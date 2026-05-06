Tarr Zoltán: a határon túli magyarok szerzett jogait megtartjuk

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni – írta Tarr Zoltán leendő miniszter kedden a Facebookon, ahol röviden bemutatta az új, integrált tárcát és feladatköreit.

Székelyhon 2026. május 06., 10:192026. május 06., 10:19

Hozzátette: véget vetnek annak a korszaknak, ahol az állami támogatás mércéje a politikai lojalitás volt. Tarr Zoltán bejegyzésében összefoglalta, mely területek tartoznak a minisztérium felelősségi köréhez és milyen elvek szerint működik majd a tárca.

Szabad és autonóm kultúra, az állam feladata nem az ízlésdiktatúra, hanem a zavartalan alkotómunka feltételeinek megteremtése

– fogalmazott. A színház-, tánc- és zeneművészet számára kiszámítható finanszírozást és teljes szakmai függetlenséget garantálnak a kőszínházaktól kezdve a független társulatokon át a zenekarokig. Megszüntetik a „filmgyártást fojtogató politikai és ideológiai befolyást. Újra a szakmaiság, a tehetség és a nemzetközi versenyképesség lesz a döntő” – ídézi Tarr Zoltánt az MTI. A műemlékvédelemről közölte: az épített örökség védelmét visszaadják a szakmának. Megakadályozzák, hogy a műemlékvédelem ürügyén folytatódjanak az átláthatatlan ingatlanmutyik. A közgyűjtemények és kreatív ipar kapcsán azt írta: rendezik a múzeumok, levéltárak és könyvtárak dolgozóinak anyagi és szakmai helyzetét. Emellett modern, támogató kereteket adnak a hazai kreatív iparnak. A képzőművészet támogatásában az ipari és politikai jellegű beleszólás helyett megteremtik a szabad alkotás feltételeit és segítik az alkotók megélhetését, lehetőségekhez juttatását. A könyvkiadás területén „teljesen leszámolunk az irodalomban alkotók megosztásával, az ideológiai alapú megkülönböztetéssel és az érintett szervezetekkel, közösségekkel együtt dolgozva programot indítunk az olvasás népszerűsítésére” – olvasható a bejegyzésben.

A társadalmi kapcsolatok és párbeszéd témájában úgy fogalmazott: céljuk a társadalom sebeinek begyógyítása és a megosztottság felszámolása.

A civil szervezetek „a társadalom immunrendszere, nem pedig ellenségek. Partnerként tekintünk rájuk, és átlátható normatívák alapján támogatjuk a munkájukat” – fogalmazott. Kíváncsiak leszünk a véleményükre és segíteni fogjuk javaslataik becsatornázását. Az egyházak és felekezetek esetében „szétválasztjuk a trónt és az oltárt”. A kapcsolat alapja a tisztelet és a politikai nyomástól mentes autonómia lesz. A meglévő megállapodások keretein belül támogatják a hitéleti, oktatási és szociális munkát, „de soha többé nem várjuk el cserébe a politikai propagandát”. A határon túli és diaszpórában élő magyarságról azt írta: a magyarságpolitika többé nem szavazatvásárlás lesz. A valódi, élő kulturális és emberi hálózatépítést fogják támogatni a Kárpát-medencétől a tengerentúli diaszpóráig a magyar szervezetekkel.

Tiszteletben tartjuk a határon túliak belső politikai életének alakítását és abba nem szólunk bele, szerzett jogaikat megtartjuk!”