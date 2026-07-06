Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom

Kritikus csomópontja a gyergyószentmiklósi közlekedésnek a Kőkeresztként ismert kereszteződés

Kritikus csomópontja a gyergyószentmiklósi közlekedésnek a Kőkeresztként ismert kereszteződés

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elfogadta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a Kőkereszthez tervezett körforgalom kivitelezési dokumentációját, így megindulhatnak a kisajátítási és engedélyeztetési eljárások. A testület a városi piac működtetéséhez szükséges eszközöket is átadta a Vitalissima Kft.-nek.

Gergely Imre

2026. július 06., 20:042026. július 06., 20:04

A gyergyószentmiklósi közlekedés egyik legkritikusabb pontja a Kőkereszt néven ismert kereszteződés, vagyis az a csomópont, ahol a Nicolae Bălcescu (a 12-es országút városi szakasza), a Tűzoltók és a Mező utca találkozik. Itt rendszerint dugók alakulnak ki, a megoldást pedig egy körforgalom megépítésétől várják.

Hirdetés

A tervezett körforgalom a Mobilitás I. program kiegészítéseként valósul meg. Korábban már készült egy másik terv a körforgalom építésére, azonban az nem bizonyult megfelelőnek. Például megtiltotta volna a Nyír felől érkezők számára a Tűzoltók utcából történő kikanyarodást, és a Mező utcában lakók főútra történő kihajtását is megnehezítette volna. Az önkormányzat ezért újraterveztette a beruházást, figyelembe véve a lakók észrevételeit és a forgalomszervezési szempontokat.

A beruházás teljes értéke 3,4 millió lej, amelyből a kivitelezés költsége 2,2 millió lej.

A projekt megvalósítására öt hónapot irányoztak elő, ebből a tényleges építkezés a tervezők számítása szerint mintegy négy hónapig tart majd.

Kisajátításokra van szükség

Addig azonban még további lényeges előkészületek is szükségesek. A mostani döntést követően megkezdődhetnek a kisajátítási eljárások.

Összesen 578 négyzetméternyi területet kell kisajátítani a szomszédos magánterületekből,

ebből egy ingatlan esetében 445 négyzetméter érintett.

Amint a polgármester elmondta, a tulajdonosokkal az előzetes egyeztetéseket már megkezdték, jelenleg a telekkönyvi dokumentáció rendezése zajlik. Nagy Zoltán bízik benne, hogy a nyár folyamán lezárulnak a kisajátítások. Ezzel párhuzamosan elindítják az engedélyeztetési folyamatot, a különféle hatósági jóváhagyások beszerzését is. A beruházás során

villanyoszlopok és egy transzformátorállomás áthelyezésére is szükség lesz

– ezt az Electricának kell jóváhagynia.

Miután a körforgalom elkészül, a kereszt is a helyére kerül Galéria

Miután a körforgalom elkészül, a kereszt is a helyére kerül

Fotó: Gergely Imre

A több száz éves kőkereszt, amelyről az útkereszteződés a nevét kapta, jelenleg nem található az eredeti helyén, ugyanis a korábbi munkálatok során eltávolították, de vissza fogják helyezni a körforgalomba – mondta korábban a polgármester.

További határozatok

A tanács emellett új szervezeti egységet hozott létre az elektromos autótöltő-állomások üzemeltetésének felügyeletére. A polgármester elmondása szerint július folyamán le tudják zárni ezt a projektet, és sor kerülhet az üzembe helyezésre. A vonatkozó előírások szerint azonban

az önkormányzaton belül létre kell hozni egy olyan közszolgálati alegységet, amely kizárólag ennek a feladatnak az ellátásáért felel.

A változás nem jár új alkalmazottak felvételével, a munkát a városháza jelenlegi alkalmazottjai végzik majd meglévő munkaköri feladataik kibővítésével.

A testület a városi piac működtetésével kapcsolatban is újabb döntést hozott. Miután korábban már jóváhagyták, hogy az üzemeltetését az önkormányzat tulajdonában lévő Vitalissima Kft. vegye át, most a működéshez szükséges eszközöket is átadták a cégnek.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Helikopterrel hozták a szívet, hat órát tartott a transzplantáció
Ilyen a következő évtized iránya – elkészült Hargita megye új területrendezési terve
Szépvízi focirecept: rutinos játékosok és saját nevelésű fiatalok
Baccalaureate: “There Is No Easy Romanian Exam Paper for Hungarian Students”
Haaland döntött, Norvégia búcsúztatta Brazíliát
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Helikopterrel hozták a szívet, hat órát tartott a transzplantáció
Székelyhon

Helikopterrel hozták a szívet, hat órát tartott a transzplantáció
Ilyen a következő évtized iránya – elkészült Hargita megye új területrendezési terve
Székelyhon

Ilyen a következő évtized iránya – elkészült Hargita megye új területrendezési terve
Szépvízi focirecept: rutinos játékosok és saját nevelésű fiatalok
Székely Sport

Szépvízi focirecept: rutinos játékosok és saját nevelésű fiatalok
Baccalaureate: “There Is No Easy Romanian Exam Paper for Hungarian Students”
Krónika

Baccalaureate: “There Is No Easy Romanian Exam Paper for Hungarian Students”
Haaland döntött, Norvégia búcsúztatta Brazíliát
Székely Sport

Haaland döntött, Norvégia búcsúztatta Brazíliát
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Nőileg

Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 06., hétfő

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat

Közel százötven alkalmazottat érintenek Hargita megyében a bejelentett csoportos létszámleépítések: a székelykeresztúri vállalat mellett, most egy maroshévízi gyár jelentette be a tömeges elbocsájtási szándékot.

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
2026. július 06., hétfő

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
Hirdetés
2026. július 05., vasárnap

Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban

Megkezdődött a hivatalos turistaszezon a Súgó-barlangban, amely július 1-jétől hétfő kivételével naponta látogatható. A gyergyói természeti ritkaság nyáron több ezer egyéni turistát fogad, miközben a barlang kutatása és újratérképezése is folytatódik.

Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban
Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban
2026. július 05., vasárnap

Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban
2026. július 04., szombat

Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson

A nyár során több sportlétesítményben is karbantartási és kisebb felújítási munkálatokat végez a Gyergyószentmiklósi Városi Sportklub (VSK). Eközben a klub pénzügyi helyzete is stabilizálódott.

Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson
Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson
2026. július 04., szombat

Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson
2026. július 04., szombat

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában

Vízvezeték-meghibásodás miatt átmenetileg szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklóson a Békény utca egy részén, valamint a Víz utcában.

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában
Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában
2026. július 04., szombat

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában
Hirdetés
2026. július 03., péntek

Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn

Lángra kapott egy mikrobusz motorja pénteken délután a 12-es országút marosfői szakaszán, három embernek kellett kimenekülnie a járműből – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn
Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn
2026. július 03., péntek

Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn
2026. július 03., péntek

A városháza és a kórház több mint ötven munkatársa öltött székely népviseletet Gyergyószentmiklóson

A Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal és a Municípiumi Kórház idén először együtt ünnepelte a Székely Népviselet Napját. A város főterén álltak össze egy közös fotóra.

A városháza és a kórház több mint ötven munkatársa öltött székely népviseletet Gyergyószentmiklóson
A városháza és a kórház több mint ötven munkatársa öltött székely népviseletet Gyergyószentmiklóson
2026. július 03., péntek

A városháza és a kórház több mint ötven munkatársa öltött székely népviseletet Gyergyószentmiklóson
2026. július 02., csütörtök

Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson

Több helyszínen is közműfejlesztési munkálat és úthelyreállítás zajlik Gyergyószentmiklóson, ezért az autósok az elkövetkező napokban is több útlezárásra és forgalomkorlátozásra kell számítsanak.

Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson
Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson
2026. július 02., csütörtök

Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. július 01., szerda

Fuss NEKI! Gyergyó: július 27-ig jelentkezhetnek a civilek

Megnyílt a jelentkezés az 5. Fuss NEKI! Gyergyó adománygyűjtő programra: július 27-ig várják a gyergyószéki civil szervezeteket, amelyek közösségi projektjeikhez keresnek támogatást.

Fuss NEKI! Gyergyó: július 27-ig jelentkezhetnek a civilek
Fuss NEKI! Gyergyó: július 27-ig jelentkezhetnek a civilek
2026. július 01., szerda

Fuss NEKI! Gyergyó: július 27-ig jelentkezhetnek a civilek
2026. június 30., kedd

Egyhangú támogatással választották újra Barti Tihamért a Gyergyó Területi RMDSZ élére

Tisztújító küldöttgyűlést tartott kedden a Gyergyó Területi RMDSZ. Barti Tihamért az összes küldött szavazatával támogatta. Olyan döntéseket is hoztak, amelyek nyitást, a lakosság nagyobb beleszólását teszik lehetővé a szervezet ügyeibe.

Egyhangú támogatással választották újra Barti Tihamért a Gyergyó Területi RMDSZ élére
Egyhangú támogatással választották újra Barti Tihamért a Gyergyó Területi RMDSZ élére
2026. június 30., kedd

Egyhangú támogatással választották újra Barti Tihamért a Gyergyó Területi RMDSZ élére
2026. június 30., kedd

Teherautóval ütközött egy személyautó Maroshévíz és Borszék között

Súlyos közlekedési baleset történt kedden a Maroshévíz és Borszék közötti 15-ös országúton, ahol egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Egy ember a roncsok közé szorult, akit a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.

Teherautóval ütközött egy személyautó Maroshévíz és Borszék között
Teherautóval ütközött egy személyautó Maroshévíz és Borszék között
2026. június 30., kedd

Teherautóval ütközött egy személyautó Maroshévíz és Borszék között
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!