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Egy hamburger ára már egy teljes ebédével vetekszik: megnéztük, mennyibe kerül enni-inni Tusványoson

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Egy limonádéért 15, egy hamburgerért akár 65 lejt is elkérnek a 35. Tusványoson. Körbejártuk a vendéglátósort és összegyűjtöttük, mennyibe kerülnek idén a legnépszerűbb ételek és italok.

Nagy Lilla

2026. július 24., 20:442026. július 24., 20:44

2026. július 24., 20:462026. július 24., 20:46

A koncertek és közéleti előadások mellett a vendéglátósor is folyamatosan megtelik a 35. Tusványoson. A kínálat a hagyományos húsételektől a hamburgereken és gyrosokon át a kürtőskalácsig terjed, az árak azonban standonként is eltérhetnek.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Italok: a limonádé szinte mindenhol 15 lej

Az italárak viszonylag egységesek a fesztivál területén. Egy eszpresszóért 10 lejt kérnek, a cappuccino és a jegeskávé 15 lejbe kerül, míg a latte ára 17 lej.

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• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A milkshake szintén 15 lej. A limonádé gyakorlatilag minden standnál 15 lejért kapható. Az ásványvíz ára 6 és 8 lej között mozog, a csapolt sörért általában 12 lejt kell fizetni.

Fast food és laktató fogások: 40–50 lej körül mozog a legtöbb főétel

A legolcsóbb street foodok közé tartoznak a lángosok, amelyekért feltéttől függően 22–25 lejt kérnek. A pizzák ára 35–37 lej között mozog.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A shaorma, a gyros és a nuggets adagok ára jellemzően 40 lej körül alakul. A falafeltál és a gyrostál ára 50 lej. A sült kolbász 30 lejbe kerül, míg a különböző gyrosos összeállítások, köztük a „The Box”, 45 lej körüli áron kaphatók.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A hamburgereknél nagyobb az árkülönbség. Találtunk 40, 45 és 55 lejes változatokat is,

a legnagyobb burgerekért pedig akár 65 lejt is elkérnek.

A sajtburger ára többnyire 40 lej, a dupla sajtburgeré 50 lej. Menüben kérve általában további 15 lejjel nő az ár.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A hot dogok ára szintén széles skálán mozog. A klasszikus változat egyes helyeken 15 lej, máshol 28–31 lej, de találkoztunk 35 és 40 lejes változatokkal is. A különlegesebb colossal dog ára 35 lej.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A sült krumpli önálló adagja általában 18 lej. A cheddarszószos változat 25 lej, míg

a baconos-cheddaros szalmapityóka 35–40 lej körül mozog.

A hagyományosabb fogások kedvelői is találnak választékot. Egy parasztcsorba 25 lej. A grillezett csülök, a grillezett kolbász, a préselt sonka és a préselt csülök ára egyaránt 15 lej 100 grammonként.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A babfőzelék adagja 15 lej, a párolt káposzta 7 lej 100 grammonként, a sült krumpli 8–9 lej 100 grammonként. A vegyes savanyúság 100 grammonként szintén 7 lejért kapható.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A tepertős kenyér 10 lej, a friss hagyma és a csípős paprika darabja 2 lej. A kenyér adagja 1–3 lej között mozog, a szószokért 3–5 lejt kérnek.

Több helyen különféle menüket is kínálnak.

Édességek: a kürtőskalács továbbra is az egyik kedvenc

Az édességek ára kevésbé szóródik. A vattacukor 10 lejbe kerül, a kürtőskalácsért pedig szinte mindenhol 25 lejt kérnek.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A hagyományos palacsinták ára 20 lej, míg az amerikaipalacsinta-tál 30 lejért kapható. A fagylalt gombóconként 10 lej.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A kínálat alapján egy főétel és egy ital ára általában 50–70 lej között alakul a fesztiválon, de egy nagyobb hamburger, köret, ital és desszert kombinációjával a 100 lejes határ is könnyen átléphető. Ez alapján nem is olyan olcsó ma már Tusványoson sem fesztiválozni.

Csíkszék Tusnádfürdő Tusványos
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