Bátorrá tette az alkohol, de nem úszta meg a felelősségre vonást

Agresszívan vezetett, megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, majd hamis adatokkal akarta megtéveszteni a hatóságokat egy sofőr Kézdivásárhelyen. A férfiről kiderült, hogy erősen ittasan ült volánhoz, ezért bűnügyi eljárás indult ellene.

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A kézdivásárhelyi rendőröket a 112-es segélyhívó számon értesítette egy járművezető arról, hogy egy másik sofőr obszcén jeleket mutogat a forgalomban részt vevő társainak.

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A szóban forgó személygépkocsit rövidesen azonosították és megállították a rendőrök, ám a sofőr megpróbált egérutat nyerni, és egy közeli ház udvarába menekült. Ott elfogták, majd bekísérték kihallgatásra a rendőrőrsre, de a férfi továbbra is megpróbálta elkerülni a felelősségre vonást: