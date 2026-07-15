Még nincs egy hónapja, hogy használatba vehette a lakosság a vízibicikliket, csónakokat, már megvan az első incidens

Egy csoport fiatal nemrég azzal szórakozott a sepsiszentgyörgyi állomási tónál, hogy éjszaka eloldozta a csónakokat és a vízibicikliket a stégtől, használta azokat, majd sorsukra hagyta őket. A polgármester szerint ennek következményei lesznek.

Bodor Tünde 2026. július 15., 09:002026. július 15., 09:00

Felháborodását fejezte ki Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a július 7-én az állomási tónál történt rongálás miatt, és

zéró toleranciát hirdetett a közvagyont károsítókkal szemben.

A polgármester szerint a jelenlegi bírságok nem elég elrettentők, ezért szigorítás is jöhet. Hirdetés Az állomási tó és a hozzá tartozó szabadidős övezet a város egyik, tavaly használatba adott beruházása. Az előzményekről Egy hónapja sincs, hogy a kis sepsiszentgyörgyi mesterséges tavon vízibiciklik és csónakok bérlésére is lehetőséget teremtettek, amellyel nagyon sokan éltek is: átlagban napi 65–70 személy. Nemrég azonban egy közel tíz fiatalból álló csoport azzal szórakozott, hogy

éjszaka eloldozta a csónakokat és a vízibicikliket a stégtől, használta azokat, majd sorsukra hagyta őket.

A térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosítják őket. „Itt nevelési kérdésről van szó: nem lehet elvárni, hogy rendben legyen a város, ha mi nem vigyázunk rá” – szögezte le Antal Árpád, egyúttal arra kérve minden helybélit, hogy azonnal jelezzék a hasonló eseteket a helyi rendőrség ingyen hívható zöld számán (0800-800 767). Kilátásba helyezte

a bírságok összegének növelését is, tekintettel arra, hogy a jelenlegi büntetések nem bizonyultak elrettentőnek.

Őrző-védő cég alkalmazása is szóba jött – Bodor Lóránd, az állomási tavat kezelő Rekreatív Rt. igazgatója is ezt látná kívánatosnak –, de „az a pénz hiányozni fog máshonnan a költségvetésből” – hangsúlyozta az elöljáró. Hadnagy Istvánt, a helyi rendőrség vezetőjét is megkérdeztük az ügyben; ő azt közölte, hogy nem kaptak erre vonatkozó bejelentést. Ugyanakkor ő is ismételten és nyomatékosan arra kér minden helyi lakost, hogy

ha rongálást lát, ne a Facebookra posztoljon, hanem inkább értesítse őket is, hogy érdemben tudjanak eljárni.