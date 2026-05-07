Huszonöt fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt Csíkszeredában

Székelyföld-szerte nyárias meleg volt tegnap délután, Csíkszeredában is 25,2 Celsius-fokig melegedett fel napközben a levegő hőmérséklete.

Székelyhon 2026. május 07., 09:012026. május 07., 09:01

Csütörtökre virradóan azonban 0,6 fokig esett vissza a hőmérséklet, ez volt

országos viszonylatban a legalacsonyabb érték.

Egy fok volt Gyergyóalfaluban és 0,7 Maroshévízen. Székelyudvarhelyen csak 6,6 fokig hűlt le, tegnap délután pedig 26,4 Celsius-fokig melegedett fel. Marosvásárhelyen voltak a legközelebb szerdán délután a harminc fokhoz (28,3), csütörtök hajnalra pedig 5,5 Celsius-fokig hűlt vissza. Az Országos Meteorológiai Szolgálat rövidtávú, háromnapos előrejelzése szerint

ma is meleg lesz még, akár 29 fok is lehet, viszont helyenként már villámlással kísért zápor, zivatar is jöhet.