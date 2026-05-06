Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében

Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.

Az ügyészség szerdai közleménye szerint a nyomozás célja annak teljes körű tisztázása, hogy milyen körülmények között halt meg a férfi a Dolj megyei Brabova község határában – írja az Agerpres.

Kedden a börtön egyik munkapontján dolgozó férfi engedély nélkül elhagyta a munkahelyét, ezért a hatóságok keresni kezdték. A szökésben lévő elítéltnek Brabova község határában értek a nyomába, ahonnan a rendőrök láttán a település szélén lévő erdő felé menekült. Mivel a felszólításokat figyelmen kívül hagyta,