Sepsiszentgyörgyre érkezik a székely himnuszról szóló kiállítás

A székely himnusz keletkezését, történelmi és kulturális hátterét bemutató tablókiállítás nyílik július 21-én a Székely Nemzeti Múzeumban. Az utazó tárlat Székelykeresztúrról érkezik Sepsiszentgyörgyre.

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Emellett bemutatja azokat az alkotókat és történelmi eseményeket is, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a mű a székely identitás egyik legfontosabb jelképévé váljon.

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A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiállításának utazó változata korábban Székelykeresztúron volt látható, most pedig Sepsiszentgyörgyre érkezik. Az eredeti, műtárgyakkal is kiegészített tárlatot először Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban, majd Székelyudvarhelyen mutatták be.