Fotó: Dénes Botond/Kézdivásárhely Önkormányzata
Csatlakozik a Sepsiszentgyörgyről indult gondosóra-programhoz Vámosgálfalva, így a község idős lakói baj esetén gyorsabban és hatékonyabban kérhetnek segítséget. Az önkormányzat a költségek egy részét is átvállalja.
Mondjuk ki: több olyan jó ötlet is Sepsiszentgyörgyről indult az elmúlt évek folyamán, ami végigvonult Székelyföldön; elég többek között a lábbusz-programra, vagy a friss gondosóra-programra gondolni. A Diakónia Keresztyén Alapítvány több mint egy éve indította el Sepsiszentgyörgyön a gondosóra-programot, amelynek részeként
Az eszköz jelzi, ha valaki bajba kerül: elsőként a diszpécserszolgálathoz fut be a jelzés, ahol ellenőrzik, hogy valóban gond van-e, és szükség esetén értesítik a mentőszolgálatot, valamint a hozzátartozókat. Sepsiszentgyörgyön a program költségeinek nagy részét átvállalta az önkormányzat, így az időseknek csak havi harminc lejjel kell hozzájárulniuk a szolgáltatáshoz.
Terjed a Gondosóra-program: Sepsiszentgyörgy után más településekre is igénylik, miközben a szolgáltatást egyre több idős és pszichés problémával küzdő ember veszi igénybe. A készülék nem csak vészhelyzetben segít.
A Maros megyei, Dicsőszentmárton szomszédságában található Vámosgálfalva is csatlakozik a Gondosóra-programhoz. Balog Elemér polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy hosszas mérlegelés után a helyi tanács beleegyezését kérték, és elindítják a programot. Mint kifejtette, Szentgyörgyi Anna alpolgármesterrel olyan lehetőségeket kerestek, amelyekkel
és így találtak rá erre a szolgáltatásra. A községben – Vámosgálfalván, Szőkefalván, Küküllőpócsfalván és Erdőalján – 3500-an élnek, közülük sokan 65 évnél idősebbek.
Egy gombnyomással lehet segítséget kérni
Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat
A polgármester elmondta, hogy felmérést készítettek arról, kinek lenne valóban szüksége a szolgáltatásra a községben. Első körben úgy látták, hogy legalább 25 olyan idős van, aki egyedül él, betegségekkel küszködik, és
Az önkormányzat közösségi oldalán közzé is tették a csatlakozási feltételeket: kizárólag 65 évnél idősebb személyek kérhetik a készüléket.
az érintetteknek pedig harminc lejt kell majd fizetniük.
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