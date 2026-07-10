Több szem többet lát: bővítik a térfigyelőrendszert Mikóújfaluban

Növelné a közbiztonságot Mikóújfalu önkormányzata
Bővítik a térfigyelőrendszert Mikóújfaluban, miután az utóbbi időben megszaporodtak a lopások és betörések a községben. A jelenlegi 12 kamera mellé további nyolcat szerelnek fel.
Az utóbbi időben több lopás és betörés történt Mikóújfaluban. Nem beszélhetünk súlyos bűncselekményekről, többnyire kisebb értékű károkat jegyeztek a községben (pár doboz cigaretta, egy szekér illegálisan kivágott fa, szennyvízmunkálathoz lerakott cső, mezőről ellopott termény), de az utóbbi időben havonta legalább egyszer előfordul hasonló eset.
Demeter Ferenc polgármester kezdeményezésére a helyi képviselő-testület úgy döntött, hogy
a közbiztonság javítása érdekében kibővítik a kamerarendszert a településen.
Jelenleg 12 kamera működik, melyeket korábban azért telepítettek a falu kijáratához, hogy meggátolják az illegális szemétlerakást. A beruházás meghozta a várt eredményt: a mezőkön megszűntek a hulladékkupacok, az évenként drónokkal vizsgálódó környezetőrség sem talált ilyet Mikóújfalu körzetében.
A községvezetés azonban úgy ítéli meg, hogy most már a település belterületén is szükséges a megfigyelőrendszer, így további nyolc kamerát szerelnek fel – közölte Demeter Ferenc.
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