Jelentős energetikai korszerűsítés előtt áll a gyergyócsomafalvi Köllő Miklós Általános Iskola 5–8. osztályos épülete. Aláírták a beruházás finanszírozási szerződését, a kivitelezés pedig egy év múlva indulhat el.

Gergely Imre 2026. július 27., 20:312026. július 27., 20:31

Aláírta a finanszírozási szerződést a gyergyócsomafalvi önkormányzat a Köllő Miklós Általános Iskola 5–8. osztályos épületének energetikai korszerűsítésére. A Központi Fejlesztési Régióhoz benyújtott pályázat révén mintegy 2,725 millió euró, vagyis

közel 14,28 millió lej uniós támogatást nyert a község.

Amint a Székelyhon megkeresésére válaszolva Márton László Szilárd polgármester ismertette, a beruházás révén felújítják a tetőszerkezetet, kicserélik a nyílászárókat, korszerű hőszigetelést kap az épület, emellett hőcserélős ventilációs rendszert is kiépítenek, valamint megújítják a belső gépészeti rendszereket is. A projekt része azoknak a belső felületeknek a helyreállítása is, amelyek a munkálatok során megsérülnek, és egyaránt

rendezik és felújítják az iskola közvetlen környezetét.

A következő időszak a kiviteli tervek elkészítéséről, a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról szól majd. A polgármester úgy számol, hogy jövő nyáron a vakáció kezdetétől indulhat el a tényleges kivitelezés. Hirdetés A polgármester elmondta azt is, hogy a beruházás teljes költségvetése 19,3 millió lej. A pályázatban elnyert 14,28 millió, elszámolható összeg mellett a költségvetésben közel ötmillió lej olyan tétel is szerepel, amely nem elszámolható költségnek számít. Azonban ez olyan esetleges költségeket jelent, amelyeket nagy valószínűséggel nem kell majd felhasználni.

Fotó: Gyergyócsomafalva Község Önkormányzata

Az elszámolható költségekhez az önkormányzatnak mindössze két százalékos önrészt kell biztosítania, amely mintegy 280 ezer lejt jelent. A végleges önkormányzati hozzájárulás mértéke a kiviteli tervek elkészülése és a közbeszerzés lezárása után derül ki, de a polgármester számítása szerint az említett két százalékos önrészen kívül nem kell jelentős költséggel számoljon az önkormányzat. Az épület korszerűsítése

elkerülhetetlenül érinti majd a tanítás rendjét.

A nyílászárók cseréje és a felújítási munkák miatt a jelenleg az épületben működő hét osztály 120 tanulója és 25 fős tanszemélyzet várhatóan ideiglenesen más helyszínre költözik. Az önkormányzat számításai szerint a közbeszerzési eljárások 2027 közepére, a nyári vakáció kezdetére lezárulhatnak, így

a munkálatok első részét mintegy két és fél hónapig üres épületben végezhetik.