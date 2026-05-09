Sok hasznos funkciója van, egyszerűen kezelhető, biztonságot ad – csak előnyei vannak a viselésének

Terjed a Gondosóra-program: Sepsiszentgyörgy után más településekre is igénylik, miközben a szolgáltatást egyre több idős és pszichés problémával küzdő ember veszi igénybe. A készülék nem csak vészhelyzetben segít.

Bodor Tünde 2026. május 09., 12:062026. május 09., 12:06

A Diakónia Keresztény Alapítvány által indított Gondosóra-program közel egy éve működik Sepsiszentgyörgyön, ahol állandó diszpécserszolgálatot tartanak fenn. A terjeszkedése folyamatos: idén nemcsak a Sepsi metropoliszövezet falvaiban, Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában, hanem távolabb, Gyergyószentmiklóson, Kolozsváron, sőt Szatmárnémeti vidékén, a Partiumban is várható, hogy az idősek hozzáférhetnek a gondosórákhoz. Hirdetés „Még ezután szavaznak az érintett helységek költségvetéseiről, így csak azt követően tudják majd kiírni a közbeszerzést erre a szociális szolgáltatásra” – magyarázta Makkai Péter, a Diakónia Alapítvány sepsiszentgyörgyi igazgatója. A programot ő kezdeményezte, amely révén önkormányzati támogatással havi 30 lejért viselhetik az okos készüléket az idősek, miközben a költségek nagyobb részét, a 70 lejt az önkormányzatok biztosítják. Nem csak vészhelyzetben A gondosóra hasznos készülék, mert könnyen kezelhető, SOS-gombbal, helymeghatározó funkcióval rendelkezik, és azt is jelzi, ha valaki elesett. Hordható nyakban, medálként, kulcstartóként vagy karkötőként is. Ebből fakadóan viszonylag sokszor,

akár naponta hússzor is előfordulhat téves riasztás

– tudtuk meg Tóth Lászlótól, a Gondosóra-program irodavezetőjétől. Ha egy aktívabb személy hirtelen lehajol, az óra esést észlelhet, ilyenkor a diszpécser visszatelefonál. Ha eléri a felhasználót, azonnal tisztázni lehet a tévedést. Vannak azonban olyan véletlen hívások is, amikor nem érik el a készülék viselőjét, például mert nem hallja a csengetést sem az okosórán, sem a mobilszámon.

Ha húsz hívás téves is, néha életmentő lehet a készülék Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Ilyenkor az ügyeletesek a megjelölt hozzátartozót, gondozót vagy szomszédot hívják, és ha őt sem érik el, kiküldik a mentőt. Előfordult, hogy egy hallássérült idős emberre rátörték az ajtót, majd kiderült, hogy nincs baja, csak nem hallotta a hívást, mert kivette a hallókészüléket a füléből.

Van, aki torokfájás miatt telefonál, más csak ürügyet keres arra, hogy váltson két szót valakivel,

megint más pedig arra kéri a diszpécsereket, beszéljenek helyette egy szakorvossal, akivel nem mer románul kommunikálni. Sokan kérik a szolgálatostól azt is, hogy emlékeztesse őket: töltőbe kell tenni az okoseszközt, ugyanis annak lemerülését is látják a központban. Valódi riasztások is bőven akadnak Bőven vannak valódi egészségügyi vészhelyzetek és indokolt hívások is. Időjárás-változáskor több a rosszullét, ilyenkor mentőt küldenek a diszpécserek, de arra is volt példa, hogy valaki bántalmazás miatt riasztotta a szolgálatot, vagy egy demenciával küzdő személyt kellett megkeresni. A mentősöket már előre felkészítik arra, hogy mire számíthatnak, milyen betegség-előzményei vannak az illetőnek, és milyen gyógyszereket szed, így ők is hatékonyabban közbeléphetnek.

A legtöbb idős felelősen viseli az órát, nagy értéknek tartja azt, odafigyel a használatára, és csak indokolt esetben használja”

– magyarázta Tóth László. „A szolgáltatás nagy biztonságot jelent a viselőknek és a családtagoknak, éppen ezért sok külföldön élő személy ajándékként biztosítja azt az itthon élő szülőjének. Mivel a Gondosóra-applikáció őket is riasztja egy-egy híváskor, ők is azonnal közbeléphetnek, felhívhatják a szülőket.

A felhasználók száma átlagosan havi tíz százalékkal nő, az emberek már egymásnak ajánlják a szolgáltatást”