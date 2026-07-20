Tömbházlakásban csaptak fel a lángok Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
Negyedik emeleti tömbházlakásban csaptak fel a lángok, amelyek időközben egy másik apartmanra is átterjedtek Sepsiszentgyörgyön; a tűzoltás jelenleg is folyamatban van.
2026. július 20., 19:562026. július 20., 19:56
2026. július 20., 20:152026. július 20., 20:15
A Kovászna megyei tűzoltóság munkatársai négy tűzoltóautóval, egy létrás esetkocsival és egy rohammentővel siettek a sepsiszentgyörgyi Esthajnalcsillag sétányon található tömbházhoz, ahová a mentősök is kimentek.
Szerencsére senki sem tartózkodott a lakásban a tűz keletkezésekor, de
rajtuk kívül még heten hagyták el otthonukat a tűzoltók kiérkezése előtt.
Két lakás is érintett a tűzesetben, de mostanra sikerült megfékezni a lángok terjedését. Az oltás folyamatban van.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Megrongálódott több középfeszültségű hálózati elem a vasárnapi viharban Kovászna megyében, de hétfő délig minden hibát elhárítottak. Jelenleg minden fogyasztó áramellátása biztosított, áramszünet sehol sincs Háromszéken.
Komoly esély van rá, hogy év végére, illetve 2027 közepére két új fürdő- és szabadidőközponttal bővüljön Háromszék turisztikai kínálata. A kézdivásárhelyi uszodánál elkezdték a vezetékrendszer tesztelését, szeptemberben jöhet az átadás.
Naranccsárga jelzésű (másodfokú), azonnali viharriasztást adott ki több kézdiszéki településre szombat délután az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM)
Bár Csecsenföldet szerették volna mielőbb maguk mögött tudni, végül ott is sátoroztak egy éjszakát, és egyáltalán nem bánták meg. Kézdiszéki honfitársaink most éppen Kazahsztán végtelen sztyeppéin haladnak, hamarosan átlépik Ázsia kapuját.
Harmincnapos előzetes letartóztatásba került egy 29 éves férfi, akit minősített emberöléssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a gyanúsított július 11-én halálosan megkéselt egy 22 éves férfit Málnás külterületén.
A nyár közepére már bőséges a kínálat a piacokon, de a vásárlók figyelmét ilyenkor nemcsak a friss zöldségek és gyümölcsök, hanem az árak is lekötik.
A székely himnusz keletkezését, történelmi és kulturális hátterét bemutató tablókiállítás nyílik július 21-én a Székely Nemzeti Múzeumban. Az utazó tárlat Székelykeresztúrról érkezik Sepsiszentgyörgyre.
Lezárták csütörtök reggel a 11-es országutat Lemhény közelében, miután egy farönköket szállító teherautó lesodródott az úttestről és felborult – közölte a Kovászna megyei rendőr-főkapitányság.
Több tucat baromfit pusztított el egy medve egyhetes garázdálkodása alatt az Uzon községhez tartozó Bikfalván. A nagyavadat végül hétfőn lőtték ki.
Csíkszereda után Sepsiszentgyörgyön is le kell cserélni az összes utcanévtáblát egy végleges bírósági döntés nyomán, mert a magyar elnevezések nem a román felirat alatt szerepelnek.
szóljon hozzá!