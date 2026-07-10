Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

„Jóakarók” használják ki a magányos időseket

Sok a magányos idős ember Székelyföldön is. Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Sok a magányos idős ember Székelyföldön is. Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az egyedül élő idősek mellett egyre több „jóakaró” jelenik meg, aki kihasználja, kifosztja őket – figyelmeztet Csata Éva, a HIFA Egyesület elnöke, aki nyílt levélben fordult a külföldön élőkhöz, kérve, figyeljenek jobban oda itthon lévő szeretteikre.

Simon Virág

2026. július 10., 21:042026. július 10., 21:04

Egyre több olyan magányos idős ember van, akiket kihasználnak a segítőkésznek mutatkozó szomszédok, idegenek – írja közösségi oldalán Csata Éva, a marosvásárhelyi HIFA Egyesület elnöke.

Látják a mindennapjaikat

Nyílt levélben fordult a külföldön élőkhöz Csata Éva, arra kérve őket, hogy figyeljenek oda jobban itthon maradt idős szeretteikre. Mint a Székelyhonnak elmondta, az egyesület munkatársaival rendszeresen látogatnak magányos időseket, segítenek nekik bevásárolni, a háztartási munkában, kiváltják gyógyszereiket, így látják, hogyan telnek a mindennapjaik.

Idézet
Legtöbben magányosak, szeretetre és jó szóra vágynak, és ezt használják ki az úgynevezett jóakarók.

Szomszédok vagy idegenek ajánlják fel, hogy segítenek, és az idősek nem veszik észre, hogy kihasználják őket.”

Eltűnnek tárgyak, kifizetetlen marad a számla

Csata Éva elmondta, hogy volt olyan eset, amikor egy idegen beköltözött egy idős emberhez, hogy tudjon segíteni, ha kell, de olyannal is találkoztak, amikor rendszeresen jöttek segíteni, és közben eltűnt a házból ez-az, vagy kifizetetlenül maradtak a számlák.

Az idősek közül sokan attól félnek, hogy ha valami történik velük, csak napok után nyitja rájuk valaki az ajtót,

így hiszékenyen elfogadnak minden segítséget, akkor is, ha az nem őszinte.

A hozzátartozóknak lépniük kell

Csata Éva elmondta, hogy ők szokták a hozzátartozóknak jelezi, ha gondok vannak azoknál, akiket rendszeresen látogatnak, de ennél többet nem tehetnek. Ha nincs gyámja valakinek, akkor ő maga felel a tetteiért, és ő vagy hozzátartozója tehet feljelentést, ha kihasználják, meglopják.

Hirdetés

A külföldön élő hozzátartozók főleg azzal próbálnak segíteni, hogy online kifizetik a számlákat, esetleg rendelnek egy meleg ebédet. Holott arra is szükség lenne – pláne ha azt tapasztalják, hogy hozzátartozójuk állapota romlik, feledékeny, zavart –, hogy jöjjenek haza és győződjenek meg arról, minden rendben van-e.

Csak a hozzátartozók léphetnek

A HIFA Egyesület elnöke szerint a hozzátartozóknak az első jelnél lépniük kellene, hogy biztonságban tudhassák szeretteiket.

„Tudom, hogy el vagytok havazva. Nem futkorászhattok haza havonta. De ilyen esetben haza kell jönnötök, megtenni azokat a lépéseket, amelyek megvédik idős, hiszékeny, szeretetre éhes szüleiteket. Ez nem fog magától megoldódni.

Idézet
Nektek kell megoldásokat találnotok: távoltartási végzéssel, zárcserével, állandó monitorizálással, jobb belátásra bírással vagy intézményes keretekkel”

– írja nyílt levelében Csata Éva, arra kérve a külföldön élő hozzátartozókat, hogy gond esetén ne dugják a fejüket a homokba.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban
Betört egy ablak a Ryanair egyik járatán, a kialakuló nyomáskülönbség részben kirántotta az ablak mellett ülő utast
A gyimesbükki „Brazil” szerint Spanyolország jut tovább
Erdély lehet a klímaváltozás egyik nyertese
Marokkó sem jelentett akadályt, tovább menetel a vébén Franciaország
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban
Székelyhon

Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban
Betört egy ablak a Ryanair egyik járatán, a kialakuló nyomáskülönbség részben kirántotta az ablak mellett ülő utast
Székelyhon

Betört egy ablak a Ryanair egyik járatán, a kialakuló nyomáskülönbség részben kirántotta az ablak mellett ülő utast
A gyimesbükki „Brazil” szerint Spanyolország jut tovább
Székely Sport

A gyimesbükki „Brazil” szerint Spanyolország jut tovább
Erdély lehet a klímaváltozás egyik nyertese
Krónika

Erdély lehet a klímaváltozás egyik nyertese
Marokkó sem jelentett akadályt, tovább menetel a vébén Franciaország
Székely Sport

Marokkó sem jelentett akadályt, tovább menetel a vébén Franciaország
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Nőileg

Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 10., péntek

Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban

Fagypont alá esett a hőmérséklet péntekre virradóan az Omu-csúcson, ahol csütörtökön fehérbe is borult a táj. Pedig még napokkal ezelőtt az elviselhetetlen kánikulára panaszkodtunk...

Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban
Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban
2026. július 10., péntek

Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban
Hirdetés
2026. július 10., péntek

Halálra gázolt a vonat egy idős férfit Medgyesen

Halálra gázolt a vonat pénteken a medgyesi állomáson egy 70 éves férfit.

Halálra gázolt a vonat egy idős férfit Medgyesen
Halálra gázolt a vonat egy idős férfit Medgyesen
2026. július 10., péntek

Halálra gázolt a vonat egy idős férfit Medgyesen
2026. július 10., péntek

A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
2026. július 10., péntek

A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
2026. július 10., péntek

A Maros Megyei Tanács nyilvános konzultációt hirdetett meg
A Maros Megyei Tanács nyilvános konzultációt hirdetett meg
A Maros Megyei Tanács nyilvános konzultációt hirdetett meg
2026. július 10., péntek

A Maros Megyei Tanács nyilvános konzultációt hirdetett meg
Hirdetés
2026. július 10., péntek

Betört egy ablak a Ryanair egyik járatán, a kialakuló nyomáskülönbség részben kirántotta az ablak mellett ülő utast

Súlyos incidens történt péntek reggel a Ryanair Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán: a felszállást követően betört a repülőgép egyik ablaka, a kialakult helyzet miatt pedig megsérült egy utas.

Betört egy ablak a Ryanair egyik járatán, a kialakuló nyomáskülönbség részben kirántotta az ablak mellett ülő utast
Betört egy ablak a Ryanair egyik járatán, a kialakuló nyomáskülönbség részben kirántotta az ablak mellett ülő utast
2026. július 10., péntek

Betört egy ablak a Ryanair egyik járatán, a kialakuló nyomáskülönbség részben kirántotta az ablak mellett ülő utast
2026. július 10., péntek

Az év felére már megszerezte idei hiteligényének csaknem felét Románia

Románia az év első felében már biztosította az idei állami hiteligény 49 százalékát – közölte pénteken Facebook-bejegyzésében Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter.

Az év felére már megszerezte idei hiteligényének csaknem felét Románia
Az év felére már megszerezte idei hiteligényének csaknem felét Románia
2026. július 10., péntek

Az év felére már megszerezte idei hiteligényének csaknem felét Románia
2026. július 10., péntek

Tovább fogy és öregszik Románia lakossága: 2080-ra 15,6 millió alá csökkenhet a népesség

Románia lakónépessége 2080-ra 15,633 millió főre csökkenhet a 2025. január 1-jén nyilvántartott 19,043 millióról – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb népesség-előreszámításából.

Tovább fogy és öregszik Románia lakossága: 2080-ra 15,6 millió alá csökkenhet a népesség
Tovább fogy és öregszik Románia lakossága: 2080-ra 15,6 millió alá csökkenhet a népesség
2026. július 10., péntek

Tovább fogy és öregszik Románia lakossága: 2080-ra 15,6 millió alá csökkenhet a népesség
Hirdetés
2026. július 10., péntek

Szemétügy Marosvásárhelyen: egymásnak ellentmond a városháza és a prefektúra

Az utcán maradhat a szemét Marosvásárhelyen, miután a prefektúra megtámadta a közigazgatási bíróságon az önkormányzat szemétszolgáltatásra vonatkozó határozatát. A városmenedzser szerint egyelőre nincs gond.

Szemétügy Marosvásárhelyen: egymásnak ellentmond a városháza és a prefektúra
Szemétügy Marosvásárhelyen: egymásnak ellentmond a városháza és a prefektúra
2026. július 10., péntek

Szemétügy Marosvásárhelyen: egymásnak ellentmond a városháza és a prefektúra
2026. július 10., péntek

Továbbra is kevesebben születnek, mint amennyien meghalnak Romániában

Idén májusban is negatív volt a természetes szaporulat Romániában, a halálozások száma az 1,8-szorosa volt az élve születésekének – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

Továbbra is kevesebben születnek, mint amennyien meghalnak Romániában
Továbbra is kevesebben születnek, mint amennyien meghalnak Romániában
2026. július 10., péntek

Továbbra is kevesebben születnek, mint amennyien meghalnak Romániában
2026. július 10., péntek

Helikopter-csempészettel gyanúsítják, zárolták Raed Arafat vagyonát

Raed Arafat csütörtökön megerősítette, hogy a katonai ügyészek zárolták a vagyonát, beleértve a bankszámláit is, abban az ügyben, amelyben több személlyel együtt őt is csempészéssel gyanúsítják egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.

Helikopter-csempészettel gyanúsítják, zárolták Raed Arafat vagyonát
Helikopter-csempészettel gyanúsítják, zárolták Raed Arafat vagyonát
2026. július 10., péntek

Helikopter-csempészettel gyanúsítják, zárolták Raed Arafat vagyonát
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!