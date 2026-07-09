Bankautomata gyúlt ki Marosvásárhelyen

2026. július 08., szerda

Megvan a havi bontás: hidegrekord dőlt meg májusban Csíkszeredában

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a havi bontásra készülő jelentései közül a májusit. Az idei tavasz utolsó hónapjában sokkal több volt a hidegrekord, mint a meleg.