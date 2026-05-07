Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt

Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.

„Az Országos Közegészségügyi Intézet tájékoztatása alapján Romániában nincs ok aggodalomra emiatt” – szögezte le az egészségügyi minisztériumot ügyvivőként irányító Cseke az Agerpres beszámolója szerint.

Az INSP csütörtöki közlése szerint 2023 és 2026 között összesen 15 hantavírus-fertőzéses esetet jegyeztek az országban, ezek közül egyet idén.