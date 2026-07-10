„Jóakarók” használják ki a magányos időseket

Sok a magányos idős ember Székelyföldön is. Képünk illusztráció

Az egyedül élő idősek mellett egyre több „jóakaró” jelenik meg, aki kihasználja, kifosztja őket – figyelmeztet Csata Éva, a HIFA Egyesület elnöke, aki nyílt levélben fordult a külföldön élőkhöz, kérve, figyeljenek jobban oda itthon lévő szeretteikre.

Simon Virág 2026. július 10., 21:042026. július 10., 21:04

Egyre több olyan magányos idős ember van, akiket kihasználnak a segítőkésznek mutatkozó szomszédok, idegenek – írja közösségi oldalán Csata Éva, a marosvásárhelyi HIFA Egyesület elnöke. Látják a mindennapjaikat Nyílt levélben fordult a külföldön élőkhöz Csata Éva, arra kérve őket, hogy figyeljenek oda jobban itthon maradt idős szeretteikre. Mint a Székelyhonnak elmondta, az egyesület munkatársaival rendszeresen látogatnak magányos időseket, segítenek nekik bevásárolni, a háztartási munkában, kiváltják gyógyszereiket, így látják, hogyan telnek a mindennapjaik.

Legtöbben magányosak, szeretetre és jó szóra vágynak, és ezt használják ki az úgynevezett jóakarók.

Szomszédok vagy idegenek ajánlják fel, hogy segítenek, és az idősek nem veszik észre, hogy kihasználják őket.” Eltűnnek tárgyak, kifizetetlen marad a számla Csata Éva elmondta, hogy volt olyan eset, amikor egy idegen beköltözött egy idős emberhez, hogy tudjon segíteni, ha kell, de olyannal is találkoztak, amikor rendszeresen jöttek segíteni, és közben eltűnt a házból ez-az, vagy kifizetetlenül maradtak a számlák.

Az idősek közül sokan attól félnek, hogy ha valami történik velük, csak napok után nyitja rájuk valaki az ajtót,

így hiszékenyen elfogadnak minden segítséget, akkor is, ha az nem őszinte. A hozzátartozóknak lépniük kell Csata Éva elmondta, hogy ők szokták a hozzátartozóknak jelezi, ha gondok vannak azoknál, akiket rendszeresen látogatnak, de ennél többet nem tehetnek. Ha nincs gyámja valakinek, akkor ő maga felel a tetteiért, és ő vagy hozzátartozója tehet feljelentést, ha kihasználják, meglopják. Hirdetés A külföldön élő hozzátartozók főleg azzal próbálnak segíteni, hogy online kifizetik a számlákat, esetleg rendelnek egy meleg ebédet. Holott arra is szükség lenne – pláne ha azt tapasztalják, hogy hozzátartozójuk állapota romlik, feledékeny, zavart –, hogy jöjjenek haza és győződjenek meg arról, minden rendben van-e. Csak a hozzátartozók léphetnek A HIFA Egyesület elnöke szerint a hozzátartozóknak az első jelnél lépniük kellene, hogy biztonságban tudhassák szeretteiket. „Tudom, hogy el vagytok havazva. Nem futkorászhattok haza havonta. De ilyen esetben haza kell jönnötök, megtenni azokat a lépéseket, amelyek megvédik idős, hiszékeny, szeretetre éhes szüleiteket. Ez nem fog magától megoldódni.

Nektek kell megoldásokat találnotok: távoltartási végzéssel, zárcserével, állandó monitorizálással, jobb belátásra bírással vagy intézményes keretekkel”