Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom

Elfogadta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a Kőkereszthez tervezett körforgalom kivitelezési dokumentációját, így megindulhatnak a kisajátítási és engedélyeztetési eljárások. A testület a városi piac működtetéséhez szükséges eszközöket is átadta a Vitalissima Kft.-nek.

Gergely Imre 2026. július 06., 20:042026. július 06., 20:04

A gyergyószentmiklósi közlekedés egyik legkritikusabb pontja a Kőkereszt néven ismert kereszteződés, vagyis az a csomópont, ahol a Nicolae Bălcescu (a 12-es országút városi szakasza), a Tűzoltók és a Mező utca találkozik. Itt rendszerint dugók alakulnak ki, a megoldást pedig egy körforgalom megépítésétől várják. Hirdetés A tervezett körforgalom a Mobilitás I. program kiegészítéseként valósul meg. Korábban már készült egy másik terv a körforgalom építésére, azonban az nem bizonyult megfelelőnek. Például megtiltotta volna a Nyír felől érkezők számára a Tűzoltók utcából történő kikanyarodást, és a Mező utcában lakók főútra történő kihajtását is megnehezítette volna. Az önkormányzat ezért újraterveztette a beruházást, figyelembe véve a lakók észrevételeit és a forgalomszervezési szempontokat.

A beruházás teljes értéke 3,4 millió lej, amelyből a kivitelezés költsége 2,2 millió lej.

A projekt megvalósítására öt hónapot irányoztak elő, ebből a tényleges építkezés a tervezők számítása szerint mintegy négy hónapig tart majd. Kisajátításokra van szükség Addig azonban még további lényeges előkészületek is szükségesek. A mostani döntést követően megkezdődhetnek a kisajátítási eljárások.

Összesen 578 négyzetméternyi területet kell kisajátítani a szomszédos magánterületekből,

ebből egy ingatlan esetében 445 négyzetméter érintett. Amint a polgármester elmondta, a tulajdonosokkal az előzetes egyeztetéseket már megkezdték, jelenleg a telekkönyvi dokumentáció rendezése zajlik. Nagy Zoltán bízik benne, hogy a nyár folyamán lezárulnak a kisajátítások. Ezzel párhuzamosan elindítják az engedélyeztetési folyamatot, a különféle hatósági jóváhagyások beszerzését is. A beruházás során

villanyoszlopok és egy transzformátorállomás áthelyezésére is szükség lesz

– ezt az Electricának kell jóváhagynia.

Miután a körforgalom elkészül, a kereszt is a helyére kerül Fotó: Gergely Imre

A több száz éves kőkereszt, amelyről az útkereszteződés a nevét kapta, jelenleg nem található az eredeti helyén, ugyanis a korábbi munkálatok során eltávolították, de vissza fogják helyezni a körforgalomba – mondta korábban a polgármester. További határozatok A tanács emellett új szervezeti egységet hozott létre az elektromos autótöltő-állomások üzemeltetésének felügyeletére. A polgármester elmondása szerint július folyamán le tudják zárni ezt a projektet, és sor kerülhet az üzembe helyezésre. A vonatkozó előírások szerint azonban

az önkormányzaton belül létre kell hozni egy olyan közszolgálati alegységet, amely kizárólag ennek a feladatnak az ellátásáért felel.