Mégsem szigorítják idén a roncsautóprogram feltételeit

A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautóprogramot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel – jelentette be hétfőn a környezetvédelmi minisztérium.

Székelyhon 2026. július 06., 19:532026. július 06., 19:53

A közlemény szerint – melyet az Agerpres szemléz – az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztotta el, hogy Hirdetés

csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás.

Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautóprogram mielőbb elinduljon. „Akkor járunk el felelősen, ha nem hosszabbítjuk meg a bizonytalanságot. Minden további késlekedés közvetlenül érintené a kedvezményezetteket (...) és további nyomást gyakorolna az autópiacra” – idézte a közlemény a tárcavezetőt. A miniszter hozzátette, hogy a kormány nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább három hónappal késleltetné a program elindítását.

A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautóprogram költségvetése 300 millió lej marad.