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Pár órán múlt a férfi levágott kezének megmentése

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Sikeresen visszaültették egy 33 éves Maros megyei férfi amputált jobb kezét a marosvásárhelyi sürgősségi kórházban. A nyolcórás műtétet egy több szakterületet képviselő orvoscsoport végezte el, a beteg állapota stabil.

Székelyhon

2026. július 08., 08:592026. július 08., 08:59

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház tájékoztatása szerint a műtétet július 3-án végezték el, miután a férfi egy otthoni balesetben,

körfűrész használata közben, csukló magasságában teljesen elveszítette jobb kezét.

A körülbelül nyolc órán át tartó műtétet Georgeta Cif plasztikai sebész és rekonstrukciós mikrosebész főorvos, Horváth Zsuzsanna aneszteziológus főorvos, Marian Ștefana ortopéd-traumatológus főorvos, Alina Cehan és Iasmina Șanta plasztikai sebészeti és rekonstrukciós mikrosebészeti rezidens orvosok végezték.

A beavatkozás sikeres volt, az amputált kezet visszaültették.

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A műtét után a beteget az intenzív osztályon figyelték meg, majd hétfőn átszállították a plasztikai sebészeti és rekonstrukciós mikrosebészeti részlegre. A kórház közlése szerint

a férfi állapota stabil,

a visszaültetett végtag állapota pedig kedvezően alakul.

Az orvosok kiemelték, hogy a sikerhez nagyban hozzájárult, hogy a sérültet rövid időn belül kórházba szállították, és az amputált kezet megfelelő körülmények között őrizték meg. A baleset és a műtét kezdete között legfeljebb két óra telt el – olvasható a kórház közleményében.

Marosszék
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