„Jóakarók” használják ki a magányos időseket

Sok a magányos idős ember Székelyföldön is. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Az egyedül élő idősek mellett egyre több „jóakaró” jelenik meg, aki kihasználja, kifosztja őket – figyelmeztet Csata Éva, a HIFA Egyesület elnöke, aki nyílt levélben fordult a külföldön élőkhöz, kérve, figyeljenek jobban oda itthon lévő szeretteikre.
Egyre több olyan magányos idős ember van, akiket kihasználnak a segítőkésznek mutatkozó szomszédok, idegenek – írja közösségi oldalán Csata Éva, a marosvásárhelyi HIFA Egyesület elnöke.
Nyílt levélben fordult a külföldön élőkhöz Csata Éva, arra kérve őket, hogy figyeljenek oda jobban itthon maradt idős szeretteikre. Mint a Székelyhonnak elmondta, az egyesület munkatársaival rendszeresen látogatnak magányos időseket, segítenek nekik bevásárolni, a háztartási munkában, kiváltják gyógyszereiket, így látják, hogyan telnek a mindennapjaik.
Szomszédok vagy idegenek ajánlják fel, hogy segítenek, és az idősek nem veszik észre, hogy kihasználják őket.”
Csata Éva elmondta, hogy volt olyan eset, amikor egy idegen beköltözött egy idős emberhez, hogy tudjon segíteni, ha kell, de olyannal is találkoztak, amikor rendszeresen jöttek segíteni, és közben eltűnt a házból ez-az, vagy kifizetetlenül maradtak a számlák.
így hiszékenyen elfogadnak minden segítséget, akkor is, ha az nem őszinte.
Csata Éva elmondta, hogy ők szokták a hozzátartozóknak jelezi, ha gondok vannak azoknál, akiket rendszeresen látogatnak, de ennél többet nem tehetnek. Ha nincs gyámja valakinek, akkor ő maga felel a tetteiért, és ő vagy hozzátartozója tehet feljelentést, ha kihasználják, meglopják.
A külföldön élő hozzátartozók főleg azzal próbálnak segíteni, hogy online kifizetik a számlákat, esetleg rendelnek egy meleg ebédet. Holott arra is szükség lenne – pláne ha azt tapasztalják, hogy hozzátartozójuk állapota romlik, feledékeny, zavart –, hogy jöjjenek haza és győződjenek meg arról, minden rendben van-e.
A HIFA Egyesület elnöke szerint a hozzátartozóknak az első jelnél lépniük kellene, hogy biztonságban tudhassák szeretteiket.
„Tudom, hogy el vagytok havazva. Nem futkorászhattok haza havonta. De ilyen esetben haza kell jönnötök, megtenni azokat a lépéseket, amelyek megvédik idős, hiszékeny, szeretetre éhes szüleiteket. Ez nem fog magától megoldódni.
– írja nyílt levelében Csata Éva, arra kérve a külföldön élő hozzátartozókat, hogy gond esetén ne dugják a fejüket a homokba.
Fagypont alá esett a hőmérséklet péntekre virradóan az Omu-csúcson, ahol csütörtökön fehérbe is borult a táj. Pedig még napokkal ezelőtt az elviselhetetlen kánikulára panaszkodtunk...
Halálra gázolt a vonat pénteken a medgyesi állomáson egy 70 éves férfit.
Súlyos incidens történt péntek reggel a Ryanair Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán: a felszállást követően betört a repülőgép egyik ablaka, a kialakult helyzet miatt pedig megsérült egy utas.
Románia az év első felében már biztosította az idei állami hiteligény 49 százalékát – közölte pénteken Facebook-bejegyzésében Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter.
Románia lakónépessége 2080-ra 15,633 millió főre csökkenhet a 2025. január 1-jén nyilvántartott 19,043 millióról – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb népesség-előreszámításából.
Az utcán maradhat a szemét Marosvásárhelyen, miután a prefektúra megtámadta a közigazgatási bíróságon az önkormányzat szemétszolgáltatásra vonatkozó határozatát. A városmenedzser szerint egyelőre nincs gond.
Idén májusban is negatív volt a természetes szaporulat Romániában, a halálozások száma az 1,8-szorosa volt az élve születésekének – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.
Raed Arafat csütörtökön megerősítette, hogy a katonai ügyészek zárolták a vagyonát, beleértve a bankszámláit is, abban az ügyben, amelyben több személlyel együtt őt is csempészéssel gyanúsítják egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.
szóljon hozzá!