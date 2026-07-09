Sepsiszentgyörgy közelében rengett a föld éjszaka

Képünk illusztráció
Fotó: 123RF
A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt csütörtökre virradóan, 1 óra 30 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A szeizmikus mozgás 124,5 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 37 kilométerre volt Focșani-tól, 57 kilométerre Buzăutól,
– számol be az Agerpres. Július eleje óta ez már a nyolcadik földrengés Romániában, ezek erőssége a Richter-skála szerint 2 és 3,4 között váltakozott.
Az idei év eddigi legerősebb földmozgását szintén Vrancea megyében jegyezték: a 4,5-ös erősségű rengés február 26-án történt.
Elszabadult lovakat fotóztak csütörtök reggel Csíkszeredában. A haszonállatok több helyszínen is végigvágtáztak, többek között a Dedeman barkácsáruházzal szembeni zöldövezeten, valamint a Szent Kereszt Plébániatemplom környékén.
Néhány gyakorlati tanácsot tett közzé a kisgyermekes családok számára a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szerdán, amelyeket a nyári időszakban ajánlott betartani.
Egy bank helyiségében gyulladhatott ki egy bankautomata Marosvásárhelyen szerda késő este. A helyszínre a helyi tűzoltóság hatolt be, kiszellőztették a füsttel telítődött teret, a tűzet eloltották.
Csütörtökön újabb lottósorsolást tartanak, a Román Lottótársaság kiközölte a kategóriánként július 9-ére felhalmozott összegeket. A sorsolás este fél héttől kezdődik.
Nicușor Dan államfő szerdán kijelentette, hogy parlamenti többség hiányában jelenleg Sorin Grindeanu és Siegfried Mureșan sem tudna kormányt alakítani.
Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a havi bontásra készülő jelentései közül a májusit. Az idei tavasz utolsó hónapjában sokkal több volt a hidegrekord, mint a meleg.
A bukaresti törvényszék szerdán helyt adott a Bolojan-ellenes csoport újabb keresetének, és felfüggesztette a Nemzeti Liberális Párt (PNL) június 21-i rendkívüli kongresszusán elfogadott határozatok végrehajtását.
Többszöri éjszakai medveűzés után szombaton kilőttek a Kézdialmás községhez tartozó Csomortánban egy faluba bejáró medvét – de ez csak egy a sok közül.
A Román Nemzeti Bank (BNR) szerint júniusban enyhén csökkent az éves inflációs ráta, az idei harmadik negyedévben pedig jelentősebb mérséklődés várható.
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy menesztette tisztségéből Alexandra Zarát, az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság (ANPDPD) elnökét.
szóljon hozzá!