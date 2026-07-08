Csatlakozik a Sepsiszentgyörgyről indult gondosóra-programhoz Vámosgálfalva, így a község idős lakói baj esetén gyorsabban és hatékonyabban kérhetnek segítséget. Az önkormányzat a költségek egy részét is átvállalja.

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Mondjuk ki: több olyan jó ötlet is Sepsiszentgyörgyről indult az elmúlt évek folyamán, ami végigvonult Székelyföldön; elég többek között a lábbusz-programra, vagy a friss gondosóra-programra gondolni. A Diakónia Keresztyén Alapítvány több mint egy éve indította el Sepsiszentgyörgyön a gondosóra-programot, amelynek részeként

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Az eszköz jelzi, ha valaki bajba kerül: elsőként a diszpécserszolgálathoz fut be a jelzés, ahol ellenőrzik, hogy valóban gond van-e, és szükség esetén értesítik a mentőszolgálatot, valamint a hozzátartozókat. Sepsiszentgyörgyön a program költségeinek nagy részét átvállalta az önkormányzat, így az időseknek csak havi harminc lejjel kell hozzájárulniuk a szolgáltatáshoz.

korábban írtuk Távol a család, de közel a segítség: egyre többen kérik a gondosórát Terjed a Gondosóra-program: Sepsiszentgyörgy után más településekre is igénylik, miközben a szolgáltatást egyre több idős és pszichés problémával küzdő ember veszi igénybe. A készülék nem csak vészhelyzetben segít.

A Maros megyei, Dicsőszentmárton szomszédságában található Vámosgálfalva is csatlakozik a Gondosóra-programhoz. Balog Elemér polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy hosszas mérlegelés után a helyi tanács beleegyezését kérték, és elindítják a programot. Mint kifejtette, Szentgyörgyi Anna alpolgármesterrel olyan lehetőségeket kerestek, amelyekkel