Hétmillió lejből újul meg a Jakab Antal tér és két központi utca Gyergyószentmiklóson

Jóváhagyták a Jakab Antal tér, a Fürdő utca és a Budai Nagy Antal utca felújításának frissített műszaki és gazdasági mutatóit, valamint költségvetését a gyergyószentmiklósi tanács hétfői ülésén. A testület a közszolgáltatások ellátásához szükséges eszközök átadásáról is döntött.

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A testület egyik legfontosabb döntése az Anghel Saligny program keretében megvalósuló út- és térfelújítás előkészítéséhez kapcsolódott. A tanácsosok

Útfelújítás és a városi közszolgáltatások működtetéséhez szükséges szervezési ügyek szerepeltek a gyergyószentmiklósi képviselő-testület hétfő délutáni ülésének napirendjén.

jóváhagyták a Jakab Antal tér, a Fürdő utca és a Budai Nagy Antal utca felújításának aktualizált műszaki és gazdasági mutatóit, valamint a beruházás frissített költségvetését.

Amint Len Emil Balázs alpolgármester ismertette, a beruházás összértéke 7 millió 82 ezer lej, amelyhez a város 1 millió 481 ezer lejes önrésszel járul hozzá.

A dokumentáció elfogadása azért volt sürgős, hogy az önkormányzat készen álljon a finanszírozási szerződés aláírására, amint az országos programban megnyílik a támogatások lehívásának lehetősége.

Eszközöket adtak át

Jóváhagyták azt is, hogy