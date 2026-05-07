A 6 lejes euróárfolyamról kérdezték a Román Nemzeti Bank szóvivőjét

A lej–euró árfolyam a következő időszakban mindkét irányba elmozdulhat, és a feszültség mindaddig fennmaradhat, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban – jelentette ki egy csütörtöki szakmai rendezvényen a Román Nemzeti Bank (BNR) szóvivője.

Dan Suciu elmondta, hogy a BNR minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik kezelni a helyzetet, de

a piacok megnyugtatásához szükséges válaszokat nem a jegybanktól kell elvárni.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e 6 lejes euróárfolyam, a szóvivő közölte, hogy a BNR nem bocsátkozik jóslatokba az árfolyam várható alakulásáról – írja az Agerpres hírügynökség.

Csütörtökön végre nem döntött újabb törénelmi gyengeségi rekordot a lej az euróval szemben, a BNR hivatalos, május 7-ei árfolyama szerint egy lej 5,2661 euróba kerül, ami azt jelenti, hogy szerdához képest 0,0027-tel jobban állunk. Szó szerint, olcsó vigasz.