Sepsiszentgyörgy közelében rengett a föld éjszaka

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– számol be az Agerpres. Július eleje óta ez már a nyolcadik földrengés Romániában, ezek erőssége a Richter-skála szerint 2 és 3,4 között váltakozott.

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Az idei év eddigi legerősebb földmozgását szintén Vrancea megyében jegyezték: a 4,5-ös erősségű rengés február 26-án történt.