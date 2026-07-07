Ezek lettek Székelyföld legjobb érettségi eredményei

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Fotó: Tuchiluș Alex
Közzétették az érettségi vizsga első eredményeit kedd délelőtt. Székelyföldön több kiemelkedő eredmény is született: Maros megyében egy diák maximális, 10-es átlagot ért el, míg Hargita és Kovászna megyében is 9,9 feletti átlagokkal zártak a legjobbak.
Hargita megyében a legjobb eredményt a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egyik végzőse érte el 9,97-es átlaggal, míg a második legjobb átlag 9,96 lett. Székelyudvarhelyen a Tamási Áron Gimnázium legjobb érettségizője 9,72-es, Gyergyószentmiklóson pedig a Salamon Ernő Gimnázium diákja szintén 9,72-es átlaggal zárta a vizsgát.
Maros megyében született Székelyföld legjobb eredménye: a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium egyik végzőse valamennyi vizsgáján
A magyar tagozatosok közül a Bolyai Farkas Elméleti Líceum egyik diákja 9,87-es átlagot ért el.
Kovászna megyében a legjobb eredményt a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanulója érte el 9,98-as átlaggal. A bodzafordulói Mircea Eliade Elméleti Líceum végzőse 9,91-es átlaggal zárt, míg a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Kollégium legjobb eredménye 9,80 lett.
Kézdivásárhelyen a Dr. Csiha Kálmán Református Líceum legjobb érettségizője – aki magyar nyelvből is vizsgázott – 9,70-es átlagot ért el.
Közzétették kedden a nyári érettségi vizsga eredményeit.
A sávbesorolásról, a jelzőlámpákról és az iskolák közelségének jelzéséről tárgyaltak és egyeztettek éves találkozójukon, Marosvásárhelyen a romániai Waze térképkészítői. Kodok Márton résztvevőtől megtudtuk, milyen újdonságokra számíthatunk.
Két öreg fűzfát vágtak ki kedd délelőtt a csíkszeredai központi parkban. A kivágott fák betegek, üregesek voltak, egy újabb vihar esetén a kidőlés fenyegette őket.
Sárga jelzésű időjárási figyelmeztetéseket adott ki keddre és szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), légköri instabilitás, megerősödő szél és viharok miatt.
Az elmúlt években a marosvásárhelyi állatkert vezetősége a Bernády György polgármester korából származó faragott burkolóköveket és szegélyköveket összegyűjtötte és megőrizte, most pedig visszaadja őket.
Közzétették kedden a nyári érettségi vizsga eredményeit.
Meghalt egy Maros megyébe áthelyezett gondozott azok közül, akiket a Bihar megyei menhelybotrány nyomán helyeztek el más szociális központokban – közölte bejegyzésében Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.
A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautóprogramot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel – jelentette be hétfőn a környezetvédelmi minisztérium.
Iratok nélkül érkeztek Maros megyébe azok a gondozottak, akik korábban Bihar megyei szociális intézményekben éltek. A szakigazgatóság szakemberei próbálják kideríteni, hogy honnan származnak és milyen betegségeik vannak.
Az Európai Unióban 1,9 százalékkal, az euróövezetben 1,6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom májusban az előző év azonos időszakához képest, Romániában viszont csökkent a lakossági fogyasztás.
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