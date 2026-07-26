Két földrengés is volt vasárnap hajnalban

Buzău és Vrancea megyében is volt egy földrengés vasárnap hajnalban – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

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Az első, Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű szeizmikus mozgás 2 óra 35 perckor történt 147,4 kilométeres mélységben. Epicentruma 56 kilométerre volt Brassótól, 57 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 64 kilométerre Ploiești-től és 73 kilométerre Focșani-tól.

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A második, 2,4-es erősségű földrengés 4 óra 52 perckor következett be 18,8 kilométeres mélységben. Epicentruma 30 kilométerre Focșani-tól, 41 kilométerre volt Buzăutól, 89 kilométerre Brăilától, 90 kilométerre Galactól, 93 kilométerre Ploiești-től és 95 kilométerre Sepsiszentgyörgytől.

korábban írtuk Szombat délután is rengett a föld A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt szombaton 15 óra 13 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Július elejétől 19 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 3,5 között váltakozott. Legutóbb szombat délután és péntek hajnalban rengett a föld, mindkét esetben Vrancea-térségben.

Az idei év eddigi legnagyobb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében.