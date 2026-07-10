Továbbra is kevesebben születnek, mint amennyien meghalnak Romániában

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Fotó: Gábos Albin
Idén májusban is negatív volt a természetes szaporulat Romániában, a halálozások száma az 1,8-szorosa volt az élve születésekének – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.
2026. július 10., 10:172026. július 10., 10:17
2026. július 10., 10:172026. július 10., 10:17
Az Agerpres által ismertetett adatok szerint 2026 ötödik hónapjában áprilishoz képest az élve születések száma 0,2 százalékkal (211-gyel) 10 444-re, a halálozások száma pedig 3 százalékkal (588-cal) 18 825-ra (9734 férfi és 9091 nő) csökkent.Az egyévesnél fiatalabb elhunytak száma 51 volt, tízzel kevesebb, mint az előző hónapban..
A statisztikák szerint az idei ötödik hónapban az összes halálozás 42,1 százalékát a 80 évesek és ennél idősebbek, 28,1 százalékát a 70-79 évesek, 16,1 százalékát a 60-69 évesek korosztályában regisztrálták.
A legkevesebb halálozás a 0-4 évesek (72), az 5-19 évesek (41) és a 20-29 évesek (65) korcsoportjában történt. Az élveszületések száma 1561-gyel, azaz 13 százalékkal volt kisebb, mint 2025 májusában.
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