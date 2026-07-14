Fejlesztésekre költik a közpénzt, elmaradnak a falunapok

Mezőpanitban idén elmaradnak a községi napok
Fotó: Bodó Előd Barna közösségi oldala
Az elkezdett beruházások folytatása és az önrész biztosítása érdekében idén elmaradnak a Mezőpaniti Községi Napok – jelentette be közösségi oldalán a nagyközség vezetője, Bodó Előd Barna, akivel részletesen beszélgettünk a kialakult helyzetről.
A Marosvásárhely szomszédságában elhelyezkedő, hatezer fős Mezőpanitban hagyományosan augusztus első hétvégéjén tartották a községi napokat. Ezen főleg a helyi értékeket mutatták be, községi termelők és kézművesek állították ki termékeiket, erdélyi fellépők szórakoztatták a közönséget, általában néptánctalálkozó színesített a programot.
Bodó Előd Barna polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy a községi napok mindig igazi közösségépítő hétvégének bizonyultak. Nem fesztivált szerveztek, hiszen abból több is van Maros megyében, hanem olyan alkalmat, ahol jó volt együtt lenni, amelyre
Mindig a helyi vállalkozók támogatásával, a civil szervezetek odaadó munkájának is köszönhetően szervezték meg az ünnepi hétvégét, így nehéz döntés volt idén lemondani erről. Megtudtuk, hogy
Az anyagi megfontolás mellett figyelembe vették, hogy a hivatal alkalmazottait is nagyon lefoglalta volna a községi napok megszervezése, holott most másra, a beruházásokra kell összpontosítsanak.
Mezőpanit polgármestere beszámolt arról, hogy jelenleg több olyan beruházás is zajlik a községben, amelyhez jelentős önrésszel kell hozzájárulnak. A legnagyobb a víz- és csatornahálózat kiépítése, amelyek összértéke száz millió lej, és
De új iskolaépület és közösségi terem épül Csittszentiványon, Mezőbergenyében pedig felújítják az iskolát. A községben készül a hulladékudvar létrehozására és töltőállomásokat is kialakítanak, részben azért, mert
„A községi napok megszervezése ugyan elmaradt, de több kisebb, a civil szerveztek által kezdeményezett és a helyi önkormányzat által is támogatott rendezvény lesz nyáron, többek között gyermek- és lovastáborok is.
Kisebb rendezvényeink nekünk is lesznek: köszöntjük az újszülötteket és családjaikat, a 18 életévüket betöltőket és az időseket is”– sorolta Bodó Előd Barna.
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