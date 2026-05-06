Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor

Kelemen Hunor szerint a szövetség számára a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta koalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót. A szövetségi elnök azt is közölte, hogy az RMDSZ még nem kapott meghívást a cotroceni-i egyeztetésekre.

Kelemen Hunor a parlamentben nyilatkozott szerdán a sajtónak. Emlékeztetett, hogy a parlament széles többséggel, több mint 280 támogató szavazattal fogadta el kedden a kormánybuktató bizalmatlansági indítványt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az új kabinet beiktatására is a parlamenti pártoknak kell megoldást találniuk. korábban írtuk Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben A képviselőház és a szenátus együttes keddi ülésén szavaztak a törvényhozók a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első bizalmatlansági indítványáról. „Minden lehetőséggel számolni kell. Végső soron nincs olyan megoldás, amely ne lenne demokratikus, hiszen mindegyik parlamenti képviselő, párt és politikai szervezet mögött szavazatok állnak, és minden polgár szavazatát tiszteletben kell tartani” – idézi az Agerpres hírügynökség a szövetségi elnököt. Kelemen Hunor hangsúlyozta,

az RMDSZ számára az egy hónappal ezelőttig működő négypárti koalíció újraalakítása jelenti az elsődleges opciót.

A politikus ismételten hangsúlyozta, hogy stabil kormánytöbbségre van szükség, egy olyan miniszterelnökkel, akit mindegyik nagy párt elfogad. „A Nemzeti Liberális Párt döntései ismertek, de folytatni kell a tárgyalásokat” – közölte, arra utalva, hogy a PNL az ellenzékbe vonulás mellett döntött. Hozzátette, más konstrukcióról is lehet tárgyalni, de elengedhetetlen a stabil parlamenti többség, mert akkor „nem kell naponta mindenkivel külön-külön tárgyalni minden egyes törvénytervezetről”. Kelemen közölte, hogy várják a meghívást az államfőtől az informális cotroceni-i egyeztetésekre, és a PNL-vel, a PSD-vel, az USR-vel, valamint a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel is tárgyalni fognak.

Még senkivel nem egyeztettünk a Bolojan-kormány elleni tegnapi szavazás óta

– jegyezte meg. A szövetségi elnök szerint haladéktalanul meg kell találni azt a politikai szereplőt, aki képes egy asztalhoz ültetni a pártokat és kialakítani egy életképes koalíciót. „Nem a párttagság számít, hanem az emberi minőség. Nem az a lényeg, hogy van-e párttagkönyve vagy nincs, hanem hogy képes-e kezelni egy politikai, egy kormányzati és egy költségvetési válságot” – jelentette ki. Hirdetés Kelemen ismét megerősítette, hogy az RMDSZ nem vállal szerepet egy olyan kormányban, amelyiknek a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is tagja. „Ahol ott az AUR, ott nem lehetünk mi” – fogalmazott. Az RMDSZ elnöke azt is közölte, hogy osztja az államfő véleményét, miszerint

el kell kerülni az előre hozott választásokat, amelyekkel csak az AUR-t segítenék hatalomra.