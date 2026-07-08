Sikeresen visszaültették egy 33 éves Maros megyei férfi amputált jobb kezét a marosvásárhelyi sürgősségi kórházban. A nyolcórás műtétet egy több szakterületet képviselő orvoscsoport végezte el, a beteg állapota stabil.

Székelyhon 2026. július 08., 08:592026. július 08., 08:59

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház tájékoztatása szerint a műtétet július 3-án végezték el, miután a férfi egy otthoni balesetben,

körfűrész használata közben, csukló magasságában teljesen elveszítette jobb kezét.

A körülbelül nyolc órán át tartó műtétet Georgeta Cif plasztikai sebész és rekonstrukciós mikrosebész főorvos, Horváth Zsuzsanna aneszteziológus főorvos, Marian Ștefana ortopéd-traumatológus főorvos, Alina Cehan és Iasmina Șanta plasztikai sebészeti és rekonstrukciós mikrosebészeti rezidens orvosok végezték. A beavatkozás sikeres volt, az amputált kezet visszaültették. Hirdetés A műtét után a beteget az intenzív osztályon figyelték meg, majd hétfőn átszállították a plasztikai sebészeti és rekonstrukciós mikrosebészeti részlegre. A kórház közlése szerint

a férfi állapota stabil,