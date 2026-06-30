Egyhangú támogatással választották újra Barti Tihamért a Gyergyó Területi RMDSZ élére

Fotó: Gergely Imre
Tisztújító küldöttgyűlést tartott kedden a Gyergyó Területi RMDSZ. Barti Tihamért az összes küldött szavazatával támogatta. Olyan döntéseket is hoztak, amelyek nyitást, a lakosság nagyobb beleszólását teszik lehetővé a szervezet ügyeibe.
2026. június 30., 22:092026. június 30., 22:09
2026. június 30., 22:232026. június 30., 22:23
Új elnököt választott az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének tisztújító küldöttgyűlésén a gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Házban kedd este.Az új választásra azért volt szükség, mert Barti Tihamér mandátuma lejárt az alatt az időszak alatt, amikor az ellene zajló jogi eljárás miatt nem tölthette be a tisztséget.
Fotó: Gergely Imre
Barti egyedüli jelöltként indult, miután Bende Sándor visszalépett a korábbi jelöltségétől. A 109 küldöttből 95 vett részt a küldöttgyűlésen, ahol egyhangúlag,
A rendezvényt Gáll Szabolcs, Gyergyóalfalu polgármestere nyitotta meg. Ezt követően György Botond, a Hargita Megye Tanácsának gyergyói frakcióvezetője és Kántor Boglárka parlamenti képviselő tartott beszámolót, majd Bende Sándor videóüzenetben ismertette a tevékenységét munkáját. A beszámolókat Barti Tihamér programbeszéde követte.
Fotó: Gergely Imre
Felszólalásában a Hajrá Gyergyó! mozgalom céljairól beszélt. Úgy fogalmazott, Gyergyószék akkor tud nagyobb súlyt képviselni a megyei és országos döntéshozatalban, ha egy közös ügy mentén képes összefogni. Szerinte
Beszédében kitért az ellene zajló jogi eljárásra is amely 482 napon át akadályozta abban, hogy betöltse a Hargita Megye Tanácsa alelnöki, illetve a területi elnöki tisztségét. Hangsúlyozta, hogy a nehéz időszakban a helyi közösség vezetőinek támogatása megerősítette, és továbbra is a mozgalom szellemiségének erősítésén kíván dolgozni.
Fotó: Gergely Imre
Felhívást intézett a jelenlévőkhöz, amiben kifejtette: aki értéket teremt a közösség számára, azt támogatni kell, akár RMDSZ-es és akár más párthoz húz. „Aki csinál valamit azt könnyű támadni. Aki értéket teremt álljunk mellé” – hangzott el.
A küldöttgyűlés elfogadta az elnök által javasolt alapszabály-módosításokat is. Ezek lehetőséget teremtenek arra, hogy a szervezet döntése alapján a jövőben a területi elnök, a parlamenti képviselő- és szenátorjelöltek, valamint az SZKT-tagok
Barti szerint ezzel erősödhet a szervezet nyitottsága és a közösség beleszólása a fontos döntésekbe.
Bejelentette a KÉVE – Keresztényi Értékek Védelmében Egyesület – létrehozását is. Elmondása szerint az egyesület feladata az lesz, hogy jogi és szakmai segítséget nyújtson azoknak a helyi vezetőknek, polgármestereknek, alpolgármestereknek és más közéleti szereplőknek, akik ellen – hozzá hasonlóan – eljárás indul. Vagyis, ha egy vezető ilyen helyzetbe kerül, tudja, hogy kihez fordulhat.
A küldöttek megválasztották az etikai bizottság, az ellenőrző bizottság és a szabályzatfelügyelő bizottság tagjait is.
Előzetes letartóztatásba helyezték Hargita Megye Tanácsának alelnökét. Az intézkedést a Hargita Megyei Törvényszék rendelte el az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) marosvásárhelyi ügyészeinek indítványa alapján. A döntés nem jogerős.
A Brassói Ítélőtábla helyt adott a Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke által benyújtott fellebbezésnek, és jogerős döntéssel megszüntette az ellene korábban elrendelt hatósági felügyeletet.
Nyilvánosságra hozta az ellene készült vádiratot Barti Tihamér, aki kedden részletesen beszélt az ellene zajló büntetőeljárásról. A politikus ügyét tárgyaló alapfokú eljárás még nem indult el. Arra számít, hogy az eljárás hosszú évekig elhúzódhat.
Súlyos közlekedési baleset történt kedden a Maroshévíz és Borszék közötti 15-ös országúton, ahol egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Egy ember a roncsok közé szorult, akit a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.
Hamarosan célforgalom is lesz a mobilitás 1 projekt keretében kialakított gyergyószentmiklósi buszsávokon, és közelebbről nekikezdenek a 2. mobilitási terv megvalósításának is. Ez szervesen kötődik az elsőhöz.
A Monturist Kft. közgyűlésének összehívására szólítják fel az ügyvezetőt – határozott hétfőn a gyergyószentmiklósi önkormányzat. Most azonban bírósági végrehajtóval kézbesítik a döntést.
A megszokottnál egy héttel később kapcsolódik be a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatba. Június 27-én, szombaton délutántól éjfélig egymást követik a programok.
Javuló közlekedésbiztonságot és közbiztonságot várnak Gyergyószentmiklóson egy új fejlesztéstől, ami a napokban indult el. Iskolák közelében intelligens gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki, jelzőlámpákat és negyvenkét térfigyelő kamerát is felszerelnek.
Nem lehet egy helyen, közösen foglalkozni a sérült gyerekekkel és felnőttekkel, emiatt külön térben kell folytatni a gyergyószentmiklósi, nagykorúvá vált sérült fiatalok nappali foglalkoztatását. A lehetséges megoldásról eltérnek az elképzelések.
Újabb kiállítással jelentkezik Gyergyószentmiklóson Kolumbán Barna Csongor képzőművész. A Tünetek 2 című tárlat megnyitóját pénteken 18 órától tartják a Yourlivingroomban.
Jóváhagyta az A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszára vonatkozó építési engedélyezési tervet a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Ez lesz az első, Hargita megyében megépülő autópálya-szakasz.
Feltételezett csalók feltűnését észlelték Gyergyószárhely községben, ezért a polgármesteri hivatal óvatosságra inti a helyieket, és arra kéri őket, ne engedjenek be illetéktelen személyeket udvaraikba vagy otthonaikba.
Továbbra is vitatja a Cegléd, Gyergyószentmiklós és a Juventus Egyesület közötti együttműködési megállapodást az EMSZ gyergyószentmiklósi szervezete, mert szerintük a polgármester a képviselőtanács előzetes tájékoztatása nélkül írta alá a dokumentumot.
1 hozzászólás