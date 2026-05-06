Tarr Zoltán: a határon túli magyarok szerzett jogait megtartjuk

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni – írta Tarr Zoltán leendő miniszter kedden a Facebookon, ahol röviden bemutatta az új, integrált tárcát és feladatköreit.
Hozzátette: véget vetnek annak a korszaknak, ahol az állami támogatás mércéje a politikai lojalitás volt.
Tarr Zoltán bejegyzésében összefoglalta, mely területek tartoznak a minisztérium felelősségi köréhez és milyen elvek szerint működik majd a tárca.
– fogalmazott.
A színház-, tánc- és zeneművészet számára kiszámítható finanszírozást és teljes szakmai függetlenséget garantálnak a kőszínházaktól kezdve a független társulatokon át a zenekarokig. Megszüntetik a „filmgyártást fojtogató politikai és ideológiai befolyást. Újra a szakmaiság, a tehetség és a nemzetközi versenyképesség lesz a döntő” – ídézi Tarr Zoltánt az MTI.
A műemlékvédelemről közölte: az épített örökség védelmét visszaadják a szakmának. Megakadályozzák, hogy a műemlékvédelem ürügyén folytatódjanak az átláthatatlan ingatlanmutyik.
A közgyűjtemények és kreatív ipar kapcsán azt írta: rendezik a múzeumok, levéltárak és könyvtárak dolgozóinak anyagi és szakmai helyzetét. Emellett modern, támogató kereteket adnak a hazai kreatív iparnak.
A képzőművészet támogatásában az ipari és politikai jellegű beleszólás helyett megteremtik a szabad alkotás feltételeit és segítik az alkotók megélhetését, lehetőségekhez juttatását.
A könyvkiadás területén „teljesen leszámolunk az irodalomban alkotók megosztásával, az ideológiai alapú megkülönböztetéssel és az érintett szervezetekkel, közösségekkel együtt dolgozva programot indítunk az olvasás népszerűsítésére” – olvasható a bejegyzésben.
A civil szervezetek „a társadalom immunrendszere, nem pedig ellenségek. Partnerként tekintünk rájuk, és átlátható normatívák alapján támogatjuk a munkájukat” – fogalmazott. Kíváncsiak leszünk a véleményükre és segíteni fogjuk javaslataik becsatornázását.
Az egyházak és felekezetek esetében „szétválasztjuk a trónt és az oltárt”. A kapcsolat alapja a tisztelet és a politikai nyomástól mentes autonómia lesz. A meglévő megállapodások keretein belül támogatják a hitéleti, oktatási és szociális munkát, „de soha többé nem várjuk el cserébe a politikai propagandát”.
A határon túli és diaszpórában élő magyarságról azt írta: a magyarságpolitika többé nem szavazatvásárlás lesz. A valódi, élő kulturális és emberi hálózatépítést fogják támogatni a Kárpát-medencétől a tengerentúli diaszpóráig a magyar szervezetekkel.
– rögzítette a leendő miniszter.
„Ez a Minisztérium nem elefántcsonttorony lesz. Nyitott ajtókkal, a szakma és a közösségek bevonásával fogjuk végezni a munkánkat, hogy Magyarországon újra büszkeség legyen alkotni és szabadon élni” – zárta bejegyzését Tarr Zoltán.
