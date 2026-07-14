Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fejlesztésekre költik a közpénzt, elmaradnak a falunapok

Mezőpanitban idén elmaradnak a községi napok • Fotó: Bodó Előd Barna közösségi oldala

Mezőpanitban idén elmaradnak a községi napok

Fotó: Bodó Előd Barna közösségi oldala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az elkezdett beruházások folytatása és az önrész biztosítása érdekében idén elmaradnak a Mezőpaniti Községi Napok – jelentette be közösségi oldalán a nagyközség vezetője, Bodó Előd Barna, akivel részletesen beszélgettünk a kialakult helyzetről.

Simon Virág

2026. július 14., 11:462026. július 14., 11:46

A Marosvásárhely szomszédságában elhelyezkedő, hatezer fős Mezőpanitban hagyományosan augusztus első hétvégéjén tartották a községi napokat. Ezen főleg a helyi értékeket mutatták be, községi termelők és kézművesek állították ki termékeiket, erdélyi fellépők szórakoztatták a közönséget, általában néptánctalálkozó színesített a programot.

Nehéz szívvel meghozott döntés

Bodó Előd Barna polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy a községi napok mindig igazi közösségépítő hétvégének bizonyultak. Nem fesztivált szerveztek, hiszen abból több is van Maros megyében, hanem olyan alkalmat, ahol jó volt együtt lenni, amelyre

hazajöttek az elszármazottak is.

Mindig a helyi vállalkozók támogatásával, a civil szervezetek odaadó munkájának is köszönhetően szervezték meg az ünnepi hétvégét, így nehéz döntés volt idén lemondani erről. Megtudtuk, hogy

a fellépők függvényében 10 000-50 000 eurós költségvetése volt a községi napoknak.

Az anyagi megfontolás mellett figyelembe vették, hogy a hivatal alkalmazottait is nagyon lefoglalta volna a községi napok megszervezése, holott most másra, a beruházásokra kell összpontosítsanak.

Hirdetés

Nagyberuházások és kisebb vállalások

Mezőpanit polgármestere beszámolt arról, hogy jelenleg több olyan beruházás is zajlik a községben, amelyhez jelentős önrésszel kell hozzájárulnak. A legnagyobb a víz- és csatornahálózat kiépítése, amelyek összértéke száz millió lej, és

a vízszolgáltatóval közösen pályázott erre az támogatásra az önkormányzat.

De új iskolaépület és közösségi terem épül Csittszentiványon, Mezőbergenyében pedig felújítják az iskolát. A községben készül a hulladékudvar létrehozására és töltőállomásokat is kialakítanak, részben azért, mert

az iskolabuszok is elektromosak, részben pedig azért, mert egyre több magán elektromos autó is van Mezőpanitban.

„A községi napok megszervezése ugyan elmaradt, de több kisebb, a civil szerveztek által kezdeményezett és a helyi önkormányzat által is támogatott rendezvény lesz nyáron, többek között gyermek- és lovastáborok is.

Idézet
Az ünnepi hétvégéről lemondtuk, de az egyházaknak és civil szervezeteknek kiírt pályázatot megőriztük, százhetven ezer lejjel támogatjuk programjaikat.

Kisebb rendezvényeink nekünk is lesznek: köszöntjük az újszülötteket és családjaikat, a 18 életévüket betöltőket és az időseket is”– sorolta Bodó Előd Barna.

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Huszonkét éves juhász holttestét találták meg Málnáson
Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
FRISSÍTVE – Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény módosítását, megszűnik Sulyok Tamás megbízatása
Új online sportcsatorna indulhat Romániában
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Huszonkét éves juhász holttestét találták meg Málnáson
Székelyhon

Huszonkét éves juhász holttestét találták meg Málnáson
Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Székelyhon

Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
Székely Sport

Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
FRISSÍTVE – Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény módosítását, megszűnik Sulyok Tamás megbízatása
Krónika

FRISSÍTVE – Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény módosítását, megszűnik Sulyok Tamás megbízatása
Új online sportcsatorna indulhat Romániában
Székely Sport

Új online sportcsatorna indulhat Romániában
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Nőileg

Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 13., hétfő

Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről

Baleset történt hétfőn délelőtt Dicsőszentmártonnál a 107D jelzésű megyei úton: egy autó lesodródott az úttestről. Egy ember súlyosan megsérült.

Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről
Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről
2026. július 13., hétfő

Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről
Hirdetés
2026. július 13., hétfő

Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját

Eljárást indított a rendőrség sírgyalázás miatt, miután ismeretlenek meggyalázták Emil Gânj tavaly meggyilkolt áldozatának sírját a mezőméhesi temetőben. A nyomozók kamerafelvételeket elemeznek, és több tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak.

Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját
Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját
2026. július 13., hétfő

Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját
2026. július 12., vasárnap

Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt

Utcára tett két kiscicát egy nő Marosvásárhelyen, hatezer lejes bírságot kapott érte. A kisállatokat biztonságba helyezték, majd örökbe fogják adni őket.

Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt
Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt
2026. július 12., vasárnap

Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt
2026. július 12., vasárnap

Házkutatásokat tartottak Maros megyében, engedély nélkül tartott fegyvert is találtak

Egy hosszúcsövű puskát, cigarettát, aprított dohányt, valamint hamisított márkájú ruházatot foglalt le a Maros megyei rendőrség egy pénteken tartott házkutatási akció alkalmával.

Házkutatásokat tartottak Maros megyében, engedély nélkül tartott fegyvert is találtak
Házkutatásokat tartottak Maros megyében, engedély nélkül tartott fegyvert is találtak
2026. július 12., vasárnap

Házkutatásokat tartottak Maros megyében, engedély nélkül tartott fegyvert is találtak
Hirdetés
2026. július 11., szombat

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője

Egész évben tanult, de az érettségi előtti három hétben az átlagosnál intenzívebben készült a megmérettetésre Bartha Előd, aki az idei vizsgán Maros megyében a legjobb jegyet kapta a magyar diákok közül. Vele beszélgettünk a vizsgákról és nem csak.

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
2026. július 11., szombat

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
2026. július 10., péntek

Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség

Légpuskát, zárjegy nélküli cigarettát és feltételezhetően hamisított, „márkás” ruhákat foglalt le a rendőrség Maros és Kolozs megyében egy pénteki nagyszabású akció során.

Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség
Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség
2026. július 10., péntek

Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség
2026. július 09., csütörtök

Lezárás és elterelés: vitatják az erdélyi autópálya beszakadása után hozott megoldást

Két napja szünetel a forgalom egy beszakadás miatt a Szászsebes és Torda közötti sztrádaszakasz (A10) egyik menetirányú pályáján. Az ideiglenesen bevezetett megoldást többen is bírálják.

Lezárás és elterelés: vitatják az erdélyi autópálya beszakadása után hozott megoldást
Lezárás és elterelés: vitatják az erdélyi autópálya beszakadása után hozott megoldást
2026. július 09., csütörtök

Lezárás és elterelés: vitatják az erdélyi autópálya beszakadása után hozott megoldást
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Így épül a mélygarázs Marosvásárhelyen

Naponta több mint ötven teherautónyi földet szállítanak el Marosvásárhelyen a leendő mélygarázs építőtelepéről. A munkálatok látványosak.

Így épül a mélygarázs Marosvásárhelyen
Így épül a mélygarázs Marosvásárhelyen
2026. július 09., csütörtök

Így épül a mélygarázs Marosvásárhelyen
2026. július 09., csütörtök

Felállványozták a közigazgatási palotát, kezdődik a restaurálás

Restaurálják a marosvásárhelyi közigazgatási palota homlokzatát és a díszítőelemeket, felújítják a nyílászárókat, valamint szerkezeti javításokat végeznek – jelentette be Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke csütörtök délután.

Felállványozták a közigazgatási palotát, kezdődik a restaurálás
Felállványozták a közigazgatási palotát, kezdődik a restaurálás
2026. július 09., csütörtök

Felállványozták a közigazgatási palotát, kezdődik a restaurálás
2026. július 09., csütörtök

Büntetőeljárás indult Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó halálának ügyében

Büntetőeljárást indított a Maros megyei rendőrség, hogy tisztázza Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó, Apold község polgármestere halálának körülményeit.

Büntetőeljárás indult Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó halálának ügyében
Büntetőeljárás indult Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó halálának ügyében
2026. július 09., csütörtök

Büntetőeljárás indult Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó halálának ügyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!