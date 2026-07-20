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Tömbházlakásban csaptak fel a lángok Sepsiszentgyörgyön

• Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

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Negyedik emeleti tömbházlakásban csaptak fel a lángok, amelyek időközben egy másik apartmanra is átterjedtek Sepsiszentgyörgyön; a tűzoltás jelenleg is folyamatban van.

Székelyhon

2026. július 20., 19:562026. július 20., 19:56

2026. július 20., 20:152026. július 20., 20:15

A Kovászna megyei tűzoltóság munkatársai négy tűzoltóautóval, egy létrás esetkocsival és egy rohammentővel siettek a sepsiszentgyörgyi Esthajnalcsillag sétányon található tömbházhoz, ahová a mentősök is kimentek.

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Szerencsére senki sem tartózkodott a lakásban a tűz keletkezésekor, de

nyolc szomszédot ki kellett menekíteni a tömbházból,

rajtuk kívül még heten hagyták el otthonukat a tűzoltók kiérkezése előtt.

Két lakás is érintett a tűzesetben, de mostanra sikerült megfékezni a lángok terjedését. Az oltás folyamatban van.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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