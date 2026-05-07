Huszonöt fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt Csíkszeredában

Hajnalra lehullt a lepel a „csíki nyári melegről"

Hajnalra lehullt a lepel a „csíki nyári melegről”

Fotó: Borbély Fanni

Székelyföld-szerte nyárias meleg volt tegnap délután, Csíkszeredában is 25,2 Celsius-fokig melegedett fel napközben a levegő hőmérséklete.

Székelyhon

2026. május 07., 09:012026. május 07., 09:01

Csütörtökre virradóan azonban 0,6 fokig esett vissza a hőmérséklet, ez volt

országos viszonylatban a legalacsonyabb érték.

Egy fok volt Gyergyóalfaluban és 0,7 Maroshévízen. Székelyudvarhelyen csak 6,6 fokig hűlt le, tegnap délután pedig 26,4 Celsius-fokig melegedett fel. Marosvásárhelyen voltak a legközelebb szerdán délután a harminc fokhoz (28,3), csütörtök hajnalra pedig 5,5 Celsius-fokig hűlt vissza.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat rövidtávú, háromnapos előrejelzése szerint

ma is meleg lesz még, akár 29 fok is lehet, viszont helyenként már villámlással kísért zápor, zivatar is jöhet.

Pénteken már csak 19–25, szombaton pedig 17–23 Celsius-fokos csúcsokra lehet számítani Erdély-szerte, egyre több helyen csapadékkal. Éjszakai fagyok már nem valószínűek.

Kéthetes előrejelzés: így könnyű

Felmelegszik az idő az egész országban, a nappali értékek egyes régiókban akár a 28 Celsius-fokot is elérhetik, míg az éjszakai minimumok több helyen is csak 12–13 fokig esnek vissza.

A rovat további cikkei

2026. május 07., csütörtök

Enyhén csökkent a munkanélküliség, de az állásajánlat is kevesebb

Az idénymunkák újraindulásával enyhén csökkent a munkanélküliség Hargita megyében. A sokévi átlagnál kisebb viszont az állásajánlatok száma is.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 07., csütörtök

Gyorsabb, egyszerűbb pénzváltás Kézdivásárhelyen – nyílik a Rubin Exchange
2026. május 07., csütörtök

2026. május 07., csütörtök

Nézzük csak, mennyit is fizetünk a villanyért EU-s viszonylatban

Noha az Európai Unió tagállamaiban a villamosenergia-árak nagyrészt stabilak maradtak a tavalyi év második felében a háztartási fogyasztók számára, ez Romániára nem érvényes: meredek drágulás következett be.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 06., szerda

Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?

A csíkszeredai sétálóutca lehetőségeinek hangsúlyosabb kihasználásához közel négy évvel ezelőtt ötletversennyel igyekezett jó elképzeléseket gyűjteni a városháza. Korodi Attila polgármester szerint utána történt elmozdulás, de még van mit tenni.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé

A Romgaz és az Azomureș közötti elvi megállapodás fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé, ami a mezőgazdaság és a gazdaság egésze szempontjából is kulcsfontosságú – közölte szerdán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival

Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés

Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz

Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje – közölte szerdán a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében

Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

A PSD elnöke máris kizárta, hogy RMDSZ-szel, a kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítsanak kormányt

Sorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt.

2026. május 06., szerda

