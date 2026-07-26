Tarr Zoltán Markó Bélával egyeztetett a határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról

Markó Bélával egyeztetett a határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton.

Székelyhon 2026. július 26., 09:462026. július 26., 09:46 2026. július 26., 09:532026. július 26., 09:53

Tarr Zoltán a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) korábbi elnökével folytatott megbeszéléséről a Facebook-oldalán azt írta:

közös meggyőződésük, hogy a kultúra és az oktatás támogatása, valamint a közösségek önrendelkezésének megerősítése elengedhetetlen a jövőjük szempontjából.