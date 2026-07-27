Fotó: Gyergyócsomafalva Község Önkormányzata
Jelentős energetikai korszerűsítés előtt áll a gyergyócsomafalvi Köllő Miklós Általános Iskola 5–8. osztályos épülete. Aláírták a beruházás finanszírozási szerződését, a kivitelezés pedig egy év múlva indulhat el.
Aláírta a finanszírozási szerződést a gyergyócsomafalvi önkormányzat a Köllő Miklós Általános Iskola 5–8. osztályos épületének energetikai korszerűsítésére. A Központi Fejlesztési Régióhoz benyújtott pályázat révén mintegy 2,725 millió euró, vagyis
Amint a Székelyhon megkeresésére válaszolva Márton László Szilárd polgármester ismertette, a beruházás révén felújítják a tetőszerkezetet, kicserélik a nyílászárókat, korszerű hőszigetelést kap az épület, emellett hőcserélős ventilációs rendszert is kiépítenek, valamint megújítják a belső gépészeti rendszereket is.
A projekt része azoknak a belső felületeknek a helyreállítása is, amelyek a munkálatok során megsérülnek, és egyaránt
A következő időszak a kiviteli tervek elkészítéséről, a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról szól majd. A polgármester úgy számol, hogy jövő nyáron a vakáció kezdetétől indulhat el a tényleges kivitelezés.
A polgármester elmondta azt is, hogy a beruházás teljes költségvetése 19,3 millió lej. A pályázatban elnyert 14,28 millió, elszámolható összeg mellett a költségvetésben közel ötmillió lej olyan tétel is szerepel, amely nem elszámolható költségnek számít.
Azonban ez olyan esetleges költségeket jelent, amelyeket nagy valószínűséggel nem kell majd felhasználni.
Fotó: Gyergyócsomafalva Község Önkormányzata
Az elszámolható költségekhez az önkormányzatnak mindössze két százalékos önrészt kell biztosítania, amely mintegy 280 ezer lejt jelent. A végleges önkormányzati hozzájárulás mértéke a kiviteli tervek elkészülése és a közbeszerzés lezárása után derül ki, de a polgármester számítása szerint az említett két százalékos önrészen kívül nem kell jelentős költséggel számoljon az önkormányzat.
Az épület korszerűsítése
A nyílászárók cseréje és a felújítási munkák miatt a jelenleg az épületben működő hét osztály 120 tanulója és 25 fős tanszemélyzet várhatóan ideiglenesen más helyszínre költözik. Az önkormányzat számításai szerint a közbeszerzési eljárások 2027 közepére, a nyári vakáció kezdetére lezárulhatnak, így
Maga az építkezés körülbelül egy évig tarthat, azonban Márton László Szilárd bízik abban, hogy ennél rövidebb ideig zavarja majd ez az itt működő osztályokban az oktatást.
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