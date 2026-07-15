Még nincs egy hónapja, hogy használatba vehette a lakosság a vízibicikliket, csónakokat, már megvan az első incidens
Fotó: Tuchiluș Alex
Egy csoport fiatal nemrég azzal szórakozott a sepsiszentgyörgyi állomási tónál, hogy éjszaka eloldozta a csónakokat és a vízibicikliket a stégtől, használta azokat, majd sorsukra hagyta őket. A polgármester szerint ennek következményei lesznek.
Felháborodását fejezte ki Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a július 7-én az állomási tónál történt rongálás miatt, és
A polgármester szerint a jelenlegi bírságok nem elég elrettentők, ezért szigorítás is jöhet.
Az állomási tó és a hozzá tartozó szabadidős övezet a város egyik, tavaly használatba adott beruházása.
Egy hónapja sincs, hogy a kis sepsiszentgyörgyi mesterséges tavon vízibiciklik és csónakok bérlésére is lehetőséget teremtettek, amellyel nagyon sokan éltek is: átlagban napi 65–70 személy. Nemrég azonban egy közel tíz fiatalból álló csoport azzal szórakozott, hogy
A térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosítják őket.
„Itt nevelési kérdésről van szó: nem lehet elvárni, hogy rendben legyen a város, ha mi nem vigyázunk rá” – szögezte le Antal Árpád, egyúttal arra kérve minden helybélit, hogy azonnal jelezzék a hasonló eseteket a helyi rendőrség ingyen hívható zöld számán (0800-800 767). Kilátásba helyezte
Őrző-védő cég alkalmazása is szóba jött – Bodor Lóránd, az állomási tavat kezelő Rekreatív Rt. igazgatója is ezt látná kívánatosnak –, de „az a pénz hiányozni fog máshonnan a költségvetésből” – hangsúlyozta az elöljáró.
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