A 6 lejes euróárfolyamról kérdezték a Román Nemzeti Bank szóvivőjét

A lej–euró árfolyam a következő időszakban mindkét irányba elmozdulhat, és a feszültség mindaddig fennmaradhat, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban – jelentette ki egy csütörtöki szakmai rendezvényen a Román Nemzeti Bank (BNR) szóvivője.
2026. május 07., 14:302026. május 07., 14:30
Dan Suciu elmondta, hogy a BNR minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik kezelni a helyzetet, de
Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e 6 lejes euróárfolyam, a szóvivő közölte, hogy a BNR nem bocsátkozik jóslatokba az árfolyam várható alakulásáról – írja az Agerpres hírügynökség.
Csütörtökön végre nem döntött újabb törénelmi gyengeségi rekordot a lej az euróval szemben, a BNR hivatalos, május 7-ei árfolyama szerint egy lej 5,2661 euróba kerül, ami azt jelenti, hogy szerdához képest 0,0027-tel jobban állunk. Szó szerint, olcsó vigasz.
Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben: a Román Nemzeti Bank (BNR) által szerdán közzétett árfolyam szerint egy euró 5,2688 lejbe kerül, 5,08 banival (0,97 százalékkal) többe, mint kedden.
