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Néhány négyzetméter szabadság: így lesz egy sátorból otthon Tusványoson

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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A tusványosi kempingben van, ahol katonás rend fogad, máshol pokrócok, matracok és hátizsákok között próbálnak kényelmesen berendezkedni a lakók. Megnéztük, hogyan telnek a mindennapok ezekben az ideiglenes otthonokban.

Nagy Lilla

2026. július 23., 19:052026. július 23., 19:05

2026. július 23., 19:092026. július 23., 19:09

A fesztivál forgatagában könnyű elsétálni a sátrak hosszú sorai mellett, pedig a kemping valójában

Tusványos egyik legizgalmasabb mikrovilága.

Néhány napra itt költöznek össze barátok, párok, ismerősök, hogy a koncertek, előadások és hajnalig tartó beszélgetések, mulatságok között egy-egy sátorban találjanak menedéket.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Kíváncsiak voltunk, hogyan működik ez a gyakorlatban, ezért több sátorozót is megkérdeztünk az ideiglenes otthonukról.

Alvás? Ahogy sikerül

A kempinglakók szerint az alvás mennyisége leginkább társaságfüggő. Vannak, akik akár hat órát is kényelmesen végigalszanak, másoknak három-négy óra pihenés jut egy éjszakára.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Az sem mindegy, ki mennyire érzékeny a körülményekre: egyeseket a szomszéd sátorból átszűrődő beszélgetések, másokat az eső kopogása vagy éppen a felfújható matrac kényelmetlensége tart ébren.

Kicsi hely, nagy alkalmazkodás

A sátrak többsége szűkös, ezért ritkán alszanak kettőnél többen egy sátorban. Azonban a fesztiválhangulat néha felülírja a kényelmi szempontokat: előfordul, hogy hárman is bepréselődnek egy kétszemélyes sátorba.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A korlátozott tér miatt minden tárgynak megvan a maga helye, és a lakók gyorsan megtanulják, hogyan lehet néhány négyzetméteren együtt élni, vagy éppen azt, hogyan lehet a pulcsiból párnát, az esőkabátból napellenzőt varázsolni.

Egy fesztivál, egy sátor

A legtöbb megkérdezett számára a fesztiválszezon Tusványossal zárul. Emellett kevesen vannak azok, akik egész nyáron egyik rendezvényről a másikra vándorolnak ugyanazzal a sátorral.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Sokan éppen azért választják ezt a fesztivált, mert közel van az otthonukhoz, így az utazás és maga a részvétel is jóval pénztárcabarátabb. Az is szembetűnő volt azonban, hogy

a sátortábor sokkal szellősebb lett, mint öt, akár tíz évvel ezelőtt volt.

A szabadság ára

A sátorozás legnagyobb előnye a szabadságérzet. Olcsó, egyszerű, és arra kényszeríti az embert, hogy csak a legszükségesebb dolgokat vigye magával.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Ez utóbbi azonban nem mindenkinek előny: többen megjegyezték, hogy a szűkös pakolási lehetőségek különösen a lányok számára jelenthetnek kihívást. Minden napra új ruhaösszeállítás, több lábbeli, s még a megannyi kencefice nehezen fér el mások holmija mellett, de erre már sokan megoldást találtak.

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Többen is vannak, akik ketten alszanak egy háromszemélyes sátorban, így a maradék egy hely a holmiknak van fenntartva.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A fiúk ennél egyszerűbb megoldást választottak: kevesebb ruha, egy cipő, s ha valami mocskos lesz, kézzel kimossák, majd az improvizált ruhaszárítójukra aggatják. Ez utóbbi az esőáztatta holmiknak is jól jön.

A sátrazási hátrányok között szinte mindenki elsőként az időjárást említette. Az eső sokak számára kellemetlen meglepetést okozott: akadtak, akik vizes ruhában, nyirkos körülmények között feküdtek le, másoknak pedig sátoruk is beázott.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A szélsőséges hőmérséklet sem kedvez a kempingéletnek – a nappali forróság és a hajnali lehűlés egyaránt próbára teszi a fesztiválozókat.

Több mint szállás

A sátor Tusványoson nem csupán alvóhely. Néhány napra nappalivá, gardróbbá, találkozási ponttá és menedékké válik. Bár a komfort gyakran háttérbe szorul, a legtöbben egyetértenek abban, hogy a kempingélet sajátos hangulata éppen a kompromisszumokból és az együtt megélt élményekből születik.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Csíkszék Tusnádfürdő Tusványos
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