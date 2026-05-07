Fotó: Rubin Exchange
Sorban állás nélkül, kényelmesen, akár bevásárlás során is intézhető a pénzváltás Kézdivásárhelyen, hiszen megnyitotta legújabb pontját a Rubin Exchange a Kaufland áruházban, a Csernátoni utca 20. szám alatt. Az új egység nemcsak a helyiek számára jelent gyors és praktikus megoldást, hanem a vállalat fejlődésének is fontos állomása – ez már az ötödik város, ahol jelen vannak szolgáltatásaikkal.
A Rubin Exchange közel 30 éve működő, stabil hátterű valutaváltó-hálózat, amely Erdély több városában is elérhető. Az ügyfelek a kézdivásárhelyi helyszín mellett Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson is megtalálják a szolgáltatásokat, minden esetben könnyen megközelíthető, forgalmas helyszíneken, a Kaufland áruházakban.
A könnyű megközelíthetőség, a hosszú nyitvatartás és a tágas parkoló lehetővé teszi, hogy az ügyfelek gyorsan, időveszteség nélkül intézzék pénzügyeiket, akár a napi bevásárlás részeként. A kiszolgálás jellemzően mindössze 1-2 percet vesz igénybe, így a hosszabb várakozás teljesen elkerülhető.
Fotó: Rubin Exchange
A Rubin Exchange kínálata túlmutat a hagyományos valutaváltáson: több mint 30 ország különböző valutáját biztosítják egy helyen. Az euró és amerikai dollár mellett olyan pénznemek is elérhetők, mint az angol font, svájci frank, török líra vagy az arab emirátusi dirham, így az ügyfelek ritkábban használt valuták esetén is számíthatnak a szolgáltatásra. A kínálat ugyanakkor folyamatosan bővül a piaci igényeknek megfelelően. A szolgáltatások között speciális esetek kezelése is megtalálható: bizonyos lejárt vagy sérült bankjegyek átvétele is lehetséges egyedi feltételek mellett.
Fotó: Rubin Exchange
A vállalat naponta frissített, versenyképes árfolyamokkal dolgozik, rejtett költségek nélkül. A tranzakciók biztonságos, ellenőrzött környezetben történnek, így az ügyfelek gyorsan és kiszámítható feltételek mellett válthatnak pénzt.
gyorsan, tisztán és korrekt feltételek mellett váltunk pénzt. Ennyi az egész” – mondta Geréb Péter, a Rubin Exchange ügyvezetője.
A szolgáltatás ideális mind a turisták, mind az üzleti utazók, de a helyi lakosok számára is – tehát mindazoknak, akik gyors és megbízható megoldást keresnek valutaváltásra. A Rubin Exchange a gyors kiszolgálás és az átlátható árképzés révén alternatívát kínál a hagyományos banki megoldásokkal szemben.
Fotó: Rubin Exchange
A kézdivásárhelyi valutaváltó a hét minden napján nyitva tart: hétfőtől szombatig 8 és 21 óra között, vasárnap pedig 9 és 18 óra között várják az ügyfeleket. Látogasson el még ma a kézdivásárhelyi Kauflandban (Csernátoni utca 20. szám) található új pontra, és tapasztalja meg a gyors és kényelmes pénzváltást.
További munkapontok: Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós.
30+ valuta egy helyen; gyors, 1-2 perces kiszolgálás; versenyképes árfolyamok.
A Rubin Exchange célja, hogy hosszú távon is megbízható és stabil szolgáltatóként legyen jelen a régióban.
(X – fizetett hirdetés)
Székelyföld-szerte nyárias meleg volt tegnap délután, Csíkszeredában is 25,2 Celsius-fokig melegedett fel napközben a levegő hőmérséklete.
Noha az Európai Unió tagállamaiban a villamosenergia-árak nagyrészt stabilak maradtak a tavalyi év második felében a háztartási fogyasztók számára, ez Romániára nem érvényes: meredek drágulás következett be.
A csíkszeredai sétálóutca lehetőségeinek hangsúlyosabb kihasználásához közel négy évvel ezelőtt ötletversennyel igyekezett jó elképzeléseket gyűjteni a városháza. Korodi Attila polgármester szerint utána történt elmozdulás, de még van mit tenni.
A Romgaz és az Azomureș közötti elvi megállapodás fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé, ami a mezőgazdaság és a gazdaság egésze szempontjából is kulcsfontosságú – közölte szerdán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.
Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.
Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert.
Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje – közölte szerdán a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).
Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.
Sorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint Nicușor Dan megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy „titokban” politikai vezetőkkel egyeztet „saját kormánya” megalakításáról.