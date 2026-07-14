Fejlesztésekre költik a közpénzt, elmaradnak a falunapok

Az elkezdett beruházások folytatása és az önrész biztosítása érdekében idén elmaradnak a Mezőpaniti Községi Napok – jelentette be közösségi oldalán a nagyközség vezetője, Bodó Előd Barna, akivel részletesen beszélgettünk a kialakult helyzetről.

Simon Virág 2026. július 14., 11:462026. július 14., 11:46

A Marosvásárhely szomszédságában elhelyezkedő, hatezer fős Mezőpanitban hagyományosan augusztus első hétvégéjén tartották a községi napokat. Ezen főleg a helyi értékeket mutatták be, községi termelők és kézművesek állították ki termékeiket, erdélyi fellépők szórakoztatták a közönséget, általában néptánctalálkozó színesített a programot. Nehéz szívvel meghozott döntés Bodó Előd Barna polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy a községi napok mindig igazi közösségépítő hétvégének bizonyultak. Nem fesztivált szerveztek, hiszen abból több is van Maros megyében, hanem olyan alkalmat, ahol jó volt együtt lenni, amelyre

hazajöttek az elszármazottak is.

Mindig a helyi vállalkozók támogatásával, a civil szervezetek odaadó munkájának is köszönhetően szervezték meg az ünnepi hétvégét, így nehéz döntés volt idén lemondani erről. Megtudtuk, hogy

a fellépők függvényében 10 000-50 000 eurós költségvetése volt a községi napoknak.

Az anyagi megfontolás mellett figyelembe vették, hogy a hivatal alkalmazottait is nagyon lefoglalta volna a községi napok megszervezése, holott most másra, a beruházásokra kell összpontosítsanak. Hirdetés Nagyberuházások és kisebb vállalások Mezőpanit polgármestere beszámolt arról, hogy jelenleg több olyan beruházás is zajlik a községben, amelyhez jelentős önrésszel kell hozzájárulnak. A legnagyobb a víz- és csatornahálózat kiépítése, amelyek összértéke száz millió lej, és

a vízszolgáltatóval közösen pályázott erre az támogatásra az önkormányzat.

De új iskolaépület és közösségi terem épül Csittszentiványon, Mezőbergenyében pedig felújítják az iskolát. A községben készül a hulladékudvar létrehozására és töltőállomásokat is kialakítanak, részben azért, mert

az iskolabuszok is elektromosak, részben pedig azért, mert egyre több magán elektromos autó is van Mezőpanitban.

„A községi napok megszervezése ugyan elmaradt, de több kisebb, a civil szerveztek által kezdeményezett és a helyi önkormányzat által is támogatott rendezvény lesz nyáron, többek között gyermek- és lovastáborok is.

Az ünnepi hétvégéről lemondtuk, de az egyházaknak és civil szervezeteknek kiírt pályázatot megőriztük, százhetven ezer lejjel támogatjuk programjaikat.