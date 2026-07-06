Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom

Kritikus csomópontja a gyergyószentmiklósi közlekedésnek a Kőkeresztként ismert kereszteződés
Fotó: Gergely Imre
Elfogadta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a Kőkereszthez tervezett körforgalom kivitelezési dokumentációját, így megindulhatnak a kisajátítási és engedélyeztetési eljárások. A testület a városi piac működtetéséhez szükséges eszközöket is átadta a Vitalissima Kft.-nek.
A gyergyószentmiklósi közlekedés egyik legkritikusabb pontja a Kőkereszt néven ismert kereszteződés, vagyis az a csomópont, ahol a Nicolae Bălcescu (a 12-es országút városi szakasza), a Tűzoltók és a Mező utca találkozik. Itt rendszerint dugók alakulnak ki, a megoldást pedig egy körforgalom megépítésétől várják.
A tervezett körforgalom a Mobilitás I. program kiegészítéseként valósul meg. Korábban már készült egy másik terv a körforgalom építésére, azonban az nem bizonyult megfelelőnek. Például megtiltotta volna a Nyír felől érkezők számára a Tűzoltók utcából történő kikanyarodást, és a Mező utcában lakók főútra történő kihajtását is megnehezítette volna. Az önkormányzat ezért újraterveztette a beruházást, figyelembe véve a lakók észrevételeit és a forgalomszervezési szempontokat.
A projekt megvalósítására öt hónapot irányoztak elő, ebből a tényleges építkezés a tervezők számítása szerint mintegy négy hónapig tart majd.
Addig azonban még további lényeges előkészületek is szükségesek. A mostani döntést követően megkezdődhetnek a kisajátítási eljárások.
ebből egy ingatlan esetében 445 négyzetméter érintett.
Amint a polgármester elmondta, a tulajdonosokkal az előzetes egyeztetéseket már megkezdték, jelenleg a telekkönyvi dokumentáció rendezése zajlik. Nagy Zoltán bízik benne, hogy a nyár folyamán lezárulnak a kisajátítások. Ezzel párhuzamosan elindítják az engedélyeztetési folyamatot, a különféle hatósági jóváhagyások beszerzését is. A beruházás során
– ezt az Electricának kell jóváhagynia.
Miután a körforgalom elkészül, a kereszt is a helyére kerül
Fotó: Gergely Imre
A több száz éves kőkereszt, amelyről az útkereszteződés a nevét kapta, jelenleg nem található az eredeti helyén, ugyanis a korábbi munkálatok során eltávolították, de vissza fogják helyezni a körforgalomba – mondta korábban a polgármester.
A tanács emellett új szervezeti egységet hozott létre az elektromos autótöltő-állomások üzemeltetésének felügyeletére. A polgármester elmondása szerint július folyamán le tudják zárni ezt a projektet, és sor kerülhet az üzembe helyezésre. A vonatkozó előírások szerint azonban
A változás nem jár új alkalmazottak felvételével, a munkát a városháza jelenlegi alkalmazottjai végzik majd meglévő munkaköri feladataik kibővítésével.
A testület a városi piac működtetésével kapcsolatban is újabb döntést hozott. Miután korábban már jóváhagyták, hogy az üzemeltetését az önkormányzat tulajdonában lévő Vitalissima Kft. vegye át, most a működéshez szükséges eszközöket is átadták a cégnek.
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