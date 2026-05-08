Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben

Megkéselte osztálytársát egy 12 éves gyermek pénteken az Arad megyei Vinga község egyik iskolájában.
2026. május 08., 13:30
Marius Göndör Arad megyei főtanfelügyelő tájékoztatása szerint az eset az egyik szünetben történt.
A sérültet a rohammentő-szolgálat helikopterével vitték kórházba, állapota stabil.
A nyomozáshoz közel álló források szerint a gyermeket kéz- és háttájékon szúrták meg egy konyhakéssel.
A rendőrség nyomozást indított az ügyben, és az iskola vezetősége is vizsgálja az esetet – számolt be az Agerpres.
