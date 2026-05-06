Tarr Zoltán: a határon túli magyarok szerzett jogait megtartjuk

Fotó: Facebook/Tarr Zoltán

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni – írta Tarr Zoltán leendő miniszter kedden a Facebookon, ahol röviden bemutatta az új, integrált tárcát és feladatköreit.

Székelyhon

2026. május 06., 10:192026. május 06., 10:19

Hozzátette: véget vetnek annak a korszaknak, ahol az állami támogatás mércéje a politikai lojalitás volt.

Tarr Zoltán bejegyzésében összefoglalta, mely területek tartoznak a minisztérium felelősségi köréhez és milyen elvek szerint működik majd a tárca.

Szabad és autonóm kultúra, az állam feladata nem az ízlésdiktatúra, hanem a zavartalan alkotómunka feltételeinek megteremtése

– fogalmazott.

A színház-, tánc- és zeneművészet számára kiszámítható finanszírozást és teljes szakmai függetlenséget garantálnak a kőszínházaktól kezdve a független társulatokon át a zenekarokig. Megszüntetik a „filmgyártást fojtogató politikai és ideológiai befolyást. Újra a szakmaiság, a tehetség és a nemzetközi versenyképesség lesz a döntő” – ídézi Tarr Zoltánt az MTI.

A műemlékvédelemről közölte: az épített örökség védelmét visszaadják a szakmának. Megakadályozzák, hogy a műemlékvédelem ürügyén folytatódjanak az átláthatatlan ingatlanmutyik.

A közgyűjtemények és kreatív ipar kapcsán azt írta: rendezik a múzeumok, levéltárak és könyvtárak dolgozóinak anyagi és szakmai helyzetét. Emellett modern, támogató kereteket adnak a hazai kreatív iparnak.

A képzőművészet támogatásában az ipari és politikai jellegű beleszólás helyett megteremtik a szabad alkotás feltételeit és segítik az alkotók megélhetését, lehetőségekhez juttatását.

A könyvkiadás területén „teljesen leszámolunk az irodalomban alkotók megosztásával, az ideológiai alapú megkülönböztetéssel és az érintett szervezetekkel, közösségekkel együtt dolgozva programot indítunk az olvasás népszerűsítésére” – olvasható a bejegyzésben.

A társadalmi kapcsolatok és párbeszéd témájában úgy fogalmazott: céljuk a társadalom sebeinek begyógyítása és a megosztottság felszámolása.

A civil szervezetek „a társadalom immunrendszere, nem pedig ellenségek. Partnerként tekintünk rájuk, és átlátható normatívák alapján támogatjuk a munkájukat” – fogalmazott. Kíváncsiak leszünk a véleményükre és segíteni fogjuk javaslataik becsatornázását.

Az egyházak és felekezetek esetében „szétválasztjuk a trónt és az oltárt”. A kapcsolat alapja a tisztelet és a politikai nyomástól mentes autonómia lesz. A meglévő megállapodások keretein belül támogatják a hitéleti, oktatási és szociális munkát, „de soha többé nem várjuk el cserébe a politikai propagandát”.

A határon túli és diaszpórában élő magyarságról azt írta: a magyarságpolitika többé nem szavazatvásárlás lesz. A valódi, élő kulturális és emberi hálózatépítést fogják támogatni a Kárpát-medencétől a tengerentúli diaszpóráig a magyar szervezetekkel.

Idézet
Tiszteletben tartjuk a határon túliak belső politikai életének alakítását és abba nem szólunk bele, szerzett jogaikat megtartjuk!”

– rögzítette a leendő miniszter.

„Ez a Minisztérium nem elefántcsonttorony lesz. Nyitott ajtókkal, a szakma és a közösségek bevonásával fogjuk végezni a munkánkat, hogy Magyarországon újra büszkeség legyen alkotni és szabadon élni” – zárta bejegyzését Tarr Zoltán.

2026. május 06., szerda

Jócskán több a cégfeloszlatás a székelyföldi megyékben, mint tavaly

Majdnem másfélszer annyi cégfeloszlatás történt az első negyedévben Hargita, Maros és Kovászna megyében, mint a múlt év azonos időszakában. A három megyéből kettőben a cégfelfüggesztések, -törlések, de az új bejegyzések száma is nőtt.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Bolojan: bebizonyítottuk, hogy másképpen is lehet kormányozni

Ilie Bolojan szerdán közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott.

2026. május 06., szerda

2026. május 05., kedd

Szökött rabot lőttek le a rendőrök

Figyelmeztető, majd célzott lövéseket adtak le kedden a rendőrök a craiovai börtön egyik rabjára, aki megszökött egy munkapontról. A férfi életét vesztette.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Ha az AUR-on múlik, akkor Călin Georgescut javasolják kormányfőnek

Ha lehetőségük lesz rá, és rajtuk múlik, akkor Călin Georgescut fogják javasolni miniszterelnöknek – jelentette ki George Simion, az AUR elnöke hétfőn este.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Döntött a PNL a kormánybuktatás után: ellenzékbe vonulnak

Ellenzékbe vonul Romániában az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), miután a parlament kedden megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan pártelnök vezette koalíciós kormánytól.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Krasznahorkai László Nobel-díjas írót ünnepelte az MTA

A Határtalan történet című műalkotás új kövének avatásával, felolvasással, vetítéssel, kerekasztal-beszélgetéssel és a Korossy Kvartett előadásával ünnepelte Krasznahorkai László Nobel-díjas írót a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kedden Budapesten.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz

Bírálta kedden az RMDSZ-t a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion, amiért a szövetség képviselői és szenátorai nem szavazták meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Nem csak az autósok járnak a Libánon – a medvék is

Több medvét is lefotózott olvasónk miközben a Gyergyóalfalu és Zeteváralja közötti 138-as megyei úton, a Libánon utazott autójával.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

A bíráknak és ügyészeknek megítélt bértartozások kifizetésére kötelezi a kormányt a bukaresti ítélőtábla

A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a legfelsőbb bíróság keresetének, és arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, hogy fizessék ki a bíráknak és ügyészeknek bírósági döntéssel megítélt bértartozásokat.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen

Első fokon megnyerte Nicușor Dan államfő az Állandó Választási Hatóság (AEP) elleni pert, amellyel az elnökválasztási kampányában elköltött mintegy 930 ezer lej visszatérítését akarta elérni.

2026. május 05., kedd

