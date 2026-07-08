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A jó példa ragadós: Sepsiszentgyörgy után Maros megyei település is csatlakozik gondosóra-programhoz

• Fotó: Dénes Botond/Kézdivásárhely Önkormányzata

Fotó: Dénes Botond/Kézdivásárhely Önkormányzata

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Csatlakozik a Sepsiszentgyörgyről indult gondosóra-programhoz Vámosgálfalva, így a község idős lakói baj esetén gyorsabban és hatékonyabban kérhetnek segítséget. Az önkormányzat a költségek egy részét is átvállalja.

Simon Virág

2026. július 08., 12:492026. július 08., 12:49

Mondjuk ki: több olyan jó ötlet is Sepsiszentgyörgyről indult az elmúlt évek folyamán, ami végigvonult Székelyföldön; elég többek között a lábbusz-programra, vagy a friss gondosóra-programra gondolni. A Diakónia Keresztyén Alapítvány több mint egy éve indította el Sepsiszentgyörgyön a gondosóra-programot, amelynek részeként

SOS-gombbal, helymeghatározóval és esésérzékelővel ellátott órát biztosítanak idős személyeknek.

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Az eszköz jelzi, ha valaki bajba kerül: elsőként a diszpécserszolgálathoz fut be a jelzés, ahol ellenőrzik, hogy valóban gond van-e, és szükség esetén értesítik a mentőszolgálatot, valamint a hozzátartozókat. Sepsiszentgyörgyön a program költségeinek nagy részét átvállalta az önkormányzat, így az időseknek csak havi harminc lejjel kell hozzájárulniuk a szolgáltatáshoz.

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Távol a család, de közel a segítség: egyre többen kérik a gondosórát

Terjed a Gondosóra-program: Sepsiszentgyörgy után más településekre is igénylik, miközben a szolgáltatást egyre több idős és pszichés problémával küzdő ember veszi igénybe. A készülék nem csak vészhelyzetben segít.

A Maros megyei, Dicsőszentmárton szomszédságában található Vámosgálfalva is csatlakozik a Gondosóra-programhoz. Balog Elemér polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy hosszas mérlegelés után a helyi tanács beleegyezését kérték, és elindítják a programot. Mint kifejtette, Szentgyörgyi Anna alpolgármesterrel olyan lehetőségeket kerestek, amelyekkel

segíteni tudnak az idős, egyedül élő, mozgáskorlátozott személyeknek,

és így találtak rá erre a szolgáltatásra. A községben – Vámosgálfalván, Szőkefalván, Küküllőpócsfalván és Erdőalján – 3500-an élnek, közülük sokan 65 évnél idősebbek.

Egy gombnyomással lehet segítséget kérni • Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat Galéria

Egy gombnyomással lehet segítséget kérni

Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Lehet jelentkezni

A polgármester elmondta, hogy felmérést készítettek arról, kinek lenne valóban szüksége a szolgáltatásra a községben. Első körben úgy látták, hogy legalább 25 olyan idős van, aki egyedül él, betegségekkel küszködik, és

fontos lenne számára, hogy rosszullét vagy egyéb probléma esetén azonnal segítséget tudjon kérni.

Az önkormányzat közösségi oldalán közzé is tették a csatlakozási feltételeket: kizárólag 65 évnél idősebb személyek kérhetik a készüléket.

A szolgáltatás havonta száz lejbe kerül, ebből hetven lejt átvállal az önkormányzat,

az érintetteknek pedig harminc lejt kell majd fizetniük.

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