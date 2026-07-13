Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak

A Nicușor Dan államelnök által hétfőn kihirdetett és jövő évtől hatályos törvény értelmében az 1990. június 13-15-i bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre, ingyenes orvosi ellátásra és kezelésekre jogosultak, valamint öt évvel a megszabott nyugdíjkorhatár előtt nyugdíjba vonulhatnak.

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A bányászjárás áldozatai ingyenes temetkezési helyet kaphatnak, és

A bányászjárás áldozatainak minősülnek azon személyek leszármazottai, akik a bukaresti erőszakos cselekmények során életüket vesztették, valamint azok, akik sérüléseket szenvedtek, vagy pedig letartóztatták vagy őrizetbe vették őket – ismerteti az Agerpres .

mentesülnek a lakásukra és a hozzá tartozó telekre kirótt adók és illetékek fizetése alól.

Ezen kívül ingyenesen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön, valamint évente 12 ingyenes vasúti utazásra jogosultak az első osztályon.

A második évtől kezdődően a juttatást évente kiigazítják az inflációs rátával.