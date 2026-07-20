Tömbházlakásban csaptak fel a lángok Sepsiszentgyörgyön

Negyedik emeleti tömbházlakásban csaptak fel a lángok, amelyek időközben egy másik apartmanra is átterjedtek Sepsiszentgyörgyön; a tűzoltás jelenleg is folyamatban van.

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A Kovászna megyei tűzoltóság munkatársai négy tűzoltóautóval, egy létrás esetkocsival és egy rohammentővel siettek a sepsiszentgyörgyi Esthajnalcsillag sétányon található tömbházhoz, ahová a mentősök is kimentek.

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Szerencsére senki sem tartózkodott a lakásban a tűz keletkezésekor, de