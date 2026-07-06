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Lézersugarakkal vakították meg a mentőhelikopter pilótáit

Nem játék. Elvakítja a pilótákat a lézersugár • Fotó: Pinti Attila

Nem játék. Elvakítja a pilótákat a lézersugár

Fotó: Pinti Attila

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Rendőrségi nyomozás indult, miután vasárnap este egy Marosvásárhelyről Besztercére tartó mentőhelikoptert lézersugarakkal világítottak meg, veszélybe sodorva a pilóták életét.

Simon Virág

2026. július 06., 18:432026. július 06., 18:43

2026. július 06., 18:532026. július 06., 18:53

A SMURD marosvásárhelyi bázisának helikopterpilótái vasárnap este a Beszterce megyei klinikai kórház heliportjára tartottak, hogy átvegyenek egy beteget, amikor a lesszállás során a helikopterre ismeretlen tettes vagy tettesek lézersugarakat irányítottak.

Camelia Strungari, a Beszterce Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház szóvivője a sajtónak elmondta, hogy a helikopter azért érkezett este tíz órakor az intézményükhöz, hogy Marosvásárhelyre szállítson egy pácienst.

Amikor a leszálló helikoptert lézerrel világították meg, akkor a pilóták a 112-n jelentették az esetet, kérve a rendőrséget, hogy azonosítsák a tettest, tetteseket.

Veszélyben a pilóták és a beteg is

Sergiu Crețiu felügyelő, a heliport vezetője hangsúlyozta: Az első látásra ártalmatlannak tűnő tett óriási kockázatot jelent, veszélybe sodorja a mentőszemélyzet és a beteg életét. A lézerfény használata - különösen a leszállás végső szakaszában - elvonja a pilóta figyelmét a fedélzeti műszerek jelzéseiről, megzavarja a tájékozódását.

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„A leszállás utolsó szakasza a küldetés legkritikusabb pillanata, mivel a pilóta kis magasságban rendkívüli pontosságot igénylő manővereket hajt végre. Ilyenkor néhány másodpercnyi figyelemkiesés vagy látásromlás is végzetes lehet. Ilyen helyzetben a parancsnok megszakíthatja a leszállást, és más leszállóhelyet választhat, ami értékes időveszteséget jelent a kritikus állapotú beteg számára.”

Miért veszélyes a lézerfény?

A szakember kiemelte, noha a földről a lézersugár csak egy apró pontnak látszik, a távolság miatt a fénynyaláb kiszélesedik. Amikor eléri a helikopter szélvédőjét, az apró karcolásokon szétszóródik, és az egész pilótafülkét vakító fényköddel tölti meg. A pilóta ilyenkor szinte semmit sem lát a külvilágból.

Leszállás közben a SMURD pilótái kizárólag a földi tájékozódási pontokra (épületek, nagyfeszültségű vezetékek, fák) támaszkodnak.

Az átmeneti elvakulás a repülés legveszélyesebb pillanatában fosztja meg őket a térbeli tájékozódás lehetőségétől.

Ugyanakkor az éjszakai bevetéseken a pilóták szeme alkalmazkodik a sötétséghez. Egy erős lézerfény átmeneti vakságot okozhat, amely néhány másodperctől akár percekig is eltarthat. A lézersugarak akár a retina sérülését is okozhatják.

Marosszék Egészségügy
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