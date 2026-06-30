Egyhangú támogatással választották újra Barti Tihamért a Gyergyó Területi RMDSZ élére

Tisztújító küldöttgyűlést tartott kedden a Gyergyó Területi RMDSZ. Barti Tihamért az összes küldött szavazatával támogatta. Olyan döntéseket is hoztak, amelyek nyitást, a lakosság nagyobb beleszólását teszik lehetővé a szervezet ügyeibe.

Gergely Imre 2026. június 30., 22:092026. június 30., 22:09 2026. június 30., 22:232026. június 30., 22:23

Új elnököt választott az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének tisztújító küldöttgyűlésén a gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Házban kedd este.Az új választásra azért volt szükség, mert Barti Tihamér mandátuma lejárt az alatt az időszak alatt, amikor az ellene zajló jogi eljárás miatt nem tölthette be a tisztséget.

Fotó: Gergely Imre

Barti egyedüli jelöltként indult, miután Bende Sándor visszalépett a korábbi jelöltségétől. A 109 küldöttből 95 vett részt a küldöttgyűlésen, ahol egyhangúlag,

a leadott szavazatok száz százalékával választották meg ismét a szervezet elnökének.

A rendezvényt Gáll Szabolcs, Gyergyóalfalu polgármestere nyitotta meg. Ezt követően György Botond, a Hargita Megye Tanácsának gyergyói frakcióvezetője és Kántor Boglárka parlamenti képviselő tartott beszámolót, majd Bende Sándor videóüzenetben ismertette a tevékenységét munkáját. A beszámolókat Barti Tihamér programbeszéde követte.

Fotó: Gergely Imre

Felszólalásában a Hajrá Gyergyó! mozgalom céljairól beszélt. Úgy fogalmazott, Gyergyószék akkor tud nagyobb súlyt képviselni a megyei és országos döntéshozatalban, ha egy közös ügy mentén képes összefogni. Szerinte

szükség van egy olyan célra, amely túlmutat az egyes települések mindennapi problémáin.

Beszédében kitért az ellene zajló jogi eljárásra is amely 482 napon át akadályozta abban, hogy betöltse a Hargita Megye Tanácsa alelnöki, illetve a területi elnöki tisztségét. Hangsúlyozta, hogy a nehéz időszakban a helyi közösség vezetőinek támogatása megerősítette, és továbbra is a mozgalom szellemiségének erősítésén kíván dolgozni.

Fotó: Gergely Imre

Felhívást intézett a jelenlévőkhöz, amiben kifejtette: aki értéket teremt a közösség számára, azt támogatni kell, akár RMDSZ-es és akár más párthoz húz. „Aki csinál valamit azt könnyű támadni. Aki értéket teremt álljunk mellé” – hangzott el. Hirdetés A küldöttgyűlés elfogadta az elnök által javasolt alapszabály-módosításokat is. Ezek lehetőséget teremtenek arra, hogy a szervezet döntése alapján a jövőben a területi elnök, a parlamenti képviselő- és szenátorjelöltek, valamint az SZKT-tagok

kiválasztásába közvetlenül a lakosság is bekapcsolódhasson.