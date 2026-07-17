Sepsiszentgyörgyre érkezik a székely himnuszról szóló kiállítás

Fotó: Tuchiluș Alex
A székely himnusz keletkezését, történelmi és kulturális hátterét bemutató tablókiállítás nyílik július 21-én a Székely Nemzeti Múzeumban. Az utazó tárlat Székelykeresztúrról érkezik Sepsiszentgyörgyre.
A Székely Nemzeti Múzeum július 21-én, kedden 15 órától nyitja meg A Székely himnusz története című tablókiállítást.
A kiállítás
Emellett bemutatja azokat az alkotókat és történelmi eseményeket is, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a mű a székely identitás egyik legfontosabb jelképévé váljon.
A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiállításának utazó változata korábban Székelykeresztúron volt látható, most pedig Sepsiszentgyörgyre érkezik. Az eredeti, műtárgyakkal is kiegészített tárlatot először Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban, majd Székelyudvarhelyen mutatták be.
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