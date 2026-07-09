Bankautomata gyúlt ki Marosvásárhelyen

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Fotó: Orbán Orsolya
Egy bank helyiségében gyulladhatott ki egy bankautomata Marosvásárhelyen szerda késő este. A helyszínre a helyi tűzoltóság hatolt be, kiszellőztették a füsttel telítődött teret, a tűzet eloltották.
A marosvásárhelyi tűzoltóságot egy bankautomatánál keletkezett tűzhöz riasztották szerda késő este a Decebal utcába. A helyszínre két tűzoltóautót vezényeltek ki.
A tűzoltók behatoltak a bank helyiségébe, hogy kiszellőztessék a mintegy 50–60 négyzetméteres, füsttel telítődött teret. A tüzet sikerült eloltani – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.
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