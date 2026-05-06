Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében

Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.
2026. május 06., 17:41
2026. május 06., 18:15
Az ügyészség szerdai közleménye szerint a nyomozás célja annak teljes körű tisztázása, hogy milyen körülmények között halt meg a férfi a Dolj megyei Brabova község határában – írja az Agerpres.
Kedden a börtön egyik munkapontján dolgozó férfi engedély nélkül elhagyta a munkahelyét, ezért a hatóságok keresni kezdték. A szökésben lévő elítéltnek Brabova község határában értek a nyomába, ahonnan a rendőrök láttán a település szélén lévő erdő felé menekült. Mivel a felszólításokat figyelmen kívül hagyta,
Helyszíneléskor az ügyészek több bizonyítékot is begyűjtöttek, és a történtek pontos rekonstruálásán dolgoznak. Mihai Răzvan Trică ügyészségi szóvivő hangsúlyozta, hogy a szolgálati fegyver használatának jogszerűségét is vizsgálják.
A nemi erőszakért elítélt férfi 11 év 4 hónapos szabadságvesztését töltötte a craiovai börtönben. A rendőrség szerint a Corneliu Coposu utcai munkapontról szökött meg.
