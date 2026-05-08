Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben

Megkéselte osztálytársát egy 12 éves gyermek pénteken az Arad megyei Vinga község egyik iskolájában.

Marius Göndör Arad megyei főtanfelügyelő tájékoztatása szerint az eset az egyik szünetben történt.

A két ötödikes gyermek összeszólalkozott, majd egyikük egy késsel megszúrta a másikat.

A sérültet a rohammentő-szolgálat helikopterével vitték kórházba, állapota stabil.

Hirdetés

A nyomozáshoz közel álló források szerint a gyermeket kéz- és háttájékon szúrták meg egy konyhakéssel.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben, és az iskola vezetősége is vizsgálja az esetet – számolt be az Agerpres.