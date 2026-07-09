Vízbe fulladt Apold község polgármestere, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka

Fotó: Haáz Vince
Egy tóba esett emberhez riasztották szerda éjjel a segesvári tűzoltókat Segesd és Apold között – tájékoztatott a Maros megyei katasztrófavédelem. Mint kiderült, az áldozat Gabriel Mureșan, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka, Apold község polgármestere volt.
2026. július 09., 09:072026. július 09., 09:07
2026. július 09., 09:132026. július 09., 09:13
A hatósági közlemény szerint a vízbe zuhant ember testét sikerült kiemelni a tóból szerda éjszaka, miután a helyszínre tűzoltóautót, felfújható csónakot és rohammentő-kocsit (SMURD) is vezényeltek, később pedig a Maros megyei hegyimentők egysége is bekapcsolódott a mentésbe.
és miután sikerült visszaállítani az életfunkcióit, a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállították. A baleset körülményeit vizsgálják – áll a közleményben.
A közösségi médiában megjelent hírek szerint az áldozat Apold község polgármestere, Gabriel Mureșan, aki életét vesztette. Az elöljáró halálhírét a község hivatalos oldalán is megerősítették. A 44 évesen elhunyt férfi
A Kolozsvári CFR-vel három román bajnoki címet, három Román Kupát és három Szuperkupát nyert, 2017-ben vonult vissza az aktív labdarúgástól. Ezt követően visszatért szülőfalujába, Apoldra, ahol polgármester lett, és jelenleg második mandátumát töltötte a település élén.
Kidőlt fák miatt riasztották a Maros megyei tűzoltókat szerda délután: Szászrégenben egy tömbházra dőlt fenyőfa, Marosvásárhelyen személyautókra esett faágak miatt kellett közbelépniük.
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