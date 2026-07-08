Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Sikeresen visszaültették egy 33 éves Maros megyei férfi amputált jobb kezét a marosvásárhelyi sürgősségi kórházban. A nyolcórás műtétet egy több szakterületet képviselő orvoscsoport végezte el, a beteg állapota stabil.
A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház tájékoztatása szerint a műtétet július 3-án végezték el, miután a férfi egy otthoni balesetben,
A körülbelül nyolc órán át tartó műtétet Georgeta Cif plasztikai sebész és rekonstrukciós mikrosebész főorvos, Horváth Zsuzsanna aneszteziológus főorvos, Marian Ștefana ortopéd-traumatológus főorvos, Alina Cehan és Iasmina Șanta plasztikai sebészeti és rekonstrukciós mikrosebészeti rezidens orvosok végezték.
A beavatkozás sikeres volt, az amputált kezet visszaültették.
A műtét után a beteget az intenzív osztályon figyelték meg, majd hétfőn átszállították a plasztikai sebészeti és rekonstrukciós mikrosebészeti részlegre. A kórház közlése szerint
a visszaültetett végtag állapota pedig kedvezően alakul.
Az orvosok kiemelték, hogy a sikerhez nagyban hozzájárult, hogy a sérültet rövid időn belül kórházba szállították, és az amputált kezet megfelelő körülmények között őrizték meg. A baleset és a műtét kezdete között legfeljebb két óra telt el – olvasható a kórház közleményében.
Hálózati karbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz szerdán 8.30 és 16.30 között Marosvásárhely több utcájában.
Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válik a biztonsági ellenőrzés – tájékoztatta utasait a légikikötő.
A közlekedésre is veszélyes fákat vágnak ki a 15-ös országút Marosvécs községhez tartozó szakaszán, így több napig útlezárásokra kell számítani a helyszínen reggel nyolc és délután négy óra között – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Rendőrségi nyomozás indult, miután vasárnap este egy Marosvásárhelyről Besztercére tartó mentőhelikoptert lézersugarakkal világítottak meg, veszélybe sodorva a pilóták életét.
Iratok nélkül érkeztek Maros megyébe azok a gondozottak, akik korábban Bihar megyei szociális intézményekben éltek. A szakigazgatóság szakemberei próbálják kideríteni, hogy honnan származnak és milyen betegségeik vannak.
Több mint 220 közlekedési bírságot szabtak ki a Maros megyei rendőrök vasárnap a 15-ös országúton tartott ellenőrzés során. A legtöbb szabálysértés ezúttal is gyorshajtás volt, egy sofőrt pedig 122 kilométer/órás sebességgel mértek lakott területen.
Súlyos kvadbalesethez riasztották vasárnap délután a mentőegységeket a Kelemen-havasokba.
Óriási hasadás keletkezett az A10-es sztráda Szászsebes és Torda közötti szakaszán, a sofőröket óvatosságra intik.
Tűz ütött ki vasárnap délután egy teherautóban a Nyárádselye és Nyárádmagyarós közötti útszakaszon. A forgalom a helyszínen váltakozó irányban, egy sávon haladt.
Kigyúlt egy családi ház és egy melléképület a Maros megyei Göcsön. Hivatásos és önkéntes túzoltók is dolgoznak az oltáson.
szóljon hozzá!