Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor

Kelemen Hunort kérdezték az újságírók szerdán, a kormánybuktatás másnapján

Kelemen Hunort kérdezték az újságírók szerdán, a kormánybuktatás másnapján

Fotó: Olti Angyalka

Kelemen Hunor szerint a szövetség számára a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta koalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót. A szövetségi elnök azt is közölte, hogy az RMDSZ még nem kapott meghívást a cotroceni-i egyeztetésekre.

2026. május 06., 15:20

Kelemen Hunor a parlamentben nyilatkozott szerdán a sajtónak. Emlékeztetett, hogy a parlament széles többséggel, több mint 280 támogató szavazattal fogadta el kedden a kormánybuktató bizalmatlansági indítványt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az új kabinet beiktatására is a parlamenti pártoknak kell megoldást találniuk.

Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben

A képviselőház és a szenátus együttes keddi ülésén szavaztak a törvényhozók a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első bizalmatlansági indítványáról.

„Minden lehetőséggel számolni kell. Végső soron nincs olyan megoldás, amely ne lenne demokratikus, hiszen mindegyik parlamenti képviselő, párt és politikai szervezet mögött szavazatok állnak, és minden polgár szavazatát tiszteletben kell tartani” – idézi az Agerpres hírügynökség a szövetségi elnököt. Kelemen Hunor hangsúlyozta,

az RMDSZ számára az egy hónappal ezelőttig működő négypárti koalíció újraalakítása jelenti az elsődleges opciót.

A politikus ismételten hangsúlyozta, hogy stabil kormánytöbbségre van szükség, egy olyan miniszterelnökkel, akit mindegyik nagy párt elfogad. „A Nemzeti Liberális Párt döntései ismertek, de folytatni kell a tárgyalásokat” – közölte, arra utalva, hogy a PNL az ellenzékbe vonulás mellett döntött. Hozzátette, más konstrukcióról is lehet tárgyalni, de elengedhetetlen a stabil parlamenti többség, mert akkor „nem kell naponta mindenkivel külön-külön tárgyalni minden egyes törvénytervezetről”.

Kelemen közölte, hogy várják a meghívást az államfőtől az informális cotroceni-i egyeztetésekre, és a PNL-vel, a PSD-vel, az USR-vel, valamint a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel is tárgyalni fognak.

Még senkivel nem egyeztettünk a Bolojan-kormány elleni tegnapi szavazás óta

– jegyezte meg.

A szövetségi elnök szerint haladéktalanul meg kell találni azt a politikai szereplőt, aki képes egy asztalhoz ültetni a pártokat és kialakítani egy életképes koalíciót. „Nem a párttagság számít, hanem az emberi minőség. Nem az a lényeg, hogy van-e párttagkönyve vagy nincs, hanem hogy képes-e kezelni egy politikai, egy kormányzati és egy költségvetési válságot” – jelentette ki.

Kelemen ismét megerősítette, hogy az RMDSZ nem vállal szerepet egy olyan kormányban, amelyiknek a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is tagja. „Ahol ott az AUR, ott nem lehetünk mi” – fogalmazott.

Az RMDSZ elnöke azt is közölte, hogy osztja az államfő véleményét, miszerint

el kell kerülni az előre hozott választásokat, amelyekkel csak az AUR-t segítenék hatalomra.

A 2024-ben megválasztott pártok felelősséggel tartoznak a polgároknak és megoldást kell találniuk a jelenlegi helyzetre – szögezte le Kelemen Hunor.

Azt is megkérdezték tőle az újságírók, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a PNL Ilie Bolojan helyett más miniszterelnököt jelöljön. „Szerintem önök még nem ismerik Ilie Bolojant. Én ismerem, és higgyék el nekem, hogy nem fog meghátrálni” – válaszolt Kelemen.

2026. május 06., szerda

A PSD elnöke máris kizárta, hogy RMDSZ-szel, a kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítsanak kormányt

Sorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Simion: az AUR részt kíván venni az új kormány megalakításában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint Nicușor Dan megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy „titokban" politikai vezetőkkel egyeztet „saját kormánya" megalakításáról.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Balesethez és kigyúlt takarmányhoz is riasztották a Hargita megyei tűzoltókat

Az elmúlt 24 órában hét bevetésük volt a Hargita megyei tűzoltóknak és a hozzájuk tartozó és mentőegységeknek.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Balhé és lebukás: egy nap, két rendőrségi ügy Hargita megyében

Egy felfüggesztett jogosítvánnyal vezető nőt füleltek le, és egy randalírozó férfit is őrizetbe vettek a rendőrök a keddi nap folyamán.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Jelzésértékű? Máris tárgyalt az államfővel az egyik párt vezetője politikai források szerint

Szerdán a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicușor Dan államfővel a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz – közölték politikai források az Agerpres hírügynökséggel.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Ahány nap, annyi rekord: újabb mélyponton a lej az euróhoz képeset

Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben: a Román Nemzeti Bank (BNR) által szerdán közzétett árfolyam szerint egy euró 5,2688 lejbe kerül, 5,08 banival (0,97 százalékkal) többe, mint kedden.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Bolojan: bebizonyítottuk, hogy másképpen is lehet kormányozni

Ilie Bolojan szerdán közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Tarr Zoltán: a határon túli magyarok szerzett jogait megtartjuk

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni – írta Tarr Zoltán leendő miniszter a Facebookon, röviden bemutatva az új, integrált tárcát és feladatköreit.

2026. május 06., szerda

2026. május 05., kedd

Szökött rabot lőttek le a rendőrök

Figyelmeztető, majd célzott lövéseket adtak le kedden a rendőrök a craiovai börtön egyik rabjára, aki megszökött egy munkapontról. A férfi életét vesztette.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Ha az AUR-on múlik, akkor Călin Georgescut javasolják kormányfőnek

Ha lehetőségük lesz rá, és rajtuk múlik, akkor Călin Georgescut fogják javasolni miniszterelnöknek – jelentette ki George Simion, az AUR elnöke hétfőn este.

2026. május 05., kedd

