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Bátorrá tette az alkohol, de nem úszta meg a felelősségre vonást

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Agresszívan vezetett, megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, majd hamis adatokkal akarta megtéveszteni a hatóságokat egy sofőr Kézdivásárhelyen. A férfiről kiderült, hogy erősen ittasan ült volánhoz, ezért bűnügyi eljárás indult ellene.

Bodor Tünde

2026. július 23., 19:152026. július 23., 19:15

A kézdivásárhelyi rendőröket a 112-es segélyhívó számon értesítette egy járművezető arról, hogy egy másik sofőr obszcén jeleket mutogat a forgalomban részt vevő társainak.

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A szóban forgó személygépkocsit rövidesen azonosították és megállították a rendőrök, ám a sofőr megpróbált egérutat nyerni, és egy közeli ház udvarába menekült. Ott elfogták, majd bekísérték kihallgatásra a rendőrőrsre, de a férfi továbbra is megpróbálta elkerülni a felelősségre vonást:

hamis adatokat diktált be a rendőröknek.

Végül az illetőt sikerült azonosítani, kiderült, hogy egy Neamț megyei férfiről van szó, aki ezután az alkoholszondás teszten is megbukott:

a műszer 1,02 mg/l alkoholszintet mért a leheletében.

A férfit kórházba kísérték vérvételre, majd őrizetbe vették, később 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték. Alkoholos befolyásoltság alatti vezetés miatt indult ellene bűnügyi eljárás.

Ittas és jogosítvány nélküli sofőröket is elkaptak

Hasonló ügy miatt került a csütörtöki rendőrségi nyilvántartásba egy 44 éves férfi is, akit Bodzafordulón állítottak meg közúti ellenőrzésre. A szonda a sofőr leheletében 0,77 mg/l alkoholszintet mért. Őt is kórházba kísérték vérvételre, majd ittas vezetés miatt indítottak ellene eljárást.

Szerdán este az Uzon községhez tartozó Lisznyóban a rendőrök egy motorost is kiszűrtek a forgalomból. Kiderült, hogy nincs jogosítványa semmilyen kategóriájú járműre, ráadásul a motorkerékpár sem volt forgalomba íratva. Az ő ügyében is bűnügyi eljárás indult.

Háromszék Rendőrség
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