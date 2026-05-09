Távol a család, de közel a segítség: egyre többen kérik a gondosórát

Sok hasznos funkciója van, egyszerűen kezelhető, biztonságot ad – csak előnyei vannak a viselésének

Sok hasznos funkciója van, egyszerűen kezelhető, biztonságot ad – csak előnyei vannak a viselésének

Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Terjed a Gondosóra-program: Sepsiszentgyörgy után más településekre is igénylik, miközben a szolgáltatást egyre több idős és pszichés problémával küzdő ember veszi igénybe. A készülék nem csak vészhelyzetben segít.

Bodor Tünde

2026. május 09., 12:062026. május 09., 12:06

A Diakónia Keresztény Alapítvány által indított Gondosóra-program közel egy éve működik Sepsiszentgyörgyön, ahol állandó diszpécserszolgálatot tartanak fenn. A terjeszkedése folyamatos: idén nemcsak a Sepsi metropoliszövezet falvaiban, Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában, hanem távolabb, Gyergyószentmiklóson, Kolozsváron, sőt Szatmárnémeti vidékén, a Partiumban is várható, hogy az idősek hozzáférhetnek a gondosórákhoz.

„Még ezután szavaznak az érintett helységek költségvetéseiről, így csak azt követően tudják majd kiírni a közbeszerzést erre a szociális szolgáltatásra” – magyarázta Makkai Péter, a Diakónia Alapítvány sepsiszentgyörgyi igazgatója. A programot ő kezdeményezte, amely révén önkormányzati támogatással havi 30 lejért viselhetik az okos készüléket az idősek, miközben a költségek nagyobb részét, a 70 lejt az önkormányzatok biztosítják.

Nem csak vészhelyzetben

A gondosóra hasznos készülék, mert könnyen kezelhető, SOS-gombbal, helymeghatározó funkcióval rendelkezik, és azt is jelzi, ha valaki elesett. Hordható nyakban, medálként, kulcstartóként vagy karkötőként is. Ebből fakadóan viszonylag sokszor,

akár naponta hússzor is előfordulhat téves riasztás

– tudtuk meg Tóth Lászlótól, a Gondosóra-program irodavezetőjétől.

Ha egy aktívabb személy hirtelen lehajol, az óra esést észlelhet, ilyenkor a diszpécser visszatelefonál. Ha eléri a felhasználót, azonnal tisztázni lehet a tévedést. Vannak azonban olyan véletlen hívások is, amikor nem érik el a készülék viselőjét, például mert nem hallja a csengetést sem az okosórán, sem a mobilszámon.

Ilyenkor az ügyeletesek a megjelölt hozzátartozót, gondozót vagy szomszédot hívják, és ha őt sem érik el, kiküldik a mentőt. Előfordult, hogy egy hallássérült idős emberre rátörték az ajtót, majd kiderült, hogy nincs baja, csak nem hallotta a hívást, mert kivette a hallókészüléket a füléből.

Van, aki torokfájás miatt telefonál, más csak ürügyet keres arra, hogy váltson két szót valakivel,

megint más pedig arra kéri a diszpécsereket, beszéljenek helyette egy szakorvossal, akivel nem mer románul kommunikálni. Sokan kérik a szolgálatostól azt is, hogy emlékeztesse őket: töltőbe kell tenni az okoseszközt, ugyanis annak lemerülését is látják a központban.

Valódi riasztások is bőven akadnak

Bőven vannak valódi egészségügyi vészhelyzetek és indokolt hívások is. Időjárás-változáskor több a rosszullét, ilyenkor mentőt küldenek a diszpécserek, de arra is volt példa, hogy valaki bántalmazás miatt riasztotta a szolgálatot, vagy egy demenciával küzdő személyt kellett megkeresni. A mentősöket már előre felkészítik arra, hogy mire számíthatnak, milyen betegség-előzményei vannak az illetőnek, és milyen gyógyszereket szed, így ők is hatékonyabban közbeléphetnek.

A legtöbb idős felelősen viseli az órát, nagy értéknek tartja azt, odafigyel a használatára, és csak indokolt esetben használja”

– magyarázta Tóth László. „A szolgáltatás nagy biztonságot jelent a viselőknek és a családtagoknak, éppen ezért sok külföldön élő személy ajándékként biztosítja azt az itthon élő szülőjének. Mivel a Gondosóra-applikáció őket is riasztja egy-egy híváskor, ők is azonnal közbeléphetnek, felhívhatják a szülőket.

A felhasználók száma átlagosan havi tíz százalékkal nő, az emberek már egymásnak ajánlják a szolgáltatást”

– tájékoztatott Tóth László.

Bár ők képviselik a túlnyomó többséget, nemcsak a 65 év fölötti korosztályból igénylik a gondosórát, több pszichés problémával küzdő fiatalabb is viseli. Háziorvosi ajánlásra epilepsziás betegeknek és fogyatékkal élőknek is támogatott formában biztosítják a készüléket.

Gondosóra: egy gombnyomás jelentheti a választóvonalat élet és halál között
Gondosóra: egy gombnyomás jelentheti a választóvonalat élet és halál között

Életmentő lehet a gondosóra, a vészhívást lehetővé tevő egyszerű készülék: nemcsak a törékeny egészségű időseknek, fogyatékkal élőknek jelent biztonságot, hanem megnyugvást kínál a hozzátartozóknak is. Az eszköz működését a Székelyhon is letesztelte.

A gondosóra biztonságot ad: Székelyföldön is terjed a segélyhívó szolgáltatás
A gondosóra biztonságot ad: Székelyföldön is terjed a segélyhívó szolgáltatás

Ünnepélyes keretek között adták át a 100. gondosórát a sepsiszentgyörgyi városházán. Az egyetlen gombnyomással segítséget kérő készülék az egyedül élő idősek és sérültek biztonságát, valamint a hozzátartozók nyugalmát szavatolja.

A rovat további cikkei

2026. május 09., szombat

Mintha legóznának: darabonként szállítják fel a futurisztikus kilátó elemeit a Bodoki-havasra

Sokan várják, hogy elkészüljön a Bodoki-tetőhöz közeli panorámakabin, de egyelőre nyoma sincs az építkezésnek. Mint megtudtuk, az elemeket már készíti a kivitelező, de idén nyáron még nem csodálhatjuk meg a tájat a háromszintes kilátóról.

2026. május 08., péntek

Munkába állítják a mesterséges intelligenciát a háromszéki polgármesteri hivataloknál

Jelentős támogatást nyert hivatalainak digitalizálására tizenkét háromszéki önkormányzat, közöttük két város: Kézdivásárhely és Barót. A polgármesteri hivatalok mobilalkalmazásokkal és mesterséges intelligenciával gyorsítják fel az ügyintézést.

Kézdivásárhely teljes területén elzárják a vizet vasárnap éjszaka

Vízkimaradás lesz Kézdivásárhely teljes területén vasárnap, ugyanis megsérült a város egyik fővezetéke – olvasható a Hydrokov tájékoztatásában.

2026. május 07., csütörtök

Nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolás diákokra

A kézdivásárhelyi diáknapozókat ért éles kritikák miatt különösen nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolásokra. Az idei évben a megyei tanács is a diákokra fókuszál, és igényre szabott programokkal nyújt támogatást, útmutatást a fiataloknak.

2026. május 07., csütörtök

Bocsos medve tartja félelemben a kommandóiakat

Rettegésben tartja a kommandóiakat egy anyamedve, amely egy ideje bejár a faluba elválasztás előtt álló bocsaival. A nagyvad a temetőben egy házaspárt ijesztett meg, majd egy gazdához tört be, elpusztított egy juhot, és egy fiatalra is majdnem rátámadt.

Rejtélyes módon fogy el a víz a szotyori vezetékekből

Évente visszatérő probléma, hogy a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyorban reggelente és esténként „hörögnek” a vízcsapok. A falubeliek felháborodása határtalan.

2026. május 06., szerda

Hivatásos személyi gondozókat toboroznak Háromszéken

Fogyatékkal élő felnőttek számára keresnek hivatásos személyi gondozókat Kovászna megyében. Az álláshirdetésre eddig mindössze egyetlen személy jelentkezett, pedig 15-20 gondozó alkalmazására is lehetőség lenne.

2026. május 05., kedd

Baleset miatt több órán keresztül állt a forgalom Berecknél – frissítve

Autóbaleset miatt teljes útzárat rendeltek el a 11-es országút Kézdivásárhely és Ónfalva (Onești) közötti szakaszán, Bereck kijáratánál.

2026. május 04., hétfő

Késsel kényszerítettek egy csoport gyereket, hogy pénzt adjanak nekik – a rendőrség elfogta a tetteseket

Egy súlyos eset árnyékolja be az amúgy a szokásoknál csendesebb és visszafogottabb Szent György Napok rendezvénysorozatát: két őrkői kamasz késsel kényszerített egy csoport gyereket arra, hogy pénzt adjanak nekik. A rendőrség elfogta a két kamaszt.

2026. május 03., vasárnap

Beolvad a művelődési központ a népiskolába, de a programok maradnak

A Művészeti Népiskola és a Kovászna Megyei Művelődési Központ összevonásával egy tető alá kerül a közművelődés és a művészeti oktatás. A vezetők szerint a szervezeti struktúra átalakul, de a jól ismert rendezvények és programok megmaradnak.

