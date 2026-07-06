Ilyen a következő évtized iránya – elkészült Hargita megye új területrendezési terve

Fotó: Borbély Fanni
Meglehetősen hosszas előkészítés után elfogadták Hargita megye új területrendezési tervét, amely új fejlesztési irányokat vetít előre a megyében. A terv tíz évre szól. A dokumentum a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektet.
Hargita megye új területrendezési tervét (PATJ) áprilisban fogadta el Hargita Megye Tanácsa. Az új dokumentum a kilencvenes évek végén elfogadott terv helyébe lép, amelynek felülvizsgálatát már 2010-ben elindították, de a hosszan elhúzódó jóváhagyási folyamat miatt végül az egész tervet újra kellett készíteni.
A megyei területrendezési terv a következő tíz év fejlesztési irányait szabja meg – mondta Fülöp Otilia megyei főépítész. Hozzátette, a stratégia meghatározza, milyen közlekedési, közmű-, gazdasági, környezetvédelmi és településfejlesztési beruházások kapjanak fókuszt Hargita megyében, miközben iránymutatást ad a települések rendezési tervei számára is.
Fotó: Pinti Attila
A dokumentum a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Hargita megye egyik legnagyobb hátránya, hogy
A terv szerint ezért az elkövetkező években kiemelt cél a megye jobb bekapcsolása az országos és európai közlekedési hálózatba. Ennek részeként számolnak az A8-as autópályával, amely Gyergyóditró és Gyergyószárhegy térségét érintené, ugyanakkor a megyét kiszolgáló gyorsforgalmi utak kialakításával is.
Fotó: Pinti Attila
Továbbá a következő évtized stratégiai céljai között szerepel még Csíkszereda körgyűrűjének megépítése, valamint Székelyudvarhely és Tusnádfürdő elkerülő útjának kijelölése, emellett új összekötő utak és alternatív közlekedési folyosók is helyet kaptak a tervben. Mindezek mellett
A legutóbbi, 2021-es népszámlálási adatok szerint a megye lakosságszáma folyamatos csökkenést mutat a negatív természetes szaporulatnak és a migrációnak köszönhetően.
Fotó: Borbély Fanni
Ráadásul a jövőbeli demográfiai előrevetítések a 2040-ig tartó időszakra jelentős népességvesztést jeleznek főként a városokban, amennyiben nem történik beavatkozás. Kivételt képeznek a városkörnyéki települések, mint például Csíkpálfalva vagy Csíkszentmihály. Az általános rendezési terv éppen ezért a funkcionális városi térségek (Zone Urbane Funcționale – ZUF), illetve metropoliszövezetek megerősítését szorgalmazza. A hálózatosodás lehetővé teszi, hogy a városok és a környező vidéki települések közösen menedzseljék a közlekedést, a hulladékgazdálkodást és a gazdaságfejlesztést, ezáltal csökkentve az egy főre jutó infrastrukturális költségeket.
A területrendezési terv szerint Hargita megye gazdaságának hosszú távú fejlődése már nem alapozhat kizárólag a mezőgazdaságra, az erdőgazdálkodásra és a fafeldolgozásra. Bár ezek továbbra is meghatározó ágazatok maradnak, hanem nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szolgáltatásoknak, a modern vállalkozásoknak és mindenekelőtt a turizmusnak.
Fotó: Visit Harghita
A stratégia kiemelten kezeli Borszéket, Tusnádfürdőt, Parajdot és Maroshévízt, ugyanakkor a Hargitafürdőhöz, a Madarasi-Hargitához, Csíksomlyóhoz és a Gyimesekhez hasonló turisztikai térségek fejlesztésével is számol.
Fotó: Visit Harghita
A dokumentumban arra is kitértek, hogy Hargita megye településeinek jelentős része elavult általános rendezési tervvel (PUG) rendelkezik. A 67 közigazgatási egységből mindössze húsznak van az elmúlt tíz évben jóváhagyott PUG-ja, ami az összes település alig harminc százaléka. Ez komoly problémát jelent, mert az elavult urbanisztikai tervek sok helyen akadályozzák a beruházásokat és a hosszú távú fejlesztéseket.
Tavaly országos szinten 40 ezer hektárral nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában az előző évhez képest, és elérte a 8,214 millió hektárt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adataiból.
Észak-Amerika legmagasabb csúcsát, a Denalit mászta meg idén nyáron Toásó István és Pakot Ferenc. A két székely hegymászó szerint azonban a siker nem a csúcson rejlik, hanem felkészülésben, a jó döntésekben és az egymásba vetett bizalomban.
A közlekedésbiztonság növelése érdekében a mai napon összehangolt közúti ellenőrzést tartanak a 15-ös országúton. A Kolozs, Maros, Hargita, Neamț és Bákó megyei rendőrök közösen ellenőrzik a teljes útszakaszt.
Az elmúlt 24 órában 15 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 17 személynek nyújtottak segítséget; két személy életét már nem tudták megmenteni – tájékoztatott vasárnap a Facebook-oldalán a Salvamont.
Nicușor Dan államfő július 7-én és 8-án részt vesz az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) állam- és kormányfőinek ankarai csúcstalálkozóján – közölte szombaton az elnöki hivatal.
Büntetőeljárás indult egy 18 éves gyergyószárhegyi fiatal ellen, akit ittas vezetésen értek tetten, ráadásul jogosítvánnyal sem rendelkezett.
Büntetőeljárás indult egy 21 éves csíkmadarasi nő ellen, akit ittas vezetésen értek tetten a Hargita megyei rendőrök.
Egy 56 éves Neamț megyei férfi vezette azt az autót, amely szombaton hajnalban borult fel a 13B jelzésű országúton, Gyergyóalfalu közelében. Mint kiderült, alkoholt fogyasztott mielőtt a kormány mögé ült.
Románia a nettó kedvezményezett tagállamok közé tartozik az Európai Unióban: miközben mintegy 30 milliárd euróval járult hozzá a közös költségvetéshez, az EU-s alapokból több mint 100 milliárd euró támogatást hívott le.
Kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatban végeztek házkutatást Brassóban a rendőrök, amikor a gyanúsítottak az ablakon kidobálva próbáltak megszabadulni a terhelő bizonyítékoktól.
szóljon hozzá!