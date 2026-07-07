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Ezek lettek Székelyföld legjobb érettségi eredményei

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Közzétették az érettségi vizsga első eredményeit kedd délelőtt. Székelyföldön több kiemelkedő eredmény is született: Maros megyében egy diák maximális, 10-es átlagot ért el, míg Hargita és Kovászna megyében is 9,9 feletti átlagokkal zártak a legjobbak.

Székelyhon

2026. július 07., 11:202026. július 07., 11:20

Hargita megyében a legjobb eredményt a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egyik végzőse érte el 9,97-es átlaggal, míg a második legjobb átlag 9,96 lett. Székelyudvarhelyen a Tamási Áron Gimnázium legjobb érettségizője 9,72-es, Gyergyószentmiklóson pedig a Salamon Ernő Gimnázium diákja szintén 9,72-es átlaggal zárta a vizsgát.

Maros megyében született Székelyföld legjobb eredménye: a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium egyik végzőse valamennyi vizsgáján

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maximális pontszámot szerzett, így 10-es átlaggal érettségizett.

A magyar tagozatosok közül a Bolyai Farkas Elméleti Líceum egyik diákja 9,87-es átlagot ért el.

Kovászna megyében a legjobb eredményt a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanulója érte el 9,98-as átlaggal. A bodzafordulói Mircea Eliade Elméleti Líceum végzőse 9,91-es átlaggal zárt, míg a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Kollégium legjobb eredménye 9,80 lett.

Kézdivásárhelyen a Dr. Csiha Kálmán Református Líceum legjobb érettségizője – aki magyar nyelvből is vizsgázott – 9,70-es átlagot ért el.

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Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
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