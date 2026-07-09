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Bankautomata gyúlt ki Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Egy bank helyiségében gyulladhatott ki egy bankautomata Marosvásárhelyen szerda késő este. A helyszínre a helyi tűzoltóság hatolt be, kiszellőztették a füsttel telítődött teret, a tűzet eloltották.

Székelyhon

2026. július 09., 08:242026. július 09., 08:24

A marosvásárhelyi tűzoltóságot egy bankautomatánál keletkezett tűzhöz riasztották szerda késő este a Decebal utcába. A helyszínre két tűzoltóautót vezényeltek ki.

A tűzoltók behatoltak a bank helyiségébe, hogy kiszellőztessék a mintegy 50–60 négyzetméteres, füsttel telítődött teret. A tüzet sikerült eloltani – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.

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Marosszék Marosvásárhely
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