint viharriasztásokat is kiadott szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföldön légköri instabilitásra és jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani a következő napokban.

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Az előrejelzés szerint szerda déltől szombat estig az ország időjárását egy hőhullám határozza meg, amely fokozatosan kiterjed és erősödik. A hőérzet egyre kellemetlenebbé válik a nyugati, déli és délkeleti régióiban, helyenként pedig a központi országrészben is. Ezeken a területeken a hőmérséklet–páratartalom mutató eléri, sőt meghaladja a kritikusnak számító 80-as értéket.

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Csütörtökön és pénteken a Körösvidéken, a Bánságban és Olténia nyugati részén kánikulára kell számítani, szombaton pedig a forróság kiterjed Olténia síkvidéki területeinek többi részére, valamint Havasalföld nyugati, középső és déli vidékeire is.