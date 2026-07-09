Sietősen távoztak a strandolók, amikor jött a homokvihar a román tengerparton – videóval

Homokvihar alakult ki szerdán Eforie tengerparti strandjain, a vízimentők beszámolói szerint a szél nagy erővel fújt a tenger felől. Videót is közzétettek az esetről.

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„Homokvihar Eforie strandjain! Erősen kezdett fújni a szél a tenger felől a szárazföld irányába, ami veszélyes helyzeteket idézhet elő” – közölték szerdán Eforie Nord vízimentői a Facebook-oldalukon, olyan felvételt is megosztva, amelyen látható, ahogy a turisták sietve elhagyják a strandot.

A vízimentők arra kérik a turistákat, hogy ilyenkor ne menjenek be a tengerbe matracokkal, úszógumikkal vagy más felfújható tárgyakkal.

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„Ha elveszítenek egy felfújható tárgyat a vízben, ne induljanak utána. Az áramlatok és a hullámok veszélybe sodorhatnak. Folyamatosan felügyeljék a gyermekeket, és tartsák be a vízimentők utasításait” – tették hozzá a vízimentők.

A tengerparti térségre egyébként szerdán éjjelig sárga figyelmeztetés volt érvényben erősödő szél és viharos széllökések miatt.