Mégsem szigorítják idén a roncsautóprogram feltételeit

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Fotó: Borbély Fanni
A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautóprogramot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel – jelentette be hétfőn a környezetvédelmi minisztérium.
A közlemény szerint – melyet az Agerpres szemléz – az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról.
A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztotta el, hogy
Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautóprogram mielőbb elinduljon. „Akkor járunk el felelősen, ha nem hosszabbítjuk meg a bizonytalanságot. Minden további késlekedés közvetlenül érintené a kedvezményezetteket (...) és további nyomást gyakorolna az autópiacra” – idézte a közlemény a tárcavezetőt.
A miniszter hozzátette, hogy a kormány nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább három hónappal késleltetné a program elindítását.
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