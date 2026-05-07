Sorban állás nélkül, kényelmesen, akár bevásárlás során is intézhető a pénzváltás Kézdivásárhelyen, hiszen megnyitotta legújabb pontját a Rubin Exchange a Kaufland áruházban, a Csernátoni utca 20. szám alatt. Az új egység nemcsak a helyiek számára jelent gyors és praktikus megoldást, hanem a vállalat fejlődésének is fontos állomása – ez már az ötödik város, ahol jelen vannak szolgáltatásaikkal.

2026. május 07., 08:55

A Rubin Exchange közel 30 éve működő, stabil hátterű valutaváltó-hálózat, amely Erdély több városában is elérhető. Az ügyfelek a kézdivásárhelyi helyszín mellett Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson is megtalálják a szolgáltatásokat, minden esetben könnyen megközelíthető, forgalmas helyszíneken, a Kaufland áruházakban.

A kézdivásárhelyi munkapont egyik legnagyobb előnye szintén a kiváló elhelyezkedés.

A könnyű megközelíthetőség, a hosszú nyitvatartás és a tágas parkoló lehetővé teszi, hogy az ügyfelek gyorsan, időveszteség nélkül intézzék pénzügyeiket, akár a napi bevásárlás részeként. A kiszolgálás jellemzően mindössze 1-2 percet vesz igénybe, így a hosszabb várakozás teljesen elkerülhető.

A Rubin Exchange kínálata túlmutat a hagyományos valutaváltáson: több mint 30 ország különböző valutáját biztosítják egy helyen. Az euró és amerikai dollár mellett olyan pénznemek is elérhetők, mint az angol font, svájci frank, török líra vagy az arab emirátusi dirham, így az ügyfelek ritkábban használt valuták esetén is számíthatnak a szolgáltatásra. A kínálat ugyanakkor folyamatosan bővül a piaci igényeknek megfelelően. A szolgáltatások között speciális esetek kezelése is megtalálható: bizonyos lejárt vagy sérült bankjegyek átvétele is lehetséges egyedi feltételek mellett.

A vállalat naponta frissített, versenyképes árfolyamokkal dolgozik, rejtett költségek nélkül. A tranzakciók biztonságos, ellenőrzött környezetben történnek, így az ügyfelek gyorsan és kiszámítható feltételek mellett válthatnak pénzt.

Mi nem szeretjük bonyolítani a dolgokat:

gyorsan, tisztán és korrekt feltételek mellett váltunk pénzt. Ennyi az egész” – mondta Geréb Péter, a Rubin Exchange ügyvezetője. A szolgáltatás ideális mind a turisták, mind az üzleti utazók, de a helyi lakosok számára is – tehát mindazoknak, akik gyors és megbízható megoldást keresnek valutaváltásra. A Rubin Exchange a gyors kiszolgálás és az átlátható árképzés révén alternatívát kínál a hagyományos banki megoldásokkal szemben.

A kézdivásárhelyi valutaváltó a hét minden napján nyitva tart: hétfőtől szombatig 8 és 21 óra között, vasárnap pedig 9 és 18 óra között várják az ügyfeleket. Látogasson el még ma a kézdivásárhelyi Kauflandban (Csernátoni utca 20. szám) található új pontra, és tapasztalja meg a gyors és kényelmes pénzváltást.

További munkapontok: Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós.

A Rubin Exchange célja, hogy hosszú távon is megbízható és stabil szolgáltatóként legyen jelen a régióban.