A 6 lejes euróárfolyamról kérdezték a Román Nemzeti Bank szóvivőjét

Fotó: Borbély Fanni

A lej–euró árfolyam a következő időszakban mindkét irányba elmozdulhat, és a feszültség mindaddig fennmaradhat, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban – jelentette ki egy csütörtöki szakmai rendezvényen a Román Nemzeti Bank (BNR) szóvivője.

2026. május 07., 14:30

2026. május 07., 14:362026. május 07., 14:36

Dan Suciu elmondta, hogy a BNR minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik kezelni a helyzetet, de

a piacok megnyugtatásához szükséges válaszokat nem a jegybanktól kell elvárni.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e 6 lejes euróárfolyam, a szóvivő közölte, hogy a BNR nem bocsátkozik jóslatokba az árfolyam várható alakulásáról – írja az Agerpres hírügynökség.

Csütörtökön végre nem döntött újabb törénelmi gyengeségi rekordot a lej az euróval szemben, a BNR hivatalos, május 7-ei árfolyama szerint egy lej 5,2661 euróba kerül, ami azt jelenti, hogy szerdához képest 0,0027-tel jobban állunk. Szó szerint, olcsó vigasz.

Ahány nap, annyi rekord: újabb mélyponton a lej az euróhoz képest
Ahány nap, annyi rekord: újabb mélyponton a lej az euróhoz képest

Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben: a Román Nemzeti Bank (BNR) által szerdán közzétett árfolyam szerint egy euró 5,2688 lejbe kerül, 5,08 banival (0,97 százalékkal) többe, mint kedden.

2026. május 07., csütörtök

Ismét Bolojan lehet a miniszterelnök? Egy liberális politikus szerint nincs akadálya

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakcióvezetője, Gabriel Andronache szerint Ilie Bolojan ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az alkotmánybíróság.

Emberről emberre nem terjed, mégis volt idén Romániában egy hantavírus-fertőzés

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerdán közölte, hogy 2023 és 2026 között összesen 15 hantavírus-fertőzéses esetet jegyeztek Romániában, ezek közül egyet idén.

Több székelyföldi településen is ANL-lakások épülhetnek

Marosvásárhelyen, Szovátán és Székelyudvarhelyen új beruházásként épülhetnek fiataloknak szánt lakások, illetve előrelépés várható a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, kézdivásárhelyi, kovásznai és malomfalvi ifjúsági lakások terén is – közölte az RMDSZ.

Veszélyes spirálban Románia – a lakosság fizetheti meg a politikai válság árát

A Bolojan-kormány bukása a fokozódó gazdasági bizonytalanság miatt máris érezteti hatását a román energiapiacon – figyelmeztetett csütörtökön közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, átszervezik a csatornát

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora – erősítette meg a csatorna elnök-vezérigazgatója a 444-nek. Vaszily Miklós a portálon csütörtökön megjelent cikkben a csatorna struktúrájának átszervezéséről is beszélt – szemlézte az anyagot az MTI.

Beismerés: az összes kormánypárt helyezett el embereket az állami vállalatoknál

Az összes párt az embereinek elhelyezésére használta az állami vállalatok vezetői tisztségeit, ezen azonban a következő években változtatni kell – jelentette ki szerdán este Ilie Bolojan.

Enyhén csökkent a munkanélküliség, de az állásajánlat is kevesebb

Az idénymunkák újraindulásával enyhén csökkent a munkanélküliség Hargita megyében. A sokévi átlagnál kisebb viszont az állásajánlatok száma is.

Huszonöt fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt Csíkszeredában

Székelyföld-szerte nyárias meleg volt tegnap délután, Csíkszeredában is 25,2 Celsius-fokig melegedett fel napközben a levegő hőmérséklete.

Gyorsabb, egyszerűbb pénzváltás Kézdivásárhelyen – nyílik a Rubin Exchange
Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?

A csíkszeredai sétálóutca lehetőségeinek hangsúlyosabb kihasználásához közel négy évvel ezelőtt ötletversennyel igyekezett jó elképzeléseket gyűjteni a városháza. Korodi Attila polgármester szerint utána történt elmozdulás, de még van mit tenni.

