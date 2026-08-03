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Hétmillió lejből újul meg a Jakab Antal tér és két központi utca Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

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Jóváhagyták a Jakab Antal tér, a Fürdő utca és a Budai Nagy Antal utca felújításának frissített műszaki és gazdasági mutatóit, valamint költségvetését a gyergyószentmiklósi tanács hétfői ülésén. A testület a közszolgáltatások ellátásához szükséges eszközök átadásáról is döntött.

Gergely Imre

2026. augusztus 03., 18:322026. augusztus 03., 18:32

Útfelújítás és a városi közszolgáltatások működtetéséhez szükséges szervezési ügyek szerepeltek a gyergyószentmiklósi képviselő-testület hétfő délutáni ülésének napirendjén.

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A testület egyik legfontosabb döntése az Anghel Saligny program keretében megvalósuló út- és térfelújítás előkészítéséhez kapcsolódott. A tanácsosok

jóváhagyták a Jakab Antal tér, a Fürdő utca és a Budai Nagy Antal utca felújításának aktualizált műszaki és gazdasági mutatóit, valamint a beruházás frissített költségvetését.

Amint Len Emil Balázs alpolgármester ismertette, a beruházás összértéke 7 millió 82 ezer lej, amelyhez a város 1 millió 481 ezer lejes önrésszel járul hozzá.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A dokumentáció elfogadása azért volt sürgős, hogy az önkormányzat készen álljon a finanszírozási szerződés aláírására, amint az országos programban megnyílik a támogatások lehívásának lehetősége.

Eszközöket adtak át

Jóváhagyták azt is, hogy

a város tulajdonában lévő alapeszközöket és leltári tárgyakat átadják a Vitalissima Kft.-nek,

hogy a városi tulajdonú cég használhassa ezeket a rábízott közszolgáltatási feladatok ellátásához.

Az átadott eszközök többek között a kövezett utak karbantartásához, a zöldövezetek és parkok gondozásához, a parkolási rendszer és a piac működtetéséhez, valamint a kutyamenhely működtetéséhez szükségesek.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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